Comment fonctionne la garantie constructeur Peugeot ?

Lorsque vous achetez un véhicule, vous devez faire tout ce qu’il faut afin que ce dernier soit en bon état et serve longtemps. Pour vous y aider, de nombreux fabricants d’automobiles vous proposent une garantie qui permet d’entretenir l’engin durant une période. C’est le cas de la garantie constructeur Peugeot dont le fonctionnement est assez particulier.

Qu’est-ce que la garantie constructeur Peugeot ?

C’est une garantie accordée aux véhicules Peugeot lorsque ces derniers sont achetés neufs en magasin chez le confectionneur. Elle a pour but de financer les réparations des défaillances que rencontrera la voiture garantie par le fabricant. Le client paye donc l’auto, mais les réparations et l’entretien seront aux frais du constructeur. La garantie constructeur Peugeot a une durée déterminée en dehors de laquelle les frais de réparations seront à votre charge. Il faut aussi noter que cette garantie ne couvre pas toutes les modifications.

Les couvertures de la garantie constructeur Peugeot

Les éléments couverts par la garantie constructeur sont ceux qui peuvent éventuellement être qualifiés de défauts de construction. Toutes les pannes et défaillances causées par un manque d’attention ou une mauvaise utilisation du véhicule resteront à la charge du propriétaire. La garantie constructeur tient compte de :

l’échange gratuit ou la restauration des pièces d’origines défectueuses ;

d’origines défectueuses ; la prise en charge par le constructeur de certains frais de dépannage et de remorquage ;

et de remorquage ; la réparation des défauts de peinture sur la carrosserie originale du véhicule ;

sur la carrosserie originale du véhicule ; la réfection totale ou partielle du vernis de la carrosserie de l’auto pour traiter certaines malformations ;

; la remise en état de certains éléments de l’engin suite à une corrosion ;

; l’échange de certaines pièces d’origine pour raison de perforation.

Les détails de la garantie constructeur peuvent varier d’une voiture à une autre en raison de ses performances et de ses caractéristiques. Pour connaitre les charges qui seront couvertes par le constructeur, vous devez vous conférer au manuel qui vous a été remis lors de l’achat de votre Peugeot. Ce carnet d’entretien et de garantie vous décrira les pannes et défauts que votre garantie prendra en charge.

Mode de fonctionnement

Lorsque vous rencontrez un incident avec votre voiture Peugeot nouvellement achetée, vous devez vous rendre dans un garage Peugeot avec le carnet de garantie du véhicule. Là, vous entrerez en contact avec un réparateur agréé de Peugeot qui fera le diagnostic de la voiture. À la suite de ce diagnostic, et en fonction des détails mentionnés dans votre carnet, il identifiera si le défaut est à la charge du constructeur ou à votre charge. Ainsi, ils peuvent vous réparer gratuitement toutes les malformations rencontrées sur le véhicule. Néanmoins, si les défauts de la voiture ne peuvent pas être pris en charge au titre commercial de la garantie, les frais de réparation vous seront facturés.

En cas de panne, si vous ne pouvez pas vous rendre vous-même au garage, il vous faudra faire appel au service d’Assistance de Peugeot. Peugeot prendra en charge les coûts de dépannage et de remorquage jusqu’au garage Peugeot le plus proche. Le constructeur mettra également tout en œuvre pour que vous puissiez récupérer votre auto dans les délais les plus brefs. Vous pouvez vous voir fournir une solution de mobilité pour continuer vos courses si le dépannage prend plus de temps que prévu.

Le fonctionnement de la garantie débute dès l’achat de votre voiture et couvre une période déterminée. Vous devez donc, en premier lieu, identifier la durée de la garantie afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu plus tard. Généralement, cette durée est de deux ans non renouvelables pour les véhicules de la marque Peugeot. Cependant, les véhicules électriques, les voitures particulières et utilitaires ainsi que les hybrides peuvent bénéficier d’une plus grande durée de garantie. Elle peut également être plus élevée pour certaines couvertures comme la batterie de traction, la peinture ou les perforations.

Durant toute la période de la garantie, et même bien après, vous devez veiller à suivre les recommandations du constructeur pour l’entretien de l’auto. Vous devez aussi vous assurer de faire toutes les réparations dans des garages de Peugeot ou des garages qui respectent les standards de la marque. Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette garantie, rendez-vous dans le garage Peugeot le plus proche.