Les bases de la peinture diamant : ce qu’il faut savoir pour débuter

Depuis le début de la pandémie, les loisirs créatifs ont pris le monde d’assaut, en particulier les passionnés de bricolage et de décoration intérieure. On a ainsi vu fleurir de nombreuses activités manuelles, telles que la peinture à gratter, la peinture par numéro et la peinture diamant. Parmi ces passe-temps créatifs, cette dernière est l’une des préférées des bricoleurs amateurs. Elle est, en effet, facile à apprendre. En plus d’être relaxante, elle permet de développer la créativité. Même les débutants et ceux qui ont des difficultés avec les activités artisanales trouvent ce loisir passionnant. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans la peinture diamant, voici un guide pour les novices.

Qu’est-ce que la peinture diamant et comment fonctionne-t-elle ?

La peinture diamant (diamond painting en anglais) ou broderie diamant, est une activité manuelle qui consiste à fixer des strass colorés et brillants sur une toile, afin de créer de magnifiques tableaux en relief. Attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle toile. C’est un tissu auto-adhésif où sont imprimés différents motifs et symboles colorés.

Le principe de cette activité manuelle est simple. Pour créer une broderie en 3D, vous devez placer un à un les strass sur la surface adhésive, en suivant scrupuleusement les codes couleurs et motifs dessinés. Ici, vous avez le choix entre différents thèmes : villes, paysages, animaux, arts abstraits, œuvres d’art célèbres, etc. Chaque strass doit donc être posé sur un endroit spécifique. Une fois fini, vous obtenez de magnifiques œuvres d’art en diamant que vous pouvez fièrement accrocher dans votre salon.

Ce type de broderie permet aux artistes en herbe d’entrer dans le monde de l’art, le temps de quelques heures. Tout droit venu des États-Unis, il est rapidement devenu populaire en France, et fait même partie des meilleures activités créatives. Et pour cause, ses bases sont très faciles à maîtriser. Toutes les catégories de personnes (adultes et enfants) peuvent se lancer dans la peinture diamant, en s’équipant d’un kit de broderie et en suivant les instructions.

Comment débuter la peinture diamant ?

Pour débuter dans cette activité créative, vous devez avant tout acheter un kit de broderie diamant. Tous les accessoires dont vous avez besoin pour réaliser votre œuvre y sont inclus : toile imprimée, cire, stylet applicateur, strass en résine, etc. Une fois que vous aurez toutes les fournitures nécessaires, vous n’aurez plus qu’à suivre ces étapes. En quelques minutes, vous apprendrez les bases de la peinture diamant.

étape 1 : décollez le film qui recouvre la toile, afin de laisser apparaître la partie adhésive,

étape 2 : choisissez la couleur que vous souhaitez appliquer, et le symbole sur lequel vous allez travailler,

étape 3 : prenez le sachet de diamant qui correspond au code couleur,

étape 4 : enfoncez la pointe du stylet applicateur dans la cire (ou le morceau de caoutchouc rose), afin qu’il soit plus collant et que les strass puissent facilement s’y accrocher,

étape 5 : ramassez les strass à l'aide de l'applicateur, en visant le côté bombé du diamant,

étape 6 : placez les strass sur les motifs correspondants.

Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous ayez entièrement rempli le tableau, et placé les diamants sur tous les symboles. Vous obtiendrez alors une œuvre d’art brillante et resplendissante. La technique de la peinture diamant est aussi simple que cela. En réalité, c’est votre patience qui sera rudement mise à l’épreuve.

Quels types d’outils choisir pour commencer la peinture diamant ?

Pour réussir votre projet de peinture diamant, il ne vous suffit pas d’avoir les fournitures nécessaires. Vous devez aussi choisir des outils de bonne qualité pour obtenir une meilleure finition. Assurez-vous donc d’acheter votre kit de broderie diamant dans une boutique spécialisée dans les loisirs créatifs. Vous en trouverez plusieurs sur internet.

Une toile de qualité supérieure

Avant de commencer votre broderie, vérifiez la qualité du support sur lequel vous allez coller les strass. Celui-ci doit être lisse au toucher, afin que les diamants puissent bien rester en place. Si le tissu ne l’est pas, c’est qu’il est de mauvaise finition ou bon marché. A contrario, une toile chère semble plus lisse et de meilleure qualité.

En plus d’être lisse, une toile de qualité supérieure est aussi tapissée d’une colle de haute qualité. Ainsi, elle assure une meilleure adhésion des strass. Elle est également fabriquée à partir d’un tissu résistant, solide et imperméable. Soyez donc vigilant lors de votre achat, même si vous prenez un kit de broderie diamant. De nombreux vendeurs de kits d’art proposent des toiles à faible coût.

