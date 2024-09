Comparatif des meilleures tablettes tactiles Android en 2024 : notre sélection

Les tablettes tactiles Android ont considérablement évolué ces dernières années, offrant des performances et des fonctionnalités qui rivalisent avec celles des ordinateurs portables. En 2024, le marché regorge de modèles diversifiés, chacun visant à satisfaire des besoins spécifiques, que ce soit pour le travail, le divertissement ou l’éducation.

Les consommateurs, qu’ils soient professionnels, étudiants ou simplement amateurs de technologie, cherchent à identifier les meilleurs choix disponibles. Cette sélection met en lumière les tablettes Android les plus performantes et innovantes de l’année, en tenant compte de critères tels que l’autonomie, la puissance de traitement, la qualité de l’écran et les options de connectivité.

Notre sélection des meilleures tablettes Android en 2024

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

La meilleure tablette sous Android. La Galaxy Tab S9 Ultra se distingue par son écran AMOLED de 14,6 pouces, sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une autonomie impressionnante. Elle offre une expérience utilisateur inégalée avec son stylet S Pen inclus et sa connectivité 5G.

Xiaomi Pad 6

La tablette Android au meilleur rapport qualité/prix. La Xiaomi Pad 6 combine une performance solide et un prix attractif. Dotée d’un écran de 11 pouces avec une résolution de 2,5K, elle fonctionne avec la puce Snapdragon 870 et propose une autonomie de plus de 10 heures.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

L’alternative Android. La Galaxy Tab S6 Lite, avec son écran de 10,4 pouces et son stylet S Pen, reste une option fiable pour ceux qui recherchent une tablette performante sans se ruiner. Son prix compétitif et ses fonctionnalités en font un choix pertinent pour une utilisation quotidienne.

Honor Pad 8

La grande tablette tactile. Avec son écran de 12 pouces, la Honor Pad 8 est idéale pour le multimédia et la productivité. Elle est équipée d’un processeur MediaTek Helio G80 et offre une autonomie décente, ce qui en fait une option viable pour les amateurs de grand format.

Google Pixel Tab

La tablette tactile Google. La Google Pixel Tab, avec son écran OLED de 11 pouces et la puce Tensor G3, offre une intégration parfaite avec l’écosystème Google. Elle se distingue par sa fluidité et ses mises à jour régulières, garantissant une expérience Android optimale.

Les meilleures tablettes haut de gamme

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

La Galaxy Tab S9 Ultra représente le pinacle de la technologie Android en 2024. Équipée d’un écran AMOLED de 14,6 pouces, elle offre une qualité d’image incomparable. Sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 garantit des performances exceptionnelles, que ce soit pour le multitâche ou les jeux vidéo.

Écran : 14,6 pouces AMOLED

14,6 pouces AMOLED Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Autonomie : Jusqu’à 14 heures

Jusqu’à 14 heures Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E

5G, Wi-Fi 6E Stylet : S Pen inclus

Google Pixel Tab

La Google Pixel Tab se démarque par son intégration parfaite avec l’écosystème Google. Son écran OLED de 11 pouces et la puce Tensor G3 offrent une expérience visuelle et de performance fluide. La compatibilité avec les accessoires Google en fait une option très attractive pour les utilisateurs de l’écosystème Google.

Écran : 11 pouces OLED

11 pouces OLED Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 Autonomie : Jusqu’à 12 heures

Jusqu’à 12 heures Connectivité : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Accessoires : Compatible avec les accessoires Google

Apple iPad Pro 12.9

Bien que cet article se concentre sur les tablettes Android, il est nécessaire de mentionner l’Apple iPad Pro 12.9 pour son influence sur le marché. Doté d’un écran Liquid Retina XDR et d’une puce M2, il reste une référence en matière de performance et de qualité d’affichage.

Écran : 12,9 pouces Liquid Retina XDR

12,9 pouces Liquid Retina XDR Processeur : Apple M2

Apple M2 Autonomie : Jusqu’à 10 heures

Jusqu’à 10 heures Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E

5G, Wi-Fi 6E Stylet : Apple Pencil 2

Les meilleures tablettes milieu de gamme

Xiaomi Pad 6

La Xiaomi Pad 6 se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Elle propose un écran de 11 pouces avec une résolution WQHD+, parfait pour le visionnage de vidéos et la navigation web. Équipée de la puce Snapdragon 870, elle assure des performances fluides pour la majorité des usages quotidiens.

