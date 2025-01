Les lieux incontournables pour fumer la chicha dans le monde

De Beyrouth à Marrakech, en passant par Istanbul, la chicha est bien plus qu’une simple habitude de consommation; c’est un véritable art de vivre. Ces lieux, souvent empreints d’une ambiance chaleureuse et conviviale, attirent les amateurs et les curieux à la recherche d’une expérience authentique.

Certains établissements se distinguent par leur atmosphère unique et leur décoration traditionnelle, tandis que d’autres misent sur des saveurs innovantes et des services haut de gamme. Que ce soit sur une terrasse avec vue sur la mer ou dans un salon feutré au cœur d’une médina, chaque endroit offre une expérience inoubliable.

Faire une chicha chez soi avant de voyager

Les meilleurs salons de chicha en Europe

Dans le Vieux Continent, l’Europe offre une diversité étonnante de salons de chicha, chacun apportant une touche locale unique à cette tradition millénaire. De Paris à Berlin, en passant par Budapest, ces établissements sont le reflet d’un art de vivre qui traverse les frontières et s’adapte aux cultures locales.

Paris, France

La capitale française abrite de nombreux bars chicha renommés, où l’on peut déguster des mélanges de tabac aux saveurs variées. Le quartier de Belleville, par exemple, est réputé pour ses établissements authentiques et chaleureux, propices aux discussions entre amis autour d’une chicha.

Le Jetlag : Situé dans le quartier du Marais, cet endroit propose une ambiance chic et moderne, avec un choix impressionnant de parfums de chicha.

Berlin, Allemagne

La capitale allemande n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de fumer le narguilé. Les bars chicha y sont nombreux, souvent cachés dans des recoins inattendus de la ville.

Le Tabakhaus : Un établissement apprécié pour son atmosphère décontractée et ses saveurs exotiques, idéal pour une soirée entre amis.

Budapest, Hongrie

Budapest, avec ses bains thermaux et son architecture impressionnante, propose aussi des salons de chicha de qualité. Les amateurs y trouveront des endroits cosy où ils pourront se détendre après une journée de visites.

Shisha Bar : Niché près du Danube, cet établissement propose une vue imprenable sur la ville tout en savourant une chicha.

Les lieux emblématiques pour fumer la chicha au Moyen-Orient

Au cœur du Moyen-Orient, fumer la chicha est plus qu’un simple passe-temps : c’est une tradition ancrée dans la culture locale. De Dubaï à Beyrouth, les lieux emblématiques pour fumer la chicha offrent des expériences variées, toutes imprégnées de l’authenticité de la région.

Dubai, Émirats Arabes Unis

Dubaï, métropole cosmopolite, regorge de salons de chicha où l’on peut savourer des mélanges exquis dans des cadres somptueux. Voici quelques endroits incontournables :

Smoky Beach : Situé à Jumeirah Beach Residence, ce bar à chicha en plein air est idéal pour chiller tout en fumant une chicha et en sirotant un cocktail.

Beyrouth, Liban

La capitale libanaise est aussi un haut lieu pour les amateurs de chicha. Les établissements y sont nombreux, chacun proposant une expérience unique :

Al Falamanki : Un café traditionnel offrant une ambiance authentique et des chichas aux saveurs variées.

Les destinations exotiques pour une expérience unique de chicha

Voyager pour fumer la chicha peut offrir des expériences inoubliables, surtout dans des destinations exotiques où cette tradition est intégrée à la culture locale. Voici quelques lieux à ne pas manquer.

Malaisie

En Malaisie, la chicha est un élément central de la vie nocturne. Kuala Lumpur, la capitale, regorge de bars à chicha offrant une ambiance captivante et des mélanges de saveurs exotiques. Les lieux comme Arabesque et SkyBar sont particulièrement prisés pour leurs vues panoramiques et leurs chichas de qualité.

Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est, avec ses influences culturelles variées, propose une riche expérience de la chicha. À Nairobi, des endroits tels que le Kiza Lounge ou Havana Bar sont réputés pour leurs chichas et leur ambiance festive.

Inde

En Inde, la chicha, ou ‘hookah’, est profondément enracinée dans l’histoire et la culture. À Goa, les plages et les bars comme Shiva Valley et Curlies offrent une atmosphère décontractée pour savourer des chichas parfumées en bord de mer.

Maroc

Le Maroc, avec ses souks animés et ses paysages à couper le souffle, est une destination idéale pour les amateurs de chicha. À Marrakech, des lieux emblématiques comme le Jamaâ El Fna ou Le Comptoir Darna proposent des chichas dans une ambiance typiquement marocaine, où les saveurs du tabac se mêlent aux épices locales.

Cabo Negro et Ceuta

Cabo Negro, au nord du Maroc, et Ceuta, enclave espagnole, sont des destinations prisées pour leurs plages et leurs bars à chicha. Des lieux comme le Sky Lounge à Cabo Negro offrent une vue sur la mer Méditerranée et des chichas de qualité, idéales pour se détendre après une journée de plage.