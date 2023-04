Comment réussir une coiffure bohème ?

La coiffure bohème a été vue sur toutes les têtes. Blake Lively, Alessandra Ambrosio, Alexa Chung ou encore Diane Kruger en sont d’ailleurs de très grandes adeptes. Qu’on choisisse d’opter pour le chignon bohème ou pour la natte bohème, ce qui est sûr, c’est que l’un comme l’autre promette un style des plus élaborés.

Comment réaliser le chignon bohème ?

Le chignon bohème est une coiffure facile et définitivement élégante que l’on peut porter au quotidien et qui se réalise en quelques minutes. Il se porte tout aussi bien sur des cheveux longs ou mi-longs, qu’ils soient lisses, bouclés, ondulés, fins ou épais. Pour réaliser un chignon bohème digne d’une star, il suffit de suivre quelques étapes faciles. Il convient en premier lieu de séparer la chevelure en quatre parties à savoir le haut de la chevelure, l’arrière et sur les deux côtés. Comme l’idée est de créer du volume à la chevelure, celles qui ont des cheveux assez fins devront utiliser des sprays pour gagner en forme ou crêper leurs cheveux. Pour suivre la tendance capillaire du moment, il faudra également que le chignon affiche un effet coiffé décoiffé. Une fois que la chevelure a gagné en volume, il suffit de ramener les mèches du côté vers l’arrière et faire un chignon classique en prenant la peine de ne pas trop tirer sur les mèches. Pour finaliser la coiffure, il suffira de mettre un headband en fleurs ou des cabochons pour donner du style à l’ensemble.

Comment réaliser la natte bohème ?

L’autre must capillaire à suivre impérativement, c’est la natte bohème. On aime son côté romantique chic et l’effet négligé qui lui donne deux fois plus de style. Pour la réaliser, il faudra travailler sur le volume comme avec le chignon bohème. Pour ce faire, il sera intéressant de crêper les racines ou d’utiliser un produit texturisant. Une fois que les cheveux ont gagné en volume, il conviendra de ramener la masse des cheveux sur une épaule et de commencer la natte. La tresse à deux brins est la plus facile à faire, mais il sera possible d’opter pour une tresse à trois ou à quatre brins. Pour la natte à deux brins, il faut commencer par séparer la chevelure en deux parties et de ramener l’un vers l’avant et l’autre à l’arrière. Il convient ensuite de prendre une mèche de la partie avant et l’enrouler autour des cheveux de la partie arrière. Il est impératif de garder le mouvement pour les deux parties jusqu’à arriver aux pointes. Encore une fois, les cabochons et les pinces seront à garder pour rehausser la coiffure.