Petit conseil : si votre toile paraît un peu froissée, n’hésitez pas à la repasser (à feu moyen) pour éliminer les plis. Cela la rendra plus lisse et agréable.

Un stylet applicateur adéquat

Pour faciliter l’emplacement des diamants sur la toile, choisissez le bon stylo de peinture diamantée. Celui-ci doit avoir une pointe normale (ni trop fine, ni trop grasse), afin d’éviter de déchirer la toile. Vérifiez également l’ergonomie du stylet. Comme vous allez l’utiliser plusieurs heures, assurez-vous qu’il tienne confortablement dans votre main, et que vous soyez à l’aise avec. Avec le bon applicateur, votre broderie sera beaucoup plus soignée et facile à réaliser.

Une cire de bonne qualité

La cire pour broderie diamant sert à attraper facilement les strass, et à les positionner avec soin sur le support. Si elle est de mauvaise qualité, elle peut fondre et être difficile à appliquer. En revanche, une cire de bonne qualité permet aux diamants de s’accrocher aisément au stylet et de bien rester en place. Elle est épaisse, ne tache pas les strass, et sèche rapidement.

Conseils d’utilisation : pour appliquer la cire, mettez-en une fine couche sur la pointe de votre stylet, en enfonçant l’outil dans le pot de cire. Raclez ensuite le stylet, afin d’enlever le surplus de cire. Attrapez les diamants en pointant l’applicateur sur leur côté bombé, et placez soigneusement la face plate du strass sur la surface collante de la toile. Retirez délicatement le stylet.

Des diamants brillants et faciles à ramasser

Le rendu final de votre broderie diamant dépend grandement de la qualité des strass. Certains n’affichent pas la même couleur que sur l’image, et ne sont pas assez vibrants. Il arrive aussi qu’ils soient défectueux. C’est le cas de la plupart des diamants bon marché. Pour que votre œuvre d’art soit étincelante, choisissez des diamants en résine taillés sur plusieurs facettes (3D ou 5D). Plus les strass possèdent de facettes, plus ils sont brillants.

Nous vous conseillons aussi de choisir des diamants ronds, si vous débutez dans la peinture diamant. Ils sont beaucoup plus faciles à attraper. En revanche, ils peuvent laisser des vides dans la toile, ce qui peut gâcher l’effet de brillance du tableau.

Comment encadrer et accrocher au mur votre broderie diamant ?

Une fois que vous avez terminé votre broderie diamant, pensez à accrocher le tableau dans l’une des pièces de votre maison. Ainsi, vous pourrez le contempler et l’exposer fièrement à vos invités. Pour cela, pensez à placer votre œuvre dans un cadre adapté à sa taille. N’oubliez pas d’enlever le verre, afin qu’il puisse se refermer.

Vous pouvez également mettre votre tableau dans un cadre conçu pour les créations 3D, pour mieux le protéger. Et si vous avez l’âme d’un bricoleur, pourquoi ne pas fabriquer un cadre original et personnalisé ?

Pourquoi vous mettre à la peinture diamant ?

Comme n’importe quel loisir créatif, la broderie diamant procure de nombreux avantages. Elle permet notamment de s’occuper les idées, et de se libérer du stress. Le fait de placer les strass un à un, et d’entendre le clip lorsqu’ils sont bien en place, permet, en effet, de détendre l’esprit. C’est donc une activité relaxante et apaisante.

La peinture diamant a également l’avantage de convenir à tout le monde, que vous soyez enfant ou adulte, novice ou professionnel. Elle est adaptée à tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés (sauf les enfants en bas âge, bien sûr). Cette activité s’avère, par ailleurs, efficace pour améliorer la capacité de concentration, la créativité, la mémoire, ainsi que la dextérité.

Conseils pour réussir votre peinture diamant

Bien que la peinture diamant soit facile à réaliser, il existe des astuces simples qui permettent d’améliorer vos compétences en la matière. Tout d’abord, choisissez la bonne taille de toile. Celle-ci doit-être adaptée à votre niveau de compétence, afin que vous puissiez évoluer petit à petit. Si vous êtes débutant, préférez les petites toiles de 6″ x 6″ ou 8″ x 8″ pour commencer. Lorsque vous serez plus expérimenté, vous pourrez essayer une toile plus grande (16″ x 16″). Sélectionnez ensuite les bons outils. Le choix des accessoires à utiliser influe énormément sur la qualité de la broderie.

Un autre conseil important, c’est de travailler sur une surface plane et uniforme. Cela permet de maintenir les diamants en place, et de les manipuler facilement. Assurez-vous également que la surface soit propre et sèche, afin qu’elle ne salisse pas la toile.