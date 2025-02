Comment organiser un EVJF surprise ?

Un enterrement de vie de jeune fille, ou EVJF, est un événement particulièrement important dans la vie de la future mariée. Le plus souvent, la personne chargée de son organisation est une sœur, une cousine ou une très bonne amie. Mais un EVJF demande une organisation minutieuse et une certaine dose de créativité pour rendre ce moment parfait. Il doit être adapté au budget de chacun et il peut se tenir sur plusieurs jours ou simplement sur une unique journée. Découvrez dans cet article quelques conseils qui vous permettront de rendre ce moment inoubliable.

Une des difficultés majeures va être de trouver une date où tout le monde est disponible. Il est recommandé de l’organiser environ deux à trois mois avant la date du mariage. Pour un EVJF en Île-de-France, demandez aux participantes si elles peuvent facilement se rendre à Paris par leurs propres moyens.

Déterminez le budget

Cette question doit être abordée dès le début. Une fois la date trouvée, il est nécessaire d’établir un budget qui devra comprendre l’hébergement, le transport, les activités et les repas. N’hésitez pas à créer un sondage anonyme pour avoir l’avis sincère de toutes les participantes sur les différentes propositions. Vous pouvez aussi proposer plusieurs formules tarifaires, mais aussi mettre en place une cagnotte commune pour l’achat de certains accessoires, comme des t-shirts assortis ou un kit spécial à offrir à la future mariée.

Trouvez un logement

Si vous avez décidé de partir plusieurs jours, vous allez devoir trouver un logement pour toutes les participantes. Il peut s’agir d’un appartement, d’un hôtel ou encore d’une auberge de jeunesse selon le budget alloué. La location d’un appartement est particulièrement avantageuse puisque ces derniers disposent d’une cuisine équipée et d’un salon qui peut permettre la création d’animations en intérieur. Quant à l’hôtel, il offre un service professionnel et a l’avantage d’avoir souvent le petit-déjeuner inclus dans le prix. Il offre aussi une certaine intimité, surtout si les participantes ne se connaissent pas forcément. L’auberge de jeunesse est une solution économique idéale pour les grands groupes qui souhaitent passer leur séjour dans une ambiance conviviale.

Planifiez des activités

Les activités sont le cœur de cette journée ! Elles sont à choisir selon la personnalité de la future mariée. Préfère-t-elle les loisirs en pleine nature ou visiter une ville ? Est-elle de nature casse-cou ou aime-t-elle passer sa journée à se détendre dans un spa ? La réservation d’ateliers créatifs permet à tout le monde de conserver un souvenir de ce moment, à travers la fabrication d’un parfum ou en participant à un cours de poterie. Pour des idées plus originales, vous pouvez faire appel à des entreprises qui créent des jeux de piste personnalisés et sur mesure selon l’évènement fêté, mais aussi faire appel au service d’un photographe professionnel qui aura la charge d’immortaliser ce moment.

Maintenez le secret

Une des parties les plus difficiles de ce programme va être de garder le secret, surtout si vous êtes amenées à côtoyer souvent la future mariée. Vous pouvez choisir d’impliquer le futur marié ou l’une d’entre vous peut lui demander de réserver un jour ou un week-end en particulier à l’occasion d’un évènement familial ou d’un anniversaire.