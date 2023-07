Quels sont les bienfaits du massage à l’huile de CBD ?

Les massages au CBD sont un excellent moyen pour se détendre et pour soulager des douleurs musculaires. L’huile de cannabidiol dérivée de la plante de chanvre a déjà prouvé son efficacité dans le monde de la cosmétique, de la santé et du bien-être. Après un effort physique modéré ou intense, ce produit peut être utilisé pour masser les muscles, car il permet de réduire la tension musculaire. Dans la suite de cet article, nous allons voir toutes les raisons d’utiliser de l’huile de CBD pour les massages.

Pourquoi utiliser de l’huile de CBD pour un massage ?

L’huile de CBD est efficace contre un large éventail d’inflammations et de douleurs quotidiennes, y compris les maux de dos. En effet, lorsque les articulations et les muscles sont constamment utilisés, ils deviennent douloureux à la fin de la séance d’exercice. Le cannabidiol aide simplement à maintenir la mobilité en réduisant la tension musculaire après l’exercice, permettant au corps de récupérer à son propre rythme. Le CBD sous forme d’huile issue des graines de chanvre convient donc particulièrement pour les massages avant ou après un effort physique, ou tout simplement pour se relaxer.

Quels sont les avantages de l’huile de CBD ?

Le CBD est une molécule qui peut être utilisée pour soulager les douleurs chroniques, les maux de tête, les maux de dos et même les douleurs musculaires et articulaires. L’application d’huile de CBD pendant un massage augmente le flux sanguin, réduisant ainsi l’inflammation. Si vous souffrez régulièrement d’acné, d’eczéma ou de psoriasis, le CBD peut être extrêmement bénéfique pour soulager ces problèmes cutanés. Le cannabidiol, qui contient de l’acide linoléique, a la capacité de réguler la production de sébum dans la membrane de la peau, évitant ainsi le développement d’éruptions. L’huile de CBD vous permettra donc de retrouver une peau plus nette.

Les massages au CBD peuvent-ils réduire le stress ?

La capacité du CBD à soulager le stress, les nausées et d’autres problèmes de santé mentale a déjà fait l’objet d’études. Le massage à l’huile de CBD procure une relaxation intense pour les douleurs physiques et mentales. C’est une thérapie manuelle qui peut soulager la douleur, favoriser la relaxation et apaiser l’esprit. Lorsqu’il est combiné avec les propriétés anti-inflammatoires du CBD, le massage peut être extrêmement bénéfique pour soulager les douleurs liées à un mode de vie sédentaire par exemple. Ce type de massage n’est donc pas réservé qu’aux sportifs. L’application du cannabidiol sur la peau provoque une interaction directe avec le système endocannabinoïde du corps, en particulier avec les récepteurs CB2. Les effets d’un massage à l’huile de CBD sont continus et durables, bien qu’ils soient plus graduels par rapport à l’ingestion d’un complément alimentaire ou d’une capsule à base de CBD. L’huile de massage CBD est bénéfique pour les massages d’un large éventail de personnes. Mais, il existe un public spécifique qui bénéficiera davantage de l’application de cette solution, il s’agit des :

personnes qui ont plus de 65 ans ;

personnes qui souffrent d’arthrite ;

personnes qui présentent des fractures, des blessures et des douleurs musculaires ;

personnes qui souffrent d’un grand stress ;

personnes qui ont des problèmes de peau.

Vous l’aurez compris, les bienfaits d’un massage au CBD peuvent être nombreux. L’huile de CBD est donc un produit idéal pour vos séances de massage !