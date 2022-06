André The Giant (André le Géant) : biographie du catcheur et acteur

André The Giant, de son vrai nom André Roussimoff est un catcheur français, mais également un acteur. Découvrez la biographie de ce talentueux français dans ces quelques lignes pour mieux le connaître et comprendre son histoire.

Qui est André The Giant ?

André Roussimoff est né le 19 mai 1946 à Grenoble. Son père Boris est originaire de Bulgarie et sa mère Mariane est d’origine Polonaise. Connu sous son pseudonyme André The Giant, André Roussimoff est également connu comme André le Géant en France ou encore Géant Férré au Québec.

A lire en complément : Mettez plus de chaleur dans vos magasins

Cet acteur français dispose d’un physique considérable qui lui a fait bénéficier du surnom de « Eighth Wonder of the Wold », ce qui peut être traduit comme « la huitième merveille du monde ». André The Giant était ateint de gigantisme hypophysaire ou acromégalie qui lui a octroyé une taille exceptionnelle de 2,23 mètres et d’un poids de 145 à 244 kg.

André The Giant expérimente une carrière de lutteur au Québec en utilisant le pseudonyme Jean Ferré. Au cours de cette période, André The Giant a participé à de nombreuses émissions de télévision québécoise, notamment Chez Denise, Symphorien ou autres.

A lire aussi : La sortie du fioul se précise en France

Il est estimé comme l’un des plus grands catcheurs de l’histoire, de plus, il est essentiellement réputé pour son travail à la fédération américaine World Wrestling Federation. André The Giant est le premier français et le seul à avoir obtenu le titre de champion du monde.

Il est également le seul à avoir obtenu un titre à la World Wrestling Federation ou WWF. En outre, il est le premier homme de toute l’histoire à être intégré au Hall of Fame de la World Wrestling Federation ou WWF à titre posthume, au cours de l’année de son décès en 1993.

André The Giant et sa carrière

André The Giant est devenu une inspiration pour le mouvement populaire graffiti André The Giant Has a Posse et il est ainsi devenu un modèle célèbre partout dans le monde. Sa taille colossale a contribué à le faire remarquer par le manager Édouard Carpentier, anciennement catcheur, pendant un déménagement à Paris.

En 1970, André The Giant s’initie au catch et dans la même année, il devient le champion par équipes de la fédération IWA. Il participe essentiellement aux combats de catch au Canada et au Japon en utilisant des noms variés qui mettent le point sur sa stature.

C’est en 1973 que la carrière d’André The Giant prend une tournure décisive quand Édouard Carpentier le recommande auprès de Vince McMahon Sr, le président de la WWF ou World Wrestling Federation. Plus tard, cette fédération de catch sera sous la direction de Vince Jr McMahon, fils de Vince McMahon, et changera de nom pour devenir la WWE.

Ainsi, André The Giant commence les combats de catchs au Madison Square Garden, à New York et commence à utiliser son pseudo André The Giant. Il fait rapidement l’objet des admirations grâce à sa stature unique, mais aussi grâce à son agilité ahurissante pour un homme de sa physionomie. Rapidement, André The Giant devient une vedette du catch.

André The Giant devient, en décembre 1981, le premier catcheur à faire l’objet d’un article dans le plus grand magazine sportif américain, qui n’est autre que Sports Illustrated. En outre, il est le premier sportif français à avoir eu autant de pages. Cependant, André The Giant ne décrochera la ceinture de champion du monde des poids lourds de la WWF qu’une seule fois, ce qui lui confère le titre de seul français de l’histoire du catch ayant remporté ce titre.

Le décès d’André The Giant

André The Giant se rend à Paris et séjourne dans une chambre d’hôtel pour assister à l’enterrement de son père, où il trépasse quelques jours après par la suite d’une crise cardiaque. Le WWF Hall of Fame fut créé en son honneur par la World Wrestling Federation. Ainsi, André The Giant sera le premier membre du WWF Hall of Fame.

André The Giant demeure le catcheur le plus considérable de l’histoire du catch à avoir été sur un ring. Ses successeurs géants, comme Giant Gonzales, Big Show, Great Khali ou encore Giant Haystacks n’ont jamais pu atteindre le statut de modèle de la culture populaire comme André The Giant. En outre, André The Giant était plus imposant que Great Khali, le géant indien de la World Wrestling Federation, mais il est plus petit que Giant Gonzalez.

André The Giant a été considéré comme étant un boute-en-train et un homme doté d’une infinie gentillesse, selon les dires de son ami Tim White qui est un ancien arbitre de la World Wrestling Federation. Son caractère lui a valu d’être le catcheur le plus aimé de tout le monde.

André The Giant atteste ne jamais avoir usé de toute l’ampleur de sa puissance de peur d’assommer quelqu’un. Cependant, il a été prouvé qu’André The Giant disposait de la capacité à bousculer une voiture par sa seule force, mais il pouvait également soulever 4 femmes en même temps grâce à la force de ses bras.