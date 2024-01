L’équipement de base d’un joueur d’airsoft

Dans le sport, ce ne sont pas seulement les compétences qui comptent, mais aussi l’équipement de qualité. Il y en a moins dans certaines disciplines, plus dans d’autres, mais de l’équipement est toujours utilisé, que ce soit des chaussures spécialisées ou des vêtements. Il en va de même pour l’airsoft. Dans tout sport de tir, l’équipement est d’une grande importance, car nos résultats, ainsi que notre confort et notre sécurité, en dépendent. Nous pouvons donc distinguer l’équipement de base de l’airsoft, ainsi que les accessoires supplémentaires que les joueurs aiment utiliser, mais qui ne sont pas indispensables.

Qu’est-ce qui est nécessaire lors d’une séance de tir à l’airsoft ?

Commençons par discuter de l’équipement d’airsoft indispensable. La réplique d’arme est bien sûr la plus importante – la qualité, la précision et les performances dépendent en grande partie de celle-ci pendant le jeu. Il existe un large éventail de modèles : pistolet, fusil a pompe airsoft, mitraillette, fusil de sniper airsoft et bien d’autres encore. Elles sont disponibles avec différents types d’alimentation : à ressort, électrique ou à gaz. Le modèle que nous choisissons dépend de notre budget, de notre position de tir et de nos compétences, mais l’option la plus populaire reste le fusil d’assaut électrique.

A lire également : Quelle e-cigarette consommer en tant que débutant ?

Pour la réplique, nous aurons besoin de munitions, qui sont des billes de calibre 6 mm. Elles sont disponibles en version plastique et biodégradable, qui est respectueuse de l’environnement. Les billes d’airsoft varient en poids – elles peuvent être très légères, pesant 0,20 gramme, ou même plus du double. Leur poids doit être adapté à la vélocité de sortie de la réplique – plus elle est élevée, plus les billes doivent être lourdes.

Chaque joueur doit également avoir obligatoirement des lunettes de protection ou des lunettes. Sans elles, nous ne serons pas autorisés sur le terrain de jeu et elles doivent être portées pendant toute la durée du tir. Ce ne peuvent pas être n’importe quelles lunettes, seulement des modèles dont la protection balistique a été confirmée par des tests appropriés. C’est une question de notre sécurité et elle doit être prise très au sérieux.

A lire également : Comment plier une piscine Intex tubulaire ?

Qu’est-ce qui pourrait encore nous être utile pour jouer ?

Pendant le jeu d’airsoft, nous pouvons également utiliser de nombreux autres accessoires d’équipement tactique. Ils nous offrent un plus grand confort ou nous permettent de mieux réaliser nos objectifs tactiques. La camoufler nous permet de nous cacher aux yeux de l’adversaire, donc les uniformes et les couvre-chefs camouflage sont populaires. Les pantalons, les chemises ou les vestes tactiques/militaires sont également beaucoup plus fonctionnels, confortables et durables. De nombreux joueurs utilisent également des casques et des gilets tactiques. Les casques offrent toujours une protection supplémentaire, tandis que les gilets peuvent être utilisés pour transporter des accessoires de tir. Pour les séances de tir plus longues, un sac à dos ou un sac de transport peut également être utile pour ranger tout notre équipement.

L’airsoft utilise également toute une gamme d’accessoires de tir, tels que des viseurs, des systèmes de suspension tactique ou un éclairage spécialisé. Certainement, un équipement très utile qui nous permet d’obtenir de meilleurs résultats. Le choix d’équipements supplémentaires est très individuel, dépendant des préférences du joueur. Il n’y a pas d’ensemble d’airsoft parfait, chacun le construit en fonction de ses besoins.