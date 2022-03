Dans quels cas les médecins prescrivent-ils des traitements au CBD ?

Aujourd’hui, le CBD est légal et libre d’accès dans plusieurs pays et vous pouvez en commander en ligne sur Mega Market CBD. Ses vertus thérapeutiques ont toujours démontré qu’il a des effets positifs sur la santé de tous les consommateurs. Véritable médicament analgésique, le CBD est la meilleure alternative pour retrouver une santé parfaite. Si vous souhaitez en consommer, il est préférable d’avoir une prescription d’un médecin. Mais, dans quels cas, pourra-t-il prescrire un tel produit ?

Le CBD : qui peut prescrire son utilisation ?

Lors de son apparition, le CBD était utilisé dans un but récréatif. Autrement dit, ses vertus thérapeutiques n’avaient pas encore été approuvées. De nos jours, plusieurs pays souhaitent expérimenter les bienfaits de cette substance et ont autorisé sa prescription pour usage thérapeutique.

Toutefois, seul un médecin spécialiste sera en mesure de prescrire à ses patients le CBD afin de les aider à soulager leurs douleurs. Si vous souffrez de douleurs chroniques ou neurologiques, il est plus approprié de consulter un neurologue. Ce dernier décidera si oui ou non vous avez besoin d’un traitement au CBD.

Mais, attention ! SI vous êtes malade, ne tentez jamais l’automédication. Il est vrai que le CBD peut être une aide dans certains cas. Toutefois, il est plus approprié de consulter un médecin avant tout traitement. En fonction du cas du patient, le spécialiste pourra prescrire le traitement adéquat.

Le traitement au CBD : dans quel cas peut-on le prescrire ?

Lorsque vous consultez un médecin avant de consommer du CBD, vous avez beaucoup plus de chances de déterminer s’il contient ou non du THC. Vous prenez également d’autres conseils auprès du médecin pour un traitement réussi. Alors, le spécialiste pourra prescrire le CBD en fonction des cas suivants.

En cas d’épilepsie

Le cannabis est un produit qui permet de traiter les cas d’épilepsie sévères. Celui-ci va réduire l’intensité des crises et peut même espacer leurs fréquences. Le médecin vous fournira une liste plus détaillée des effets auxquels on peut s’attendre lorsqu’on consomme du CBD pour guérir de l’épilepsie.

Pour soulager les douleurs chroniques

Le CBD peut être utile pour les patients sujets des maladies articulaires. C’est le cas de l’arthrose ou de la sclérose en plaques. Il peut être prescrit pour réduire la douleur liée à ce type de maladie.

Ici, le médecin vous présentera un formulaire afin de bien déterminer le type de douleur dont vous souffrez. Puis, il établira une analyse afin de bien comprendre le phénomène. À la suite de cette réflexion, il sera en mesure de vous attribuer le dérivé de CBD le plus approprié.

Lors d’une chimiothérapie

Le CBD est connu pour ses vertus relaxantes, apaisantes, énergisantes et anti-nauséeuses. De nos jours, ces propriétés font de lui un allié redoutable pour les individus atteints de cancer qui sont en plein traitement de chimiothérapie.

Pour recevoir une autorisation de consommation, le médecin peut consulter tous vos antécédents médicaux. Ces derniers l’aideront à établir une meilleure analyse du problème. Par la suite, vous pourrez être autorisé à consommer du CBD.

En situation palliative

Le CBD peut être prescrit comme un traitement palliatif pour les patients atteints de maladies chroniques ou incurables. Celui-ci permet d’améliorer leur qualité de vie et d’avoir quelques moments de répit.

Lorsqu’une personne se retrouve dans une telle situation, le médecin peut immédiatement recommander un traitement au CBD. Bien entendu, il est plus approprié de procéder à un examen afin de déterminer la gravité de la situation.

En cas de troubles du sommeil

Les vertus relaxantes du CBD peuvent aider à lutter contre l’insomnie. Elles permettent de bien dormir et de passer des nuits reposantes. Néanmoins, il est préférable de tester ce produit naturel avant d’envisager l’usage de somnifères.

En cas de dépression

Le cannabis est également idéal pour combattre la dépression. Il permet de stimuler le système régulateur de l’humeur. De cette façon, il renforce le comportement anti-social et agit beaucoup mieux que les antidépresseurs classiques. Le médecin peut prescrire le CBD afin de vous aider à lutter efficacement contre un tel mal.

Vous l’aurez donc compris. Le CBD ne remplace pas un médicament. En revanche, il peut aider à aller mieux dans certains cas bien précis. Une prescription médicale peut donc être faite par un praticien spécialisé.

Le traitement au CBD : sous quelle forme peut-il être prescrit ?

Étant donné que la consommation du CBD pour des fins thérapeutiques a été autorisée, certains médecins ont reçu le feu vert pour commencer à en prescrire. Ainsi, un médecin bien formé peut prescrire le produit en fonction de certaines formes bien précises.

En général, les médecins prescrivent du CBD sous forme de comprimés ou d’huile. Ainsi, on peut les consommer par voie sublinguale. Ces spécialistes peuvent aussi vous prescrire du CBD sous forme de résine, de fleurs (thé, tisane, infusion) ou de compléments alimentaires.

S’il s’agit d’une ordonnance écrite par un spécialiste, vous pourrez avoir droit à d’autres dérivés de CBD. Par exemple, on peut vous prescrire du CBD sous la forme de gélule, de baume et même de e-liquide CBD. Il suffit de déterminer vos besoins et de choisir la forme souhaitée. Finalement, vous profitez de votre traitement et vous retrouvez une santé parfaite !