Écran : 11 pouces WQHD+

11 pouces WQHD+ Processeur : Snapdragon 870

Snapdragon 870 Autonomie : Jusqu’à 13 heures

Jusqu’à 13 heures Prix : Environ 350 euros

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

L’alternative Android par excellence, la Galaxy Tab S6 Lite offre une expérience utilisateur équilibrée. Son écran TFT de 10,4 pouces et son processeur Exynos 9611 suffisent amplement pour les tâches quotidiennes. Son prix compétitif la rend accessible à un large public.

Écran : 10,4 pouces TFT

10,4 pouces TFT Processeur : Exynos 9611

Exynos 9611 Autonomie : Jusqu’à 12 heures

Jusqu’à 12 heures Prix : Environ 300 euros

Honor Pad 8

La grande tablette tactile, Honor Pad 8, se démarque par son écran de 12 pouces. Idéale pour le multitâche et le divertissement, elle intègre une puce MediaTek Helio G80 qui assure des performances correctes. Son prix attractif en fait une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’un grand écran sans se ruiner.

Écran : 12 pouces

12 pouces Processeur : MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Autonomie : Jusqu’à 10 heures

Jusqu’à 10 heures Prix : Environ 250 euros

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Lancée en 2024, la Galaxy Tab S9 FE Plus combine fiabilité et performance. Son écran de 12,4 pouces et son processeur Exynos 1380 garantissent une expérience de qualité pour une gamme de prix moyenne.

Écran : 12,4 pouces

12,4 pouces Processeur : Exynos 1380

Exynos 1380 Autonomie : Jusqu’à 14 heures

Jusqu’à 14 heures Prix : Environ 400 euros

Samsung Galaxy Tab A9+

La Galaxy Tab A9+, une option abordable pour toute la famille, se distingue par ses fonctionnalités adaptées aux enfants et aux adultes. Dotée d’un écran de 10,5 pouces et d’un processeur Snapdragon 680, elle couvre les besoins essentiels à un prix compétitif.

Écran : 10,5 pouces

10,5 pouces Processeur : Snapdragon 680

Snapdragon 680 Autonomie : Jusqu’à 11 heures

Jusqu’à 11 heures Prix : Environ 220 euros

Les critères essentiels pour choisir sa tablette Android

Performance

La performance d’une tablette repose principalement sur son processeur et sa mémoire RAM. Choisissez des modèles équipés de puces récentes comme le Snapdragon 870 ou l’Exynos 1380 pour garantir des performances fluides, notamment pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Autonomie

L’autonomie est un critère clé. Une bonne tablette devrait offrir au moins 10 heures de fonctionnement pour une utilisation mixte (navigation, vidéo, jeux). Les modèles comme la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus peuvent atteindre jusqu’à 14 heures, ce qui constitue un atout non négligeable.

Qualité de l’écran

La qualité de l’écran est fondamentale pour une expérience utilisateur optimale. Un écran avec une résolution WQHD+ ou supérieure comme celui de la Xiaomi Pad 6 offre des images nettes et des couleurs vives. Considérez aussi la taille de l’écran : un modèle de 12 pouces, par exemple, sera plus confortable pour le visionnage de vidéos et la lecture.

Compatibilité avec les accessoires

La compatibilité avec les accessoires (stylets, claviers, coques) peut enrichir l’usage quotidien de votre tablette. Les modèles de la gamme Samsung Galaxy sont souvent proposés avec des accessoires dédiés, ce qui peut être un facteur décisif pour les utilisateurs professionnels ou créatifs.

Prix

Le prix reste un facteur déterminant. Pour un budget serré, optez pour des modèles comme la Samsung Galaxy Tab A9+ ou la Honor Pad 8, qui offrent un bon compromis entre performance et coût. À l’inverse, les tablettes haut de gamme comme la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra justifient leur tarif par des performances et des fonctionnalités de pointe.