Comment savoir ce qu’il y a dans un ETF ?

En plein XXIe siècle, le marché boursier attire de plus en plus d’investisseurs notamment depuis la vulgarisation du trading. Pour rentabiliser leurs placements, la plupart des investisseurs recherchent le moyen le plus simple de faire des profits en bourse. L’un des instruments privilégiés dernièrement est l’ETF. Si vous ignorez de quoi il s’agit ou vous souhaitez apprendre à mieux l’apprécier, voici qui devrait vous intéresser. Découvrez à la suite de l’article ce qu’est un ETF et quelques conseils pour savoir ce qu’il contient.

Le terme ETF est un acronyme de l’expression anglaise Exchange Traded Funds. Il peut être traduit en français par l’expression fonds côté en bourse. Les ETF sont aussi appelés des trackers. Il n’existe pas à proprement parler pas de définition conventionnelle des ETF. Toutefois, un ETF peut être entendu comme un fonds indiciel qui reproduit les performances d’un indice boursier.

A voir aussi : Où trouver du palladium dans la nature ?

L’ETF permet d’investir sur le marché boursier avec beaucoup de facilités. Grâce aux ETF, vous pouvez notamment acquérir un panier d’actions et d’obligations chez des centaines d’entreprises en un seul investissement. Ceci vous permet alors de diversifier votre portefeuille, d’éviter de faire des placements sur une action à la fois, et ainsi gagner beaucoup de temps.

Les ETF sont créés et gérés par les sociétés spécialisées qui ont alors le titre d’émetteur. Lorsque vous souhaitez y investir, vous créez un compte chez un courtier et le créditez. Vous réalisez ensuite des achats et des ventes d’ETF avec votre capital durant les périodes d’ouverture du marché. Votre investissement produira alors du profit ou des pertes suivant la valeur de l’indice boursier que réplique l’ETF que vous aurez acquis.

A découvrir également : Comment acheter et vendre des actions en bourse ?

Quelles solutions pour savoir ce qu’il y a dans un ETF ?

Vous l’aurez donc compris, les ETF offrent une facilité et des avantages impressionnants. Pour y investir de façon éclairée, vous devez néanmoins savoir ce qu’ils contiennent. Un ETF peut en effet contenir des actifs répertoriés par zone géographique des entreprises, par leur secteur d’activité, etc. Connaître le contenu exact d’un ETF permet alors de mieux apprécier l’opportunité d’y investir ou non.

S’informer sur Internet

La première solution qui s’offre à vous pour y voir plus clair est de réaliser une recherche sur Internet une fois que vous connaissez le code isin de l’ETF. Vous aurez juste à le renseigner dans votre requête et demander ce qu’il y a dans cet ETF. Faites néanmoins attention et prenez les informations disponibles avec des pincettes. Les sites spécialisés dans les investissements financiers comme Bour Trackinsight ou encore Morningstar vous permettront également de savoir ce qu’il y a dans un ETF, et ce, avec beaucoup plus de fiabilité.

S’informer sur le contenu de l’ETF chez les spécialistes

Vous pouvez également avoir des informations sur ce que contiennent les ETF grâce aux sociétés qui les émettent. Celles-ci renseignent pour chaque ETF disponible, les différents actifs qui y sont contenus. Il est alors important de bien prendre connaissance des informations disponibles sur leurs plateformes avant de se lancer sur les investissements dans un ETF.

Vous pouvez également savoir ce qu’il y a dans un ETF grâce à votre conseiller en investissement financier ou tout autre professionnel du marché mobilier. Vous devrez dans ce genre de cas débourser des fonds pour vous offrir leurs services d’expertise.