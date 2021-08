Tapis rafraichissant chien comment ça marche ?

Pendant les mois les plus chauds de l’année, il est important de garder votre chien aussi frais que possible. Tout comme nous, ils peuvent ressentir la chaleur et en être affectés. Un moyen d’y parvenir est d’utiliser un tapis rafraîchissant pour chien. Découvrez comment cet outil fonctionne.

Comment fonctionnent les tapis rafraichissants pour chien ?

Bien que certains tapis rafraichissants soient alimentés par l’électricité, d’autres modèles sont dotés d’une mousse spéciale et de cristaux super absorbants qui retiennent une grande quantité d’eau. Pour activer le tapis, vous devez d’abord lire les instructions figurant sur l’emballage, puis remplir avec la quantité d’eau requise. Une fois que les cristaux super absorbants auront absorbé l’eau, le coussin aura l’apparence d’un emballage sous vide.

La plupart des tapis rafraichissants utilisent le principe de la thermodynamique pour procurer une sensation de fraîcheur au chien. Bien qu’il ne doive pas nécessairement être extrêmement frais au toucher, il doit être plus froid que le corps du chien. Une fois que le chien est assis sur le coussin, celui-ci absorbe la chaleur de son corps et la dissipe dans l’environnement, ce qui permet à votre toutou de rester au frais.

Les tapis rafraichissants sont désormais disponibles dans une variété de tissus confortables et sont proposés avec les draps à traversin et les draps-housses. Comme ces accessoires sont pratiques à utiliser, ils constituent un accessoire de voyage idéal. Certains tapis offrent un soutien articulaire en plus des caractéristiques d’un coussin réfrigérant. Ces tapis sont idéaux pour les animaux de compagnie qui se remettent d’une opération ou pour les chiens souffrant d’arthrose et de dysplasie de la hanche.

Votre chien a-t-il besoin d’un tapis rafraîchissant pour chien ?

Si votre chien a chaud en été, il pourrait probablement bénéficier d’un coussin ou d’un tapis rafraîchissant. La chaleur peut être éprouvante pour lui.

Si votre chien a trop chaud pendant trop longtemps, cela peut être dangereux pour sa santé. La surchauffe peut provoquer un coup de chaleur, l’épuisement et la déshydratation, ce qui peut entraîner des problèmes de santé permanents pour votre toutou.

Il est également inconfortable pour votre chien d’avoir chaud pendant trop longtemps. Si vous remarquez qu’il recherche continuellement les parties les plus fraîches de votre maison, comme les carreaux de la salle de bains ou de la cuisine, ou les zones fraîches du ciment ou de la terrasse à l’extérieur, il se peut qu’il ressente une chaleur inconfortable.

Les autres signes à rechercher pour savoir si votre chien a trop chaud sont les suivants : halètement ou bavage excessif, accélération du rythme cardiaque, problèmes respiratoires, manque d’énergie et agitation inhabituelle.

Un autre avantage d’un tapis rafraîchissant pour votre chien est qu’il est plus confortable pour lui de s’allonger que sur le sol. En plus d’être frais, ils offrent un certain amortissement entre votre chien et le sol.

Ces tapis peuvent également être bénéfiques pour soulager les douleurs des chiens souffrant de problèmes articulaires dus à l’arthrite et des chiens âgés.