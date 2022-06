Comment transformer un volet roulant manuel en solaire ?

L’utilisation d’un volet manuel peut devenir rapidement fatigante. Heureusement qu’on peut le modifier pour obtenir une solution beaucoup plus confortable. Par exemple, il est possible de transformer le volet manuel en volet solaire avec télécommande. Vous allez pouvoir actionner le volet sans y toucher et économisez sur vos factures d’électricité. Comment faire cette transformation ? La réponse dans cet article.

Les volets à motorisation solaire

Les volets solaires fonctionnement indépendamment de l’électricité de votre fournisseur d’énergie électrique. On installe sur l’ancien volet une cellule photovoltaïque et un moteur solaire. L’énergie produite par la cellule est utilisée pour actionner le volet à motorisation solaire. Il existe également la possibilité de passer d’un volet roulant manuel à un volet électrique, puis à un volet solaire. Dans ce cas, le volet solaire sera juste raccordé à une source d’énergie solaire. C’est une solution envisageable si vous avez déjà un volet électrique. Si c’est le cas, évaluez les dépenses pour chaque solution puis choisissez celle qui vous convient.

Les étapes pour transformer un volet roulant manuel en volet roulant solaire

Pour cette transformation, vous devez être un excellent bricoleur et avoir quelques connaissances en électricités. La procédure peut paraître complexe, mais vous réussirez aisément avec un peu de concentration.

Ouvrez la tige

Ouvrir la tige permettra d’accéder facilement à son intérieur et d’y installer les éléments importants. Il faut d’abord enlever l’engrenage, sortir la tige puis enfin enlever l’embout de la tige. Pour cela, commencez par le coffre supérieur. On y trouve deux flasques latérales que vous devez dévisser ou déclipser. À l’intérieur des flasques se trouvent des ressorts dont les tensions peuvent gêner les manipulations. Pour contrôler ces tensions, vous aurez besoin d’un outil de tension disposant de deux ergots.

C’est le moment d’enlever l’engrenage. Retirez d’abord le plus grand engrenage. Ensuite, sortez l’engrenage et la tige qui favorise l’actionnement manuel du volet roulant. Ces deux éléments ne seront plus indispensables. Prenez également le soin de dépecer l’embout de la tige que l’on retrouve du côté opposé.

Ôté le cadrant

Mettez votre volet dans une position confortable, de sorte à avoir un accès facile au cadran. Pour retirer ce cadran, il faudra utiliser une pince. Déplacez-le du côté de l’engrenage. Vous verrez trois vis au fond du coffre. Retirez-les, mettez le coffre de côté puis retirez-le cadrant. Replacer maintenant les autres éléments dans leur position initiale.

Installez le moteur

Du côté gauche du volet, vous verrez un cache blanc. C’est à ce niveau que le moteur solaire sera positionné. Retirez donc le cache blanc puis mettez à l’intérieur du tube le moteur solaire ainsi que sa batterie. Visez ensuite pour assurer l’étanchéité de l’installation.

Remplacez le capot du volet roulant

Le capot est fixé au volet grâce à deux vis. Retirez ces vis puis enlevez l’ancien capot. Mettez à sa place le nouveau, en y installant préalablement la cellule photovoltaïque.

Raccordez la cellule photovoltaïque au moteur

Votre nouveau capot dispose de caractéristiques spécifiques comme le trou réservé pour introduire le fil du panneau. Insérez le fil de la cellule, et trouvez ou créez un passage pour que le fil atteigne le moteur. Reliez le fil au moteur ou à la batterie selon les prescriptions du fournisseur de kit. Remettez chaque élément à son emplacement. c’est fini !

Les avantages et les inconvénients des volets solaires

Les volets solaires présentent des points forts et des limites

Avantages des volets solaires

Le principal avantage d’un volet solaire est qu’il s’agit d’un système entièrement autonome. Tant que le soleil brillera, vous pourriez toujours utiliser votre volet. C’est également une solution écologique vu qu’il fonctionne avec de l’énergie verte. Le coût de l’installation de ce dispositif est relativement bas. Il faut également souligner que les travaux sont moins contraignants.

Limites des volets solaires

Les inconvénients des volets solaires sont presque négligeables. Le dispositif dure dans le temps lorsque l’installation est bien faite. Seul bémol, il peut être moins performant dans les régions peu ensoleillées. Ne vous inquiétez pas pour la nuit, les batteries intégrées prendront le relai.