Les différentes façons d’investir dans les crypto-monnaies en fonction de l’appareil choisi

On peut investir dans les crypto-monnaies en les minant, en les achetant ou en mettant de l’argent dans des produits dérivés. On peut faire les trois sur n’importe quel appareil : ordinateur, tablette ou téléphone. Mais chacun de ces appareils ne peut être utilisé de la même manière pour investir dans les crypto-monnaies. Voyons comment utiliser au mieux votre smartphone, tablette ou ordinateur ou investir dans la crypto.

Sans surprise, l’ordinateur est l’appareil idéal pour investir dans les crypto-monnaies. Il permet à la fois d’en miner, d’acheter ou d’investir sur un échange. Il fournit une plate-forme robuste pour accéder aux échanges, aux portefeuilles et aux outils de trading avancés. Ils offrent en plus la puissance qu’il faut pour suivre ses investissements sur plusieurs plateformes simultanément.

Avec un ordinateur assez puissant, on peut miner les cryptos au potentiel explosif. Pour cette activité, ils sont plus indiqués que les téléphones et tablettes. Bien sûr, si vous souhaitez vous enrichir grâce au minage de crypto-monnaies, il vaut mieux utiliser les appareils spécialisés. Vous serez ainsi plus compétitif et votre entreprise de minage sera plus rentable.

Un large écran d’ordinateur est plus adapté à l’investisseur qui souhaite profiter des nombreux outils d’analyse qu’offre une bourse. En outre, les ordinateurs sont parfaits pour gérer simultanément plusieurs échanges ou portefeuilles. Cela facilite la surveillance des mouvements de prix. On peut également s’en servir plus facilement pour gérer ses portefeuilles matériels. En effet, des portefeuilles tels que Trezor et Ledger se connectent plus facilement à un port d’ordinateur.

Cela dit, il faut remarquer que la plupart des investisseurs privilégient la mobilité et la flexibilité. C’est quelque chose qu’on peut difficilement obtenir avec un ordinateur. Ils ne permettent pas de vérifier facilement les investissements lorsqu’on est en déplacement. En plus, les ordinateurs puissants adaptés au trading professionnel sont coûteux.

Parmi les ordinateurs les plus indiqués pour investir dans les cryptos, on distingue :

MacBook Pro

Série Dell XPS

PC optimisés

Investir dans la crypto avec une tablette

La tablette offre un écran large pour consulter facilement votre portefeuille d’investissement. Ajouté à cela, vous avez une excellente portabilité, surtout lorsqu’elle a une batterie robuste. Ce type d’appareils offre donc une partie des fonctionnalités d’un ordinateur avec la mobilité des smartphones. Si vous êtes un investisseur qui voyage souvent, alors une tablette pourrait grandement vous être utile.

En plus, les tablettes sont plus faciles à utiliser que les ordinateurs. Les dernières mises à jour des portefeuilles crypto majeurs leur permettent de prendre en charge les tablettes de manière optimale. Profitez de leurs écrans plus larges et de leurs stylets pour explorer l’interface de votre plateforme d’investissement. Utilisez vos doigts pour agrandir et réduire les graphiques à volonté. Que ce soit à travers les navigateurs ou les applications natives, vos outils d’investissements sont plus aisément consultables sur une tablette.

On ne peut cependant pas s’empêcher de relever quelques limites des tablettes. La première, c’est bien sûr la puissance. Elles n’en ont pas autant que les ordinateurs. En plus, elles sont souvent plus vulnérables au vol et au piratage. Voici les meilleures tablettes pour investir dans la crypto à tous les niveaux :

iPad Pro

Samsung Galaxy Tab S9

Microsoft Surface Go

Investir avec un smartphone

Le smartphone est probablement l’appareil le plus polyvalent au monde. À lui seul, il offre un navigateur, une alarme, une torche, un enregistreur, une radio, etc. Maintenant, on peut s’en servir pour miner des crypto-monnaies, en acheter sur un échange ou investir dans une entreprise crypto. Ils représentent le choix idéal pour les investisseurs occasionnels qui ont confié leur portefeuille à des professionnels.

Le premier avantage d’un téléphone, c’est la portabilité. À tout moment, on peut le sortir de sa poche pour vérifier l’évolution de son portefeuille. Il offre également une grande flexibilité. En effet, toutes les plateformes d’investissement de premier ordre offrent chacune une application mobile. Sans compter la prolifération des applications de portefeuilles crypto. Ils permettent d’accéder très rapidement à vos fonds.

La petite taille d’un écran de smartphone pose cependant problème lorsqu’il faut consulter les graphiques et analyses du compte d’investissement. En plus, la plupart des téléphones ne sont pas assez puissants. Ils ne permettent pas de miner efficacement. Parmi les téléphones utilisables pour l’investissement crypto, on compte :

iPhone 16 Pro Max

Samsung Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Investir dans les crypto-monnaies peut être fait à partir de n’importe quel appareil. Les ordinateurs offrent puissance et sécurité. Les tablettes offrent équilibre et mobilité. Les smartphones excellent en termes de commodité et d’accessibilité. Le choix du bon appareil dépend de votre style de trading, de votre budget et de vos besoins en matière de sécurité.