Lors de la mise en place d’une installation photovoltaïque, le choix du type de branchement des panneaux solaires est crucial. Deux configurations principales existent : le branchement en série et le branchement en parallèle. Chacune de ces options a un impact direct sur la tension, l’intensité et l’efficacité du système. SolarBox, spécialiste en solutions solaires, vous accompagne dans ce choix pour une installation performante et adaptée à vos besoins.

Comprendre la tension et le courant dans un système photovoltaïque

La tension (volts) d’un système photovoltaïque

La tension est la force qui pousse les électrons dans un circuit, similaire à la pression de l’eau dans un tuyau. Elle est mesurée en volts (V) et est essentielle pour minimiser les pertes d’énergie lors de la transmission sur de longues distances. Une tension élevée optimise les systèmes solaires étendus.

Le courant (ampères) d’un système photovoltaïque

Le courant, mesuré en ampères (A), représente le flux d’électrons dans un circuit, comparable au débit d’eau dans un tuyau. Plus le courant est élevé, plus la quantité d’électricité produite augmente.

En résumé :

Tension : Idéale pour limiter les pertes sur de longues distances.

: Idéale pour limiter les pertes sur de longues distances. Courant : Plus il est élevé, plus la production d’électricité est importante.

Le branchement en série des panneaux solaires

Fonctionnement du branchement en série des panneaux solaires

Dans un branchement en série, les panneaux sont connectés les uns à la suite des autres : la borne positive d’un panneau est reliée à la borne négative du suivant. Dans ce type de configuration :

La tension totale est la somme des tensions de chaque panneau.

est la somme des tensions de chaque panneau. L’intensité (courant) reste constante.

Exemple : Pour 4 panneaux de 30 V et 10 A, la tension atteint 120 V (4 × 30), mais le courant reste à 10 A.

Avantages du branchement en série des panneaux solaires

Réduction des pertes d’énergie sur de longues distances.

sur de longues distances. Nécessite moins de câblage qu’un branchement parallèle.

qu’un branchement parallèle. Adapté aux installations nécessitant une tension élevée.

Inconvénients du branchement en série des panneaux solaires

Sensibilité à l’ ombrage : si un panneau est partiellement couvert, l’ensemble du système perd en performance.

: si un panneau est partiellement couvert, l’ensemble du système perd en performance. Risques accrus liés à la tension élevée (électrocution).

(électrocution). Peut nécessiter des composants plus robustes et coûteux.

Idéal pour : les grandes installations avec un ensoleillement constant et sans ombrage.

Le branchement en parallèle des panneaux solaires

Fonctionnement du branchement en parallèle des panneaux solaires

Dans un branchement en parallèle, toutes les bornes positives sont reliées entre elles, de même pour les bornes négatives. Résultat :

La tension reste celle d’un seul panneau.

reste celle d’un seul panneau. Le courant total est la somme des courants de chaque panneau.

Exemple : Pour 4 panneaux de 30 V et 10 A, la tension reste 30 V, mais l’intensité atteint 40 A (4 × 10).

Avantages du branchement en parallèle des panneaux solaires

Tolérance accrue à l’ombre : chaque panneau fonctionne indépendamment.

: chaque panneau fonctionne indépendamment. Sécurité renforcée grâce à une tension plus faible.

Adapté aux installations résidentielles avec des besoins énergétiques modulaires.

Inconvénients du branchement en parallèle des panneaux solaires

Nécessite des câbles de plus grosse section pour gérer un courant élevé.

pour gérer un courant élevé. Installation plus complexe et potentiellement plus coûteuse.

L’onduleur doit être adapté à une intensité élevée.

Idéal pour : les installations résidentielles, surtout dans les zones sujettes à l’ombrage.

SolarBox propose des kits solaires adaptés aux installations en parallèle ou en série, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre espace disponible.

Le montage hybride (série et parallèle) des panneaux solaires

Le montage hybride combine les avantages des deux configurations : les panneaux sont regroupés en séries pour augmenter la tension, puis ces groupes sont reliés en parallèle pour augmenter le courant.

Avantages du montage hybride

Optimise la puissance et l’efficacité .

. Réduit les pertes d’énergie dans les systèmes étendus.

Idéal pour les installations nécessitant un équilibre entre tension et intensité.

Inconvénients du montage hybride

Complexité de l’installation nécessitant une expertise professionnelle.

Coûts plus élevés en raison de l’utilisation de composants spécifiques (diodes anti-retour).

Le choix entre série et parallèle dépend de plusieurs facteurs :

Type de batterie : Pour des batteries haute tension, privilégiez le branchement en série .

. Pour des batteries nécessitant un courant élevé, optez pour le parallèle. Conditions d’installation : Si le site est sujet à l’ ombrage , le branchement en parallèle est préférable.

, le branchement en est préférable. Dans les espaces ouverts avec un ensoleillement constant, le série maximise la production. Espace disponible : Un branchement en parallèle optimise la puissance dans un espace restreint.

Pour garantir une solution optimale, faites confiance à SolarBox, qui vous accompagne dans le dimensionnement et la mise en place de votre installation solaire grâce à des kits performants et une expertise reconnue.

Le choix entre un branchement en série ou en parallèle dépend des contraintes et des objectifs de votre projet solaire. Le série convient aux grandes installations sans ombrage, tandis que le parallèle est idéal pour les habitations résidentielles. Le montage hybride est la solution optimale pour les systèmes complexes nécessitant un équilibre entre tension et courant.

SolarBox met à votre disposition des solutions adaptées, ainsi que des conseils personnalisés pour optimiser votre installation photovoltaïque. Pour un accompagnement professionnel, n’hésitez pas à demander un devis gratuit.