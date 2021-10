Peut-on faire fortune grâce aux œuvres d’art ?

Chaque jour, de nouveaux artistes contribuent à la production des œuvres d’art. C’est un secteur assez convoité qui attire les amoureux de sculpture, de photographie et de tableaux peints. Ces dernières années, cet engouement a rendu des artistes célèbres. Mais, les artisans non qualifiés envahissent le marché artistique. Dans un tel contexte, il est bien logique de se demander si l’on peut faire fortune en étant un fabricant d’objets d’art. Le présent article sur ce qu’il en est vraiment.

Faire fortune grâce aux objets d’art : cela reste possible

La question que se pose généralement le fabricant des œuvres d’art est de savoir s’il peut rouler sur l’or grâce à son travail. Si vous avez tendance à manquer d’ouverture d’esprit en ce qui concerne le business de l’art, sachez que vous avez tort. Lorsqu’on fait un bilan des réussites dans ce domaine durant ces dernières décennies, on se rend compte que le marché des œuvres d’art est rentable. L’année 2013 reste la référence en termes de chiffre d’affaires pour les artistes avec un record mondial de 12 milliards de dollars de ventes des œuvres d’art.

En matière de vente individuelle, on peut faire cas de la grande valeur de certaines œuvres d’art :

Le triptyque de Francis Bacon acheté à 142 millions de dollars,

acheté à de dollars, L’œuvre de Michel Basquiat vendu pour 33 millions de dollars, ou encore

vendu pour de dollars, ou encore L’ouvrage artistique du français Pierre Soulages d’une valeur de 5,75 millions de dollars.

Ces ventes d’œuvres d’art sur le marché attestent du potentiel du secteur artistique, un domaine pour faire fortune. D’ailleurs, les études ont montré que chaque année, il y a une hausse en termes de vente. Les multimillionnaires sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour acquérir des œuvres d’art. Ainsi, un artiste américain avait fait forte impression en vendant un lot de 63 œuvres pour 691,5 millions de dollars au cours d’une vente aux enchères.

Tout cela montre qu’on peut très bien faire fortune quand on est un artiste talentueux et original. Il faut donc faire preuve de créativité et d’inventivité pour apprendre à se détacher du lot des jeunes artistes incompétents qui n’honorent pas l’art.

Comment devenir riche grâce aux objets d’art ?

Aujourd’hui, les acheteurs sont devenus de plus en plus exigeants dans leur choix. Il ne suffit donc plus de fabriquer des objets de qualité. L’artiste doit produire des œuvres d’art qui s’adaptent au besoin du marché contemporain. Cela implique de faire l’exposition de vos œuvres dans les galeries d’art. Ces galeries s’installent un peu partout pour permettre une attraction plus conséquente. Il faut également savoir s’incruster dans les maisons de vente et sur les marchés modernes d’objet d’art. L’internet vous permettra de faire connaître votre savoir-faire et gagner en notoriété.

Par ailleurs, dans le domaine des objets d’art, les acheteurs sont nombreux à vouloir faire des achats. À cet effet, les ventes aux enchères sont organisées. Les acheteurs pourront montrer leur force financière. Pour les artistes, c’est une aubaine pour faire fortune grâce aux œuvres d’art.