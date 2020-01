Quels sont les avantages de choisir Qonto ?

Les néo banques connaissent de nos jours un succès incroyable aussi bien auprès des indépendants que des petites et moyennes entreprises. Dans un monde en constante évolution, il est plutôt logique de pouvoir compter sur des produits et outils bancaires nouveaux. Au nombre de ces institutions en ligne, Qonto est la banque en ligne sur toutes les lèvres. Découvrez dans cet article les avantages de choisir Qonto pour vous accompagner.

Bénéficiez d’une tarification attractive à divers niveaux

Les banques en ligne ont le vent en pourpre en ce moment et certaines se distinguent plus que d’autres. C’est le cas avec Qonto qui offre un avantage intéressant en ce qui concerne les tarifs proposés. Cette tarification est non seulement attractive, mais aussi transparente. Elle s’articule autour de 4 formules avec des modalités clairement définies. Les différents packages proposés répondent parfaitement aux attentes spécifiques de chaque client. De ce fait, l’un des avantages qui expliquent le succès de Qonto est le coût réduit des offres. Les indépendants comme les entreprises y trouvent pour leurs comptes avec Qonto.

Profitez de la rapidité de traitement des différentes demandes

Les avantages offerts par Qonto sont multiples et variés, mais parmi ceux qui retiennent le plus l’attention, la rapidité de traitement occupe une place de choix. En effet, la souplesse et la facilité d’inscription dans la banque en ligne Qonto sont incroyables à commencer par l’inscription. En quelques minutes et sans contraintes, vous pourrez vous inscrire. Qonto se veut disruptive et change toutes les règles complexes des banques traditionnelles. Il s’avère ainsi plus simple d’ouvrir votre compte de banque en ligne sans la moindre tracasserie. Vous pouvez le vérifier avec le comparatif banques pour compte pro. Qonto met tout en œuvre pour s’assurer que l’application soit la plus simple possible pour faciliter aussi bien l’inscription que l’ouverture de compte.

Optez pour un service client et des conseillers réactifs

La banque en ligne Qonto offre l’avantage de proposer un service client particulièrement réactif. Cela permet une prise en compte plus rapide de vos différentes préoccupations. De même, les conseillers sont mis à votre disposition pour trouver des solutions adéquates à n’importe quelle demande. Contacté par courrier électronique, le service client propose une réponse dans un délai relativement court n’excédant pas 12 minutes. Une ligne téléphonique est également mise à la disposition de la clientèle pour obtenir réponse à votre requête. Dans tous les cas, que ce soit pour une réclamation ou une demande spécifique, la réactivité des conseillers est un point fort chez Qonto.

Faites le choix d’une banque en ligne avec une accessibilité optimisée

Toujours parmi les avantages de Qonto, il est important de souligner l’efficacité de l’application mobile. En effet, la banque en ligne tire profit des nouvelles technologies pour vous offrir une expérience d’utilisation incroyable. L’application mobile est :

Ergonomique ;

Dotée d’une interface intuitive ;

Dotée d’un logiciel qui facilite l’intégration des flux financiers, etc.

De même, vous avez la possibilité de scanner facilement les documents comptables et de catégoriser vos différentes dépenses. Où que vous soyez, à l’aide de votre smartphone ou montre connectée, vous pourrez avoir accès à votre néo banque.