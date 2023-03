Un outplacement est une procédure qui consiste à accompagner une personne en transition professionnelle. Sa réalisation s’articule autour d’un certain nombre d’outils. Vous souhaitez en savoir plus à ce propos ? Si oui, découvrez ici comment cela se fait.

Dresser le bilan de carrière

Comme il a été souligné ci-dessus, l’outplacement est un dispositif qui permet de mettre en place une réorientation professionnelle. Vous pouvez contacter un cabinet de conseil en RH pour réaliser un outplacement dans votre entreprise. C’est le cas par exemple de VAST RH une structure qui met à votre disposition une équipe d’experts en transition professionnelle.

Concernant le dressage de bilan de carrière qui est une étape du processus, il représente un temps d’analyse. À ce niveau, le bénéficiaire est appelé à prendre du recul sur son parcours et à faire un point sur sa situation professionnelle. Le but est de le pousser à bien se connaître et à l’inciter à réfléchir sur ses choix passés et à venir. Il s’agit également de l’amener à définir un projet de profession tout en prenant en compte les opportunités qui lui sont ouvertes.

Établir le projet et le plan d’action

La deuxième étape du processus se concentre sur la définition du projet professionnel. L’objectif ici est de bien connaître son milieu professionnel, d’identifier les différentes options à explorer et de formaliser ses choix. À partir du travail qui sera effectué avec le consultant, l’intéressé pourra établir son projet professionnel. De cela découle une stratégie d’action.

Apprendre et se faire former

Après les étapes précédentes, le bénéficiaire doit travailler à acquérir tous les savoir-être et savoir-faire essentiels pour la réussite de son projet. Si son but est le retour à l’emploi, il doit apprendre à communiquer sur lui-même, se former aux nouveaux outils de communication et aussi maîtriser son marketing personnel. Si son objectif est plutôt la création ou la reprise d’une entreprise, il doit se former sur les fondamentaux du droit de société et de la comptabilité.

Chercher un emploi ou lancer son activité

Ici, c’est l’étape où tout ce qui a été appris doit être mis en pratique. Il faut maintenant que le bénéficiaire active son réseau, prospecte ou multiplie ses contacts. Le travail du consultant dans ce cas est de le conseiller dans sa prise de décision et de le mettre en relation avec sa filière professionnelle.

Enfin, il faut faire une consolidation ou une intégration. C’est la dernière étape. Le bénéficiaire a retrouvé un emploi, repris son entreprise ou a démarré officiellement son activité. Pendant ce temps, le consultant est présent et l’aide avec un coaching d’intégration.