10 Idées d’objets publicitaires pour sa stratégie marketing

À force de visionner des vidéos publicitaires qui tournent en boucle sur la télévision, les gens finiront par retenir l’image et le slogan de votre marque. Sauf qu’en 2021, seule une poignée de Français regardent encore la télévision traditionnelle. Et sur internet, ce n’est pas mieux puisqu’il existe de plus en plus d’outils permettant de bloquer la publicité. C’est ainsi que les objets publicitaires s’imposent aujourd’hui comme un incontournable du marketing. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de découvrir ici les 10 Idées d’objets publicitaires à inclure dans sa stratégie marketing !

Sac isothermique

Le sac isothermique se situe donc en tête de notre classement d’aujourd’hui. Très utilisé autant par les professionnels et les étudiants, cet accessoire est aussi beaucoup utilisé par les entreprises dans le cadre de leur stratégie marketing. Le fait est que le marketing du goodies consiste justement à rendre l’image inséparable du quotidien de vos prospects. Et, justement, un sac isothermique est inséparable du quotidien des petits et grands, ce qui fait de lui un très bon objet publicitaire.

Bouteille isothermique

Tout comme le sac isothermique, il y a également la bouteille isothermique qui a la même fonctionnalité, mais avec une utilisation un peu différente. Si le sac isothermique sert principalement à transporter de la nourriture, la bouteille isothermique, elle, sert plutôt pour les boissons, généralement chaudes. Celle-ci est donc aussi un excellent objet publicitaire qui plus est, est très ergonomique.

Casquette

La troisième idée d’objets publicitaires de notre liste est la casquette. Certes, il ne s’agit pas d’une idée très originale puisque la casquette est utilisée par de très nombreuses entreprises. Et si cet objet est autant utilisé dans le domaine du marketing, c’est parce qu’il y a une raison très précise.

Une personne qui porte une casquette avec l’identité visuelle de votre entreprise rencontrera en une journée des centaines d’autres personnes. Cette personne fera ainsi une publicité à votre place.

Housse pour smartphone

Un autre accessoire qui est devenu un inséparable de notre quotidien c’est le smartphone. Bien évidemment, vous n’allez pas offrir un smartphone à chacun de vos prospects puisque la stratégie sera trop coûteuse. Par contre, vous pouvez leur offrir une housse pour leur smartphone, ce qui fera un très bon goodies publicitaire.

Mug

On dit que c’est le petit déjeuner du matin qui influence les décisions et les choix de la journée. Si tel est le cas, offrir un goodies que les prospects peuvent utiliser pendant leur petit déjeuner est donc une très bonne idée.

C’est là que l’idée du mug est venue. En effet, de plus en plus d’entreprises offrent des mugs comme cadeaux à des prospects. Et à ce qu’il parait, les résultats sont immédiats.

PowerBank

Les produits électroniques peuvent également être utilisés en guise d’objet publicitaire. Il y a notamment le PowerBank (batterie externe) qui, comme le smartphone, est aussi inséparable de nos quotidiens.

Le PowerBank est en effet une batterie externe qui permet d’augmenter l’autonomie du smartphone. Ce petit boîtier peut sauver vos prospects dans bien des situations et ils vous en seront très reconnaissants.

Clé USB

La clé USB est aussi une autre idée très intéressante d’objet électronique publicitaire. Une clé USB peut être utilisée au travail, à la maison, pour écouter de la musique, échanger des données au travail et la liste est longue. C’est autant d’occasions pour rappeler l’image de votre marque à vos prospects.

Briquet

Pour les prospects fumeurs, le choix du briquet est aussi une excellente idée. Le fumeur et le briquet ne font qu’un. Là où il y a un fumeur, il y a forcément un briquet. Et là où il y a un briquet, il y a un indice qui va rappeler votre image de marque. C’est ainsi que vous allez vous faire rapidement connaître, et ce, à moindre coût.

Objet écologique

Pour les clients proécologistes et respectueux de l’environnement, il existe aussi de plus en plus d’objets de communication écologiques. Offrir des objets écoresponsables à vos prospects est une manière de diffuser votre image de marque tout en rappelant l’esprit d’écoresponsabilité de votre entreprise.

Porte-clés

Nous terminerons cette liste par un grand classique : le porte-clés. De nombreuses entreprises utilisent le porte-clés comme goodies publicitaire, ce qui leur permet de rappeler à leur prospect l’image de leur marque à chaque fois que ces derniers ouvrent ou ferment une porte.