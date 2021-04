Garage agréé GPL ou GNV près d’Istres

Vous êtes à la recherche d’un prestataire de confiance afin de lui confier la réparation et l’entretien de votre véhicule. Votre garage agréé GPL ou GNV à Istres vous propose une gamme de prestations complète en vue de la remise en forme de votre véhicule. Découvrez donc les différentes prestations du Garage Clavel.

Motorisation GPL ou GNV

Fort d’une riche expérience de plusieurs années, le Garage Clavel met à votre disposition son intervention liée à la motorisation GPL ou GNV. Ne cherchez désormais plus loin pour la prise en charge de votre véhicule si vous résidez à Istres. Qu’il s’agisse d’un problème en lien avec votre moteur, vos suspensions, votre climatisation, vos pneus ou encore votre système de freinage, confiez votre véhicule à des professionnels.

L’équipe du Garage Clavel vous propose son intervention pour vous permettre de rouler sans crainte. Aussi, vous serez accompagné et conseillé par des spécialistes, si vous êtes intéressé par des véhicules dotés d’une motorisation GPL ou GNV. Vous disposerez de plus d’informations sur les services du garage en contactant le service client par téléphone ou en remplissant le formulaire de contact proposé sur son site internet.

Une gamme de services exhaustive

Votre garage agréé GPL ou GNV possède une large gamme de prestations pour votre véhicule. Son atelier est composé de techniciens chevronnés ayant pour mission : la révision de votre véhicule ainsi que l’entretien de toutes les pièces qui le composent. Pour chacune de vos demandes, mêmes particulières, le Garage Clavel vous soumet un devis gratuit.

Il se démarque par le strict respect des délais fournis à sa clientèle. Par ailleurs, l’équipe du garage s’assure également de respecter les normes en vigueur au cours des réparations et remplacement de pièces. Par ses nombreuses prestations, le Garage Clavel affirme son ambition première, qui est de vous fournir un service qualitatif pour une sécurité maximale au volant de votre voiture.

Un accompagnement de qualité

Depuis plus de 80 ans, le Garage Clavel propose son accompagnement à tous ses clients désireux d’acheter une voiture neuve ou d’occasion. Une expertise qui lui permet également d’intervenir pour des services en mécanique et carrosserie. Remettez votre moteur à neuf et profitez des conseils de l’équipe de mécaniciens du garage afin de bien entretenir votre véhicule.

Le service carrosserie comprend le nettoyage et l’application de la peinture sur votre voiture. Avec le Garage Clavel, débarrassez-vous des salissures et rayures qui mettent en mauvais état votre véhicule et procurez-lui une petite cure de jouvence bien méritée.