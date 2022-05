Les meilleures plantes pour les abris de jardins en bois

La majorité des propriétaires des abris de jardin en bois aiment beaucoup les plantes vertes et plantes fleuries qui embellissent le décor. Il est possible de les utiliser pour créer des ambiances différentes à l’intérieur des abris de jardin comme à l’extérieur. Que ce soit pour la pièce à vivre ou encore la terrasse, il existe des plantes destinées pour chacune des pièces des abris de jardin en bois. Il convient de choisir les plantes les plus adaptées selon l’emplacement et chacune possède ses vertus que nous allons aussi vous expliquer. Nous allons vous présenter les meilleures plantes d’intérieur et extérieur afin d’embellir votre construction.

Le choix des plantes pour les abris de jardin en fonction de l’orientation

Il faut absolument éviter de disposer des plantes dans les endroits sombres des abris de jardin en bois, car elles peuvent dépérir et finir par mourir. Par conséquent, préférez installer vos plantes et fleurs dans des endroits où elles recevront toute la lumière du jour et du soleil. Les plantes doivent être choisies selon l’orientation des abris de jardin.

Il est essentiel de tenir compte de votre environnement météorologique : température, humidité et fréquence du gel en hiver. Le lierre, la glycine, le rosier ou le chèvrefeuille sont parmi les plus résistants. L’hortensia grimpant réclame une exposition au nord. La passiflore préfère au contraire le soleil.

En cas de faible luminosité dans les abris de jardin en bois, il est préférable de choisir les plantes suivantes :

Corynocarpus : Le laurier de Nouvelle-Zélande est un arbre au feuillage persistant. La floraison est rare en intérieur, il a seulement besoin de lumière et de température fraiche en hiver.

Dracoena : Le dracéna aimera une exposition ensoleillée de l'automne jusqu'au printemps. Mettez-le donc près d'une fenêtre, hormis durant l'été où le soleil risque d'être trop puissant.

Pour les abris de jardin en bois orientés vers l’est, la luminosité sera présente le matin. Vous pourrez donc mettre des plantes tropicales sans hésiter. Nous vous conseillons, par exemple, le :

Kentia : Placez cette plante à l’abri des courants d’air et dans une pièce où la température varie entre 16 et 24 °C pour lui assurer une belle croissance. Vous pouvez, par exemple, la placer dans un salon, au coin d’un mur ou entre deux espaces pour séparer deux pièces.

Philodendron et Monstera : Ces plantes ne sont pas exigeantes sur l'emplacement. Elles apprécient la lumière, mais se plairont mieux à la mi-ombre, surtout l'été.

Pour les pièces des abris de jardin en bois n’ayant pas beaucoup de lumière du jour, mais de l’éclairage, vous pourrez disposer :

Spathiphyllum : Le lys, originaire d’Amérique du Sud, est une plante vivace qui aime la lumière vive.

Cycas : Cette plante ressemble à la fois à un palmier et une fougère. Elle réclame peu de soins et peut être sortie l'été. Si vous habitez à un endroit où la chaleur est présente, par exemple vers le sud, vous pourrez la planter dans le jardin.

Les abris de jardin en bois orientés vers le sud bénéficient d’une luminosité tout au long de la journée. Par conséquent, toutes les plantes s’y sentiront très bien. Par ailleurs, les avantages pour la santé d’avoir des plantes à l’intérieur sont infinis.

La lavande

Tout le monde connaît les bienfaits de la lavande pour le sommeil, mais savez-vous qu’elle peut réduire aussi le rythme cardiaque quand on est stressé. De plus, lorsqu’il fait chaud, la lavande peut agir comme un insectifuge naturel.

La lavande a besoin de beaucoup de lumière naturelle. Vous pouvez penser à installer cette plante autour de l’abri de jardin. En outre, elle dégage une odeur très agréable. La lavande est capable de conserver sa fraîcheur durant toute une année.

L’eucalyptus

Il s’agit d’une plante d’intérieur typique. L’eucalyptus peut effectivement être cultivé en intérieur. Il est utilisé depuis de nombreuses années pour soigner une multitude de maux. Le plus connu est celui de dégager les voies respiratoires pour soulager la congestion. Il nécessite un arrosage régulier et a besoin de lumière du soleil.

Le géranium

Le géranium rustique est aussi une plante à laquelle on peut penser pour mettre les abris de jardin en bois en valeur. Il peut couvrir le sol sans pour cela être envahissant. Il dispose aussi d’un feuillage aromatique. Cette plante résiste à toutes les conditions climatiques et garde sa fraîcheur, quelle que soit la période.

La terrasse

Une terrasse va joliment compléter la construction des abris de jardin en bois. Placez quelques pots de fleurs afin d’embellir celle-ci. Meublez-la aussi avec quelques plantes, un fauteuil et une petite table.

Les plantes grimpantes pour les abris de jardin en bois

Il est possible d’installer plusieurs plantes grimpantes de différentes tailles. Vous chercherez probablement une plante grimpante au feuillage fourni et persistant, un chèvrefeuille ou une clématite persistante qui présentera l’avantage d’une floraison abondante ou bien un rosier de Banks si vous habitez à un endroit où la température sera douce.

Pour décorer les abris de jardin en bois déjà séduisants, optez pour des plantes brillantes par la qualité de leur floraison et de leur parfum. Un jasmin d’Espagne ou officinal, un wattakaka , une glycine malgré sa floraison de temps en temps capricieuse, une bignone et ses originales trompettes… Des choix raffinés, exigeants et sensibles, mais très esthétiques !

Intégrer les abris de jardin dans la végétation

Pour intégrer les abris de jardin en bois dans la végétation du jardin, on peut les mettre en valeur, en suggérant leur présence et en ne dévoilant qu’une partie de ces derniers.

Pour cela, il vaut mieux, dans un premier temps, mettre en place des treillis en bois sur lesquels vous ferez pousser vos plantes grimpantes. Vous pouvez aussi créer un massif arbustif assez profond où l’on distinguerait que deux espèces assez hautes. Les idées de décoration pour faire de votre abri de jardin un lieu de vie agréable ne manquent pas. Tout est possible selon vos envies !

Les abris de jardin en bois ont besoin de plantes d’intérieur pour être plus accueillants et confortables. Quelle que soit l’exposition du vôtre, vous trouverez forcément la plante la plus adaptée à y mettre. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à vous rendre auprès des spécialistes pour vous en procurer. Voilà toutes les pistes à explorer pour donner un nouveau visage à votre abri de jardin en bois. À vous de jouer à présent.