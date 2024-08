Le permis bateau est-il éligible au CPF ?

Dès que le moteur de votre embarcation dépasse les 4,5 kW, vous ne pouvez pas prendre le large si vous n’avez pas un permis bateau. Dans ce cas, vous devez décrocher votre permis de bateau plaisance option côtière, mais ce dernier ne vous permettra pas de naviguer avec tous les types de bateaux. Il faut alors se décider sur le type de permis bateau dont vous avez besoin et par la suite penser au financement. En effet, pour avoir son permis bateau, il faut parfois casser la tirelire. Lorsqu’on n’a pas assez d’économies, on se demande alors s’il est éligible au CPF. Faisons le point sur le permis bateau et le CPF dans cet article.

Les différents types de permis bateaux

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le permis bateau de plaisance option côtière est le permis dont il faut avoir pour conduire un bateau à moteur avec une motorisation à partir de 4,5 kW. Avec ce type de permis, vous ne pouvez pas dépasser les 11 km des côtes. Ce permis coche les cases d’éligibilité du permis bateau au CPF.

Si vous comptez partir plus loin, vous devez passer le permis bateau hauturier. Il permet de prendre le large sans limitation de distance et avec n’importe quelle embarcation. Cependant, pour passer ce permis, il faut être en possession du permis bateau de plaisance option côtière.

Pour naviguer sur les eaux intérieures, il faut un permis bateau fluvial ou navigation en eaux intérieures. Si votre bateau fait plus de 20 mètres en longueur, c’est un permis bateau navigation en grandes eaux intérieures que vous devez avoir. Vous vous en doutez bien : pour passer le second permis bateau navigation en grandes eaux intérieures, vous devez avoir le permis bateau fluvial. Ce type de permis ne sont pas concernés par le CPF.

Le coût du permis bateau

Comme tout permis de conduire classique, le coût du permis bateau va dépendre du type de permis que vous voulez avoir, du centre et du lieu de formation. En tout cas, vous devez préparer un budget entre 350 et 1000 euros pour la formation et l’examen. Faites attention au tarif affiché par le centre de formation, car il n’inclut pas toujours les timbres fiscaux pour l’inscription à l’examen théorique et pour la délivrance du permis. Le coût du permis bateau peut facilement dépasser les 1 000 euros, notamment si vous augmentez vos heures de pratique.

Les permis bateaux éligibles au CPF

Si vous comptez passer le permis bateau hauturier et que vous n’avez pas encore le permis bateau de plaisance option côtière, ce sont deux permis que vous devez décrocher. Ceci représente une belle somme, ce qui vous laisse penser au CPF.

Pour répondre à la question « Le permis bateau est-il éligible au CPF ? », la réponse est oui sous certaines conditions. Notez bien que seuls les permis bateaux nécessaires aux besoins professionnels sont éligibles. Avec la somme sur votre compte CPF, vous pouvez payer une partie ou l’intégralité du coût de la formation pour avoir le permis côtier et le permis hauturier. Ce sont les deux permis bateaux retenus par ce dispositif. Ceci dit, pour les autres types de permis bateaux et aussi pour les formations pour la conduite sur voile, vous devez payer de votre poche.