Comment fonctionne la rémunération en portage salarial ?

Le système de portage salarial est un compromis entre le salariat et l’auto-entreprenariat ou le travail indépendant. Dans le cadre d’un contrat tripartite le liant à l’entreprise de portage et l’entreprise cliente, le travailleur indépendant, consultant ou encore freelance perçoit un salaire net tiré de son de son chiffre d’affaires. Comment est calculée la rémunération en portage ?

Portage salarial : du chiffre d’affaires au salaire net

La structure de la rémunération en portage salarial paraît compliquée, mais il est très facile de connaître votre salaire net avec Weepo en faisant une simulation de portage salarial en ligne. En portage salarial, il faut distinguer le chiffre d’affaires du salaire brut.

Le salaire brut est toujours une partie du chiffre d’affaires et c’est l’entreprise de portage salarial qui vous le reverse après déduction de différentes charges et cotisations sociales. Le chiffre d’affaires est le montant que vous facturez à l’entreprise cliente qui fait appel à vos prestations et services.

L’entreprise de portage salarial déduit du chiffre d’affaires ses frais de gestion d’un montant pouvant aller de 5 à 10% environ. Elle déduit ensuite les cotisations patronales et salariales ainsi que les avantages sociaux du salaire brut chargé pour enfin appliquer le prélèvement à la source.

Calculer vite fait la rémunération en portage salarial

En tant que salarié porté, vous bénéficiez de nombreux avantages comme les droits à la retraite, l’assurance-chômage ou encore la couverture sociale. Une fois la commission de l’entreprise de portage déduite, vous devez vous acquitter de vos cotisations sociales et de votre impôt sur le revenu.

Avec toutes les charges et la commission de l’entreprise de portage déduites, un salarié porté perçoit en règle générale environ 50% de son chiffre d’affaires. Ce calcul est par contre tout ce qu’il y a de plus approximatif parce que vous pouvez par exemple encore prendre en compte vos frais professionnels et les achats de matériel pour optimiser votre rémunération.

Raison pour laquelle, afin de connaître le montant le plus précis de votre rémunération pour des missions pour une entreprise cliente, Weepo vous propose un outil de simulation de portage salarial à plusieurs paramètres.

Calcul du chiffre d’affaires et du TJM en portage salarial

Vous avez la possibilité de faire une simulation de votre rémunération à partir du taux journalier moyen ou TJM en portage salarial. Dans tous les cas, vous aurez à définir votre TJM pour facturer les entreprises clientes qui sollicitent vos services. Avec le simulateur de portage salarial Weepo, vous pouvez exprimer votre chiffre d’affaires à partir de votre taux journalier moyen.

Sachant que le taux journalier moyen n’est autre que le chiffre d’affaires divisé par le nombre de jours travaillés sur un mois, vous pouvez en fait effectuer le calcul dans les deux sens. Le consultant, le freelance ou encore le travailleur indépendant doit ainsi définir lui-même le coût de ses prestations.

En définissant son chiffre d’affaires et/ou son TJM, le salarié porté doit garder en tête un certain montant à atteindre en matière de salaire net : soit la rémunération mensuelle souhaitée déduite de toute charge, cotisation et frais. Il est possible de jouer plusieurs scénarios en simulant différents chiffres d’affaires et TJM avec un outil de simulation comme Weepo.