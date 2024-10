Comparaison des techniques de rajeunissement du visage : lifting et injections de botox ou acide hyaluronique

On ne compte plus les techniques et méthodes de rajeunissement du visage qui se sont développées ces dernières années. Si certaines se targuent d’être moins invasives que le lifting chirurgical traditionnel, elles sont moins durables du point de vue de leurs résultats. On note aussi des points de différences au niveau des problématiques traitées avec ces techniques et leurs risques.

Lifting du visage, acide hyaluronique : les résultats

Les injections de fillers comme le botox et l’acide hyaluronique donnent des résultats visibles quasi immédiats tandis que les résultats du lifting prennent des mois pour s’installer. Une chose est sûre par contre, les résultats d’un lifting du visage réussi sont de loin plus spectaculaires comparés aux résultats des injections de botox ou d’acide hyaluronique.

A voir aussi : Quels sont les bienfaits du massage à l'huile de CBD ?

Un lifting du visage vous permet de rajeunir votre visage d’une dizaine d’années, chose quasiment impossible avec le botox ou l’acide hyaluronique. Si on force avec ces derniers, on connaît tous les résultats : on a l’air plus charcuté qu’après un lifting raté. Si les résultats du botox ou de l’acide hyaluronique durent de 3 à 6 mois, on parle d’années quand il s’agit du lifting du visage.

Lifting, botox, acide hyaluronique : différents problèmes, différentes techniques

Les injections de botox, d’acide hyaluronique et autres fillers sont de plus en plus privilégiées. D’une part parce que ces solutions conviennent à tous les sujets de tout âge voulant préserver leur apparence. Les injections de fillers permettent de traiter l’apparence des rides et de restaurer les volumes perdus. Pour ce qui est du relâchement cutané, ces solutions présentent très vite leurs limites.

A voir aussi : La sortie du fioul se précise en France

Le lifting du visage est une technique de chirurgie esthétique permettant de traiter les problèmes liés au relâchement cutané touchant l’ovale du visage et le cou, les pommettes retombées ainsi que le front et les sourcils relâchés. Comme son nom l’indique, le lifting – signifiant remonter – permet de tendre la peau du visage. Selon la technique utilisée par le chirurgien, le lifting du visage agit directement sur la peau et les tissus sous-jacents, voire certains ligaments dans certains cas.

Ne nécessitant aucune incision et réalisées en quelques minutes tout en donnant des résultats immédiats et visibles, les injections de fillers peuvent-elles remplacer le lifting ? La page https://www.carthagomed.com/les-injections-de-fillers-remplaceront-elles-un-jour-le-lifting-du-visage/ y répond dans les détails tout en disant en somme que chacune de ces techniques répondent à des problématiques spécifiques.

Les risques liés au lifting du visage et des injections de botox et d’acide hyaluronique

Le lifting du visage donne les meilleurs résultats si on compte le nombre d’années qu’il peut retirer de votre visage. On ne peut pas en dire autant au sujet du botox et de l’acide hyaluronique qui servent à combler les rides et les ridules et autres marques de l’âge. Jusqu’à un certain âge et face à certaines problématiques de vieillissement, les injections de fillers restent efficaces tout en présentant des risques minimes.

Le lifting du visage est quasiment un acte chirurgical, mais ne présente pas non plus de risque majeur si ce n’est la nécrose cutanée localisée si on n’a pas suivi les consignes du chirurgien d’arrêter de fumer des jours avant l’opération. Le plus dur avec le lifting du visage est tout simplement le temps d’attente pour voir le résultat de l’opération – un résultat durable par contre.