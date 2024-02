L’importance des services de nettoyage professionnel pour créer un environnement sain au travail

Lavage et lustrage des vitres, nettoyage et désinfection des sols pour les aider à garder leur aspect neuf, nettoyage des couloirs, du hall ou encore des salles d’attente…il y a beaucoup à faire dans l’entretien des locaux d’une entreprise. Au lieu de recruter une équipe de nettoyage en interne, pourquoi votre entreprise devrait faire appel à des services de nettoyage professionnel pour créer un environnement sain au travail ?

Qualité de l’environnement de travail

La qualité de l’environnement de travail, au même titre que le confort et l’ergonomie du mobilier ou encore la qualité de la luminosité, est essentielle pour le bien-être au travail des collaborateurs de l’entreprise. Les locaux de l’entreprise doivent être entretenus et nettoyés régulièrement. Généralement, le nettoyage des bureaux et des couloirs, des escaliers et autres lieux de passage doit être effectué tous les jours.

Engager une entreprise experte et expérimentée pour l’entretien régulier des locaux de l’entreprise est gage du bien-être au travail de vos salariés. Comme prouvé à maintes reprises, un environnement de travail qui n’est pas propice au bien-être constitue un frein à la motivation des collaborateurs de l’entreprise. Le confort au travail passe par des bureaux, des couloirs, des tables, des claviers ou encore des écrans propres.

Avec des vitres bien lavées et complètement transparentes, les locaux de l’entreprise profitent d’une meilleure qualité de la luminosité naturelle. Avec des sols propres et désinfectés, des tables de bureau exemptes de poussières et de tâches, les collaborateurs de l’entreprise sont plus motivés et plus productifs.

Santé et hygiène des employés de l’entreprise

Poussières, miettes de pain, graisse de sandwich, traces de tasses de café, tâches non identifiables, bouts de papiers, cartons…voilà une liste non exhaustive de tout ce qui peut salir les locaux de l’entreprise. Un environnement de travail sain doit aussi être exempt de microbes et de bactéries, sans oublier les agents allergènes.

Un nettoyage régulier des locaux de l’entreprise permet d’entretenir un environnement sain présentant le moins de risques possible pour la santé des employés de l’entreprise. Le nettoyage régulier de l’entreprise est tout simplement de l’ordre des règles d’hygiène les plus basiques. Il est du devoir de l’entreprise de fournir ce lieu de travail sain à ses collaborateurs.

Pour une bonne image de l’entreprise

Tout comme les entreprises qui sont exigeantes au sujet du profil de ses salariés, les employés et futurs employés établissent aussi les critères de l’entreprise parfaite à intégrer. L’image, au même titre que la valeur de l’entreprise, est un élément stratégique dans la fidélisation de ses employés et dans son attractivité.

Que penser d’une entreprise aux locaux délabrés ? Ne serait-ce pas une société en plein déclin ? Ou, peut-être que tout comme son laisser-aller en matière d’hygiène et de propreté, l’entreprise n’est pas sérieuse. Une entreprise qui n’est pas sérieuse n’a aucune valeur aux yeux de ses collaborateurs et de ses partenaires.

Une entreprise dont les locaux sont nettoyés et entretenus régulièrement par une société de nettoyage professionnel comme Netto Décor montre son professionnalisme et son sérieux. Il s’agit d’une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs en leur offrant un environnement de travail sain et où il fait bon travailler.

Du travail bien fait tout en maîtrisant les coûts de l’entretien

Les services de nettoyage professionnel disposent d’une équipe d’experts formés ayant l’habitude d’effectuer ce type de « travail pénible », chronophage, et surtout, qui nécessite une très bonne organisation. Un service de nettoyage professionnel est à même de nettoyer les locaux de l’entreprise et de les rendre impeccables avant que le premier salarié ne pousse la porte du hall de l’immeuble.

Engager une équipe professionnelle pour l’entretien régulier des locaux de l’entreprise est le gage d’un nettoyage bien fait et de services adaptés aux besoins de l’entreprise. Un service de nettoyage professionnel sur-mesure est forcément un service pour lequel vous ne payez qu’exactement pour les prestations dont vous avez besoin.

Rappelons qu’un service de nettoyage professionnel peut se conformer au planning de l’entreprise. Nettoyage quotidien, grand ménage hebdomadaire, nettoyage avant ou après les heures de travail…les services de nettoyage professionnel peuvent se conformer aux horaires choisis par l’entreprise.

Service de nettoyage professionnel : matériel de haut niveau

Les services de nettoyage professionnel, que ce soit pour les locaux d’une entreprise ou pour les immeubles et résidences – comme les services de nettoyage et de multiservice proposés par Netto Déco -, nécessitent l’utilisation de matériel adapté. Ce n’est pas avec un aspirateur ordinaire que l’on va dépoussiérer les dizaines de kilomètres de sol de vos locaux.

Une entreprise de services de nettoyage professionnel dispose d’équipements de qualité supérieure. Qui plus est, ses équipes utilisent des produits de nettoyage alliant haute efficacité et respect de l’environnement. Si l’entreprise choisit de recruter en interne sa propre équipe de nettoyage, en règle générale, cette option revient plus chère.

Pensez aux ressources nécessaires pour la gestion du nettoyage de vos locaux, les coûts de la formation des employés ou encore à l’achat du matériel de nettoyage de nécessaire. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, maîtrisez le coût de la gestion du nettoyage de vos locaux en optant pour le service de nettoyage professionnel. Par ailleurs, vous avez juste à demander un devis en ligne sur Netto Décor pour connaître le prix à payer pour des locaux parfaitement entretenus.

Un service de nettoyage professionnel qui s’occupe de tout

Du parking de l’entreprise, en passant par le hall d’entrée, l’ascenseur et les escaliers jusqu’aux bureaux et aux coins de la pause-café, sans oublier les sièges de toilette et les éviers…la propreté reflète l’image de l’entreprise. Un service de nettoyage comme Netto Décor s’occupe de tout ce qui touche l’entretien des locaux d’entreprise, des immeubles et des résidences.

Nettoyage, désinfection et polissages des sols, nettoyage des vitres, nettoyage des portes, nettoyage des parkings et des abords de l’immeuble jusqu’à l’entretien des boîtes aux lettres et l’entretien des espaces verts…les services de nettoyage professionnel peuvent assurer l’entretien de tout l’immobilier et le mobilier de l’entreprise.