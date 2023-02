Quels sont les tarifs et les garanties proposés par les assurances habitation pour les étudiants ?

La souscription de l’assurance habitation se révèle plus qu’importante, et ce, peu importe la nature du logement. Les étudiants n’échappent nullement à cette posture. Toutefois, il convient de prendre à bien connaissance des tarifs et des garanties proposés par les assurances habitation pour ces derniers. On en parle à travers cet article.

Les tarifs proposés par les assurances habitation pour les étudiants

Il n’est plus un secret pour personne que les tarifs varient en fonction des garanties présentes dans le contrat d’assurance habitation.

Toutefois, les tarifs des assurances habitation pour étudiants se situent généralement entre 100 à 150 euros. Ces cotisations si alléchantes ont été mises en place pour encourager l’initiative des étudiants à adopter cette disposition. Car après tout, ces derniers n’ont-ils pas également droit au bien-être ?

Les différentes garanties proposées par les assurances habitation pour étudiants

Les assurances habitation mettent à la disposition des étudiants un certain nombre de garanties.

La garantie responsabilité civile

La garantie responsabilité civile est incluse dans le contrat d’assurance habitation et offre une solide couverture à l’étudiant. Il permet en effet de l’indemniser contre tout dommage occasionné par un éventuel colocataire dans le cadre de la vie privée.

Les garanties incendie et explosion

L’incendie et l’explosion représentent deux garanties qui permettent à l’étudiant de remettre en état le logement et de rembourser les biens mobiliers dans une situation de survenance d’incendie ou d’explosion. Il s’agit d’ailleurs à ce niveau de l’un des plus importantes garanties d’assurance habitation pour le compte des étudiants.

Les garanties vol, tentative de vol et vandalisme

Le vol, la tentative de vol et le vandalisme représentent des garanties importantes au sein du contrat d’habitation pour étudiant. Elles sont le plus souvent considérées dans la détermination dans la détermination de la cotisation à payer.

Il est important de prendre connaissance du faite que les garanties vol, tentative de vol et vandalisme couvrent les biens disparus, détruits ou détériorés à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol.

La franchise appliquée à cet ensemble de garanties peut être considérable en fonction de la probabilité de vol. C’est la raison pour laquelle il est fortement recommandé au profil « étudiant » de bien lire les conditions générales du contrat précisant les moyens de fermetures exigés. À titre d’exemple, nous pouvons y retrouver le nombre de serrures aux portes.

La garantie dégât des eaux

Une bonne majorité des étudiants ne manquent également pas de faire face aux problèmes d’eau au sein de leur logement. En raison de cette réalité, il leur est fortement recommandé de souscrire cette garantie disponible dans le contrat d’assurance habitation.

La garantie dégât des eaux vous permet de couvrir les dommages provoqués au travers d’une fuite ou d’une infiltration d’eau chez soi ou chez un voisin.

La garantie bris de glace

La garantie bris de glace permet aux étudiants de remplacer un verre de fenêtre cassé par une cause indépendante de leur volonté. Si vous disposez donc de cette matière au sein de votre logement, il devient impératif d’y souscrire.

Les garanties tempête, neige et grêle

En ce qui concerne les garanties tempête, neige et grêle, il convient de savoir qu’elles disposent de l’avantage de couvrir les dommages occasionnés par l’action du vent, de la neige ainsi que de la grêle.