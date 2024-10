Pourquoi le matcha devient-il la boisson préférée des amateurs de santé ?

Le matcha est un thé vert issu des feuilles du Camellia Sinensis. Il aurait été inventé au XIIe siècle en Chine puis importé au Japon par des bouddhistes. Réputé pour sa saveur unique et ses nombreuses vertus thérapeutiques, le matcha est devenu un super aliment prisé par les amateurs de santé. Dans cet article, nous allons plonger au cœur des potentiels bienfaits du matcha sur la santé.

Améliore la santé cardiaque

L’adoption du thé matcha japonais dans vos recettes préférées peut réduire considérablement votre risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. Toutefois, le matcha n’est pas une solution miracle pour avoir un cœur en bonne santé. Les experts de la santé recommandent une alimentation saine et régulière comprenant :

Des fruits et légumes ;

Des céréales complètes ;

La graisse ;

Du sodium ;

Du cholestérol ;

Du poisson ;

Des aliments pauvres en sucre.

Manger sain et équilibré, puis faire de l’exercice sont idéaux pour avoir un cœur en bonne santé.

Réduire le stress

Acide aminé très rare, la L-théanine est présente en forte concentration dans le matcha qui traverse la barrière hémato-encéphalique. Elle favorise une sensation de relaxation tout en réduisant le niveau de stress mental et physique dans le corps. Combiné à la caféine, la L-théanine fournit un regain d’énergie stable et prolongé.

Et ceci sans les effets secondaires de la caféine et des stimulants. Elle joue un rôle important dans l’état d’esprit détendu que vous ressentez lorsque vous prenez une tasse de thé matcha par exemple.

Brûle les calories

La consommation du matcha est par excellence une solution naturelle pour la perte de poids. La caféine et l’EGCG présents dans ce thé agissent ensemble pour stimuler votre métabolisme de façon naturelle. Ils augmentent aussi le nombre de calories que vous brûlez quotidiennement. Contrairement à certaines boissons, le thé matcha vous procure un regain d’énergie en utilisant les graisses comme source. En effet, les catéchines du matcha activent facilement l’activité thermogénique de combustion des graisses du corps.

Excellent pour l’immunité

Avec le matcha, fortifiez votre système immunitaire et limitez l’invasion ainsi que la croissance des virus dans votre organisme. L’antioxydant catéchine présent dans ce thé vert est efficace pour protéger naturellement l’organisme contre diverses infections bactériennes comme virales. Mais comment ? L’EGCG se lie à toutes les cellules de l’organisme pour combattre la croissance de nombreux micro-organismes pathogènes, dont les virus de l’hépatite, de la grippe A et de l’herpès.

Idéal pour la santé corporelle

Le matcha a non seulement des effets anti-âge bénéfiques pour préserver la jeunesse de la peau et des cheveux, mais possède aussi des propriétés amincissantes et anti-cellulite. Grâce à sa teneur en caféine, il peut stimuler la microcirculation cutanée. À son tour, ce dernier améliore l’oxygénation cellulaire et accélère la combustion des graisses dans toutes les cellules de la peau.

En application topique, la caféine empêche l’accumulation de graisse dans l’hypoderme, mais diminue également le nombre d’adipocytes. D’autre part, le matcha serait efficace pour réduire la sécrétion de sébum. Il pourrait donc être utile dans le traitement de l’acné.