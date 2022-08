Comment faire réchauffer une pizza surgelée ?

Lorsque vous achetez plusieurs pizzas, il se peut que vous ayez besoin d’en congeler une pour manger plus tard. Pour réchauffer la pizza surgelée, il faut une méthode qui permet d’obtenir une croûte croustillante. Cela peut en effet vous laisser une croûte moelleuse et détrempée. Si vous souhaitez réchauffer une pizza surgelée, plusieurs options s’offrent à vous. Découvrez-les ici !

Réchauffer la pizza au four

Ne jetez pas vos parts de pizza surgelée. Que ce soit une pizza maison, de la pizzeria ou d’un supermarché, faites-vous un repas avec ces restes en les réchauffant au four. Cela permettra de redonner à la pâte une texture croustillante. Avant de mettre votre pizza au four, sortez-la d’abord du réfrigérateur pour la laisser reposer quelques minutes à température ambiante.

Pendant ce temps-là, préchauffez votre four à la température indiquée sur l’emballage pendant un petit quart d’heure. Elle est généralement comprise entre 190 et 220 °C. Pendant qu’il se préchauffe, vous pouvez finir d’apprêter la pizza. Ceci vous permettra d’avoir une pâte ni trop molle ni trop sèche et surtout un goût et une texture presque équivalents à l’original.

Placez ensuite la pizza ou les restes de pizza sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfournez à mi-hauteur pendant 5 minutes environ. Bien évidemment, la plaque à pizza est idéale si vous en possédez, car elle repartit bien la chaleur. N’oubliez pas de jeter un œil à la pizza à travers la vitre.

Réchauffer la pizza au micro-ondes

Si vous n’avez pas de four traditionnel à la maison, vous pouvez réchauffer votre pizza congelée au micro-ondes. Pour ce faire, laissez-la chauffer pendant environ 30 secondes, voire 1 minute. Bien évidemment, le résultat ne sera pas aussi bon qu’avec un four, mais le micro-ondes vous permettra de réchauffer rapidement votre pizza. Cette solution est donc parfaite pour vous si vous êtes pressé ou si vous êtes au bureau par exemple.

Cependant, si vous souhaitez obtenir une pizza délicieuse, il est recommandé de glisser un verre d’eau dans le micro-ondes lorsque vous la ferez réchauffer. En la réchauffant ainsi, cela permettra de créer de la vapeur dans le micro-ondes, ce qui rendra la texture de votre pizza absolument savoureuse. Cette dernière permettra en effet au fromage de fondre tout en réchauffant la pâte qui ne sera pas caoutchouteuse, qu’elle soit maison ou non.

Réchauffer la pizza surgelée à la poêle

Il est aussi possible de réchauffer votre pizza surgelée à l’aide d’une poêle. Cette astuce est de loin la meilleure astuce. Là encore, faites chauffer la poêle pendant deux minutes environ, puis déposez votre pizza dedans. Assurez-vous surtout que le feu est à température moyenne douce. Si vous le souhaitez, vous pouvez préalablement mettre une goutte d’huile pour graisser la poêle, mais cela n’est pas indispensable.

Recouvrez ensuite d’un couvercle pour uniformiser la cuisson et laissez chauffer pendant environ 5 minutes. La pizza retrouvera toute sa saveur. Soyez toutefois attentif à ce que le fromage ne soit pas trop fondu. Une autre technique consiste à verser quelques gouttes d’eau à côté de la pizza. Mais attention, l’eau ne doit pas toucher la pizza ! Ceci permettra de créer de la vapeur, ce qui rendra la croûte de la pizza à la fois moelleuse et croustillante.

C’est prêt ! Vous pouvez maintenant déguster votre pizza grâce à ces astuces en ayant l’impression qu’elle vient tout juste d’être livrée.