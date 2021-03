Comment choisir la taille d’un tapis de salon ?

1. Sélectionnez d’abord la taille parfaite !

La première chose à décider est la taille d’un tapis. Mesurez et sélectionnez la taille optimale avant de passer à la sélection du design, de la couleur et de la composition.

La taille d’un tapis est essentielle pour connecter une pièce et tout lier ensemble pour créer un espace équilibré. Dans une pièce ouverte, un tapis peut définir une zone et améliorer une esthétique globale des pièces.

Choisissez la plus grande taille possible qui s’adapte, car elle unifiera une pièce et définira l’espace que vous souhaitez couvrir. Un tapis trop petit, rendra la pièce plus petite et peut également faire apparaître les meubles déconnectés.

Exemples de taille de tapis : 160 x 230 cm 200 x 290 cm 250 x 350 cm 300 x 400 cm

2. Pensez à l’extérieur du carré (ou du rectangle) et considérez la forme.

La forme la plus populaire est rectangulaire pour la vie, la salle à manger, les chambres et les couloirs étroits.

Cependant, un tapis rond est un délicieux choix dans les chambres ou peut ajouter un point d’intérêt à un espace de vie, salle de jeux ou bureau.

Si vous vous sentez plus créatif, vous pouvez personnaliser une forme de tapis spécialement pour votre espace, qui peut être fait sur commande. Le choix dépend du budget, des dimensions de la pièce et du but du tapis.

3. Si vous sentez qu’il y a trop de choix ou si vous voulez un tapis qui surpassera les tendances, optez pour une texture intemporelle ou un tissage plat durable.

Les tapis texturés et à tissage plat sont actuellement les plus populaires parmi notre vaste collection.

Épaisses, peluches et magnifiquement douces sous les pieds, quelques-unes de nos textures populaires incluent Magic, Diva, Garcia et Lava.

Les tapis à tissage plat sont durables et parfaits pour les espaces de vie et salle à manger très fréquentés. Les modèles populaires incluent Palmas, Kobe, Zigo, tresse Ombre, Sui et Silhouette.

4. Traitez votre tapis avec un peu d’amour et il augmentera sa durée de vie.

Un vide régulier et la rotation d’un tapis dans les zones très fréquentées et ensoleillées, ainsi que le traitement rapide des déversements, prolongeront la durée de vie d’un tapis.

L’entretien du tapis diffère par la taille, la construction et le fil. Lisez d’autres conseils utiles ici.

5. Définissez votre espace. Voici quelques exemples de mise en page à utiliser comme guide.

AGENCEMENT FLOTTANT DU SALON — Pour la planification ouverte

Dans les salons ouverts, un tapis devrait être assez grand pour tenir sous les quatre pieds de chaque canapé, canapé et fauteuil. Il définira l’espace et sera proportionnel à la taille des meubles et de l’espace environnant, tout en créant une atmosphère décontractée et décontractée à un espace.

CLASSIC LIVING LAYOUT — Pour la vie classique

Dans les pièces où les meubles sont placés contre le mur, un tapis doit être assez grand pour tenir sous les pattes avant de tous les vêtements de salon. Pour un look plus formel, optez pour les jambes pour être placé complètement hors du tapis. Voir les exemples ci-dessous.

DANS LA SALLE À MANGER — L’échelle et la proportion sont clés

Pour les salles à manger, un tapis doit toujours être proportionnel à la table.

Il est préférable de laisser suffisamment d’espace de chaque côté de la table pour éviter d’attraper le dos du tapis avec une chaise. Les pieds de la chaise arrière doivent toujours être assis sur le tapis, même lorsqu’ils sont utilisés. Votre tapis doit être d’environ 1,2 m à 1,5 m plus large et plus long que votre table (c’est-à-dire au moins 65 à 75 cm autour du périmètre de la table pour chaises).

DANS LA CHAMBRE — Cosy, doux et luxueux

Un tapis dans la chambre va réchauffer et adoucir une pièce avec un sol dur. Un tapis ajoute de la couleur, du motif et de la texture pour rendre une pièce luxueuse et confortable.

Assurez-vous que le tapis est sous les pieds lorsque vous sortez du lit. Le tapis doit être assez grand pour s’asseoir sous le lit et les tables d’appoint. Une autre option est pour le tapis de s’asseoir sous le lit, en s’arrêtant à court de les tables d’appoint.

Pour ceux qui ne veulent pas un grand tapis sous le lit mais qui veulent toujours un endroit doux sous les pieds lorsque vous sortez du lit, vous pouvez opter pour un ensemble de deux coureurs placés de chaque côté du lit.

Joyeux tapis de chasse !

