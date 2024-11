Comment bien réaliser un recrutement ?

Le succès d’une entreprise dépend de la qualité de son personnel qui doit être issu d’un processus rigoureux de recrutement. En effet, recruter la mauvaise personne est une perte de temps et d’argent pour la structure. Pour remédier à ce type de situation, il existe fort opportunément des formations spécialisées et qui s’adaptent à la ligne éditoriale de l’entreprise.

Plus de détails sur le sujet dans ce numéro spécial ressources humaines.

Se former à la gestion efficace des ressources humaines dans une école spécialisée

Afin de réussir le processus de recrutement dans votre structure, il est important que les salariés en charge du recrutement soient bien formés. A cet effet, il est question de trouver une école de formation spécialisée pour vous accompagner tout au long du cursus et vous permettre d’être le plus efficace possible dans vos missions de recrutement.

Il existe plusieurs centres de formation à l’instar de l’ESGRH qui est une école spécialisée en Ressources Humaines (RH). Elle offre des formations professionnelles de tous les niveaux allant du BAC au niveau Master (BAC + 5). Elle a pour objectif de favoriser la réussite de l’insertion professionnelle des apprenants.

A ce titre, elle intègre dès la première année l’entreprise au centre de la formation dans le domaine des Ressources Humaines. Il est possible de réaliser votre parcours RH en alternance dès la première année d’études. Cela vous permet de mettre directement en pratique toutes les connaissances théoriques acquises durant les cours.

Choisir votre cursus de formation en adéquation avec les besoins de votre entreprise

Le choix de la formation ne se fait pas au hasard, elle doit répondre aux besoins particuliers de votre entreprise. C’est pourquoi les formations offertes sont accessibles en alternance. Ainsi, le rythme est adapté à votre présence en entreprise. Vous pourrez par exemple avoir 2 jours de cours directement suivis par une période de 3 jours de pratique en entreprise.

Les enseignements pratiques ou opérationnels sont essentiellement dispensés par des professionnels et les titres proposés sont reconnus par l’Etat. Plusieurs Mastères sont disponibles au niveau 5 pour permettre à tous les apprenants de tirer le meilleur de leur formation afin de performer en entreprise dans le domaine des RH.

Opter pour un métier qui répond à la situation particulière de votre entreprise

L’école permet aux étudiants d’acquérir les connaissances et compétences applicables aux métiers des ressources humaines