Qui contacter pour raccordement EDF ?

Afin d’obtenir rapidement de l’électricité pendant les travaux de construction, nous avons demandé une connexion électrique temporaire. C’est comme ça que ça marche.

Puisque nous vivons principalement sur le terrain lors de l’auto-construction de notre maison à ossature de bois, nous avons vraiment dû avoir de l’électricité dans notre pays (d’autant plus que nous travaillerons régulièrement sur nos ordinateurs pendant la construction). Même sans l’électricité nécessaire pour connecter des outils électriques tels que la scie, il est toujours très pratique sur un chantier de construction MOB 😀

L’ autre alternative à la connexion au réseau est l’utilisation d’un générateur, qui, cependant, provoque du bruit et de la contamination.

Étapes pour le raccordement électrique temporaire

Vous devez contacter votre futur fournisseur d’énergie (qui gère la production). Le plus connu est EDF, mais il y en a d’autres qui peuvent offrir des taux plus ou moins intéressants. Pour EDF, cela est fait par appel téléphonique fait. Il est nécessaire de spécifier la municipalité, l’adresse et le pouvoir de votre choix. Le fournisseur contacte le fournisseur pour l’avertir qu’une connexion doit être établie. En France, nous n’avons qu’un seul distributeur (qui gère le réseau électrique), le FEDER, qui s’appelle aujourd’hui ENEDIS. ENEDIS, Le distributeur communiquera avec vous pour prendre rendez-vous et confirmer les informations relatives au pouvoir et à l’adresse. ENEDIS vous enverra une offre à la date convenue de connexion au retour (ceci peut être fait par e-mail). Vous devez acheter l’équipement nécessaire (voir paragraphe suivant) et être présent le jour du rendez-vous Le jour convenu avec ENEDIS, les techniciens viendront sur votre terrain et installeront le matériel que vous avez acheté. Votre fournisseur vous enverra la facture pour la connexion.

La connexion est en cours d’exécution, assez impressionnante !

Pour raccordement temporaire pour l’alimentation de l’équipement

Pour vous connecter, vous devez fournir un boîtier électrique pour le chantier de construction (nous reviendrons à ce point en détail dans le paragraphe suivant). C’est une boîte en plastique, qui comprend, entre autres choses :

A 500mA RCD

A 30 mA RCD

au moins une prise de courant que vous pouvez brancher

l’ endroit où le FEDER peut installer votre compteur d’électricité.

Vous devrez également fournir les câbles pour connecter votre boîtier au réseau. Les câbles ont une section transversale exacte et une certaine longueur, selon le type de connexion (aérienne ou souterraine).

Vous devez également obtenir un insert de terre et un fil pour connecter la pointe de terre dans l’armoire de construction (en outre, cette partie est à vous, les techniciens EFR le manipulent généralement non)

Plantez le pieu de sol bien dans le sol avec une masse

Passez une coque et insérez le fil de terre sur la pointe de terre

Tout « nettoyé » sous le vagin Je vous conseille de demander au technicien qui prendra rendez-vous avec vous de connaître la liste des appareils.

Vous pouvez également consulter le document récapitulatif ENEDIS. Des précautions doivent être prises avec vous les appareils qui répondent aux normes requises par ENEDIS, car ils peuvent refuser de se connecter si l’appareil choisi ne convient pas.

Où acheter une armoire électrique sur le site

Quand nous avons demandé des informations à EDF, on nous a répondu que nous pouvions trouver ce genre de kit dans les grandes zones de bricolage, mais c’est faux (du moins chez nous) ! Alors soyez prudent, il n’est pas si facile de créer un trouver le chantier de construction armoire.

Vous pouvez trouver des boîtes de site sur les sites de leboncoin usagés. En fait, la boîte de construction n’est utile que pendant le chantier et après cela, vous ne pouvez pas faire beaucoup, sauf pour la vendre. Cependant, assurez-vous que l’étui n’est pas endommagé et que l’appareil est conforme aux normes requises par ENEDIS. Vous devriez les trouver en bon état pour 120 à 180€.

Certains équipementiers électriques professionnels peuvent également fournir les câbles et l’armoire. Nous avons fait une demande de l’un d’eux et le prix était d’environ 600€ 😮

Après tout, la dernière solution est de les commander en ligne. Vous trouverez de nombreux emplacements offrant des packs tout-en-un basés sur des normes avec câble, piquet et armoire.

Nous avons décidé de commander un nouveau en ligne parce que la livraison a été rapide et nous risquons d’obtenir une grande partie du cabinet (puisque la connexion finale n’est pas faite pendant un an ou deux et nous vivons sur le site), nous avons préféré choisir une nouvelle armoire électrique sur le site pour être calme. S’il est toujours en bon état, nous essaierons de le revendre à la fin du chantier.

Durée de la connexion électrique temporaire

Parce que la connexion est temporaire, ENEDIS estime que vous auriez dû terminer votre travail dans un délai d’un an. Si vous ne les avez pas appelés avant l’anniversaire de la connexion temporaire, déconnectez l’installation sans vous avertir. Mais ne paniquez pas si le travail dure plus d’un an (et c’est souvent le cas avec l’auto-construction), vous pouvez demander une prolongation et vous laisser seul pour une autre année. La demande d’extension pour la connexion temporaire est gratuite et vous pouvez le faire plusieurs fois.

En espérant que cet article vous aidera, parce que nous étions très heureux de comprendre qui appeler pour prendre rendez-vous, etc. ^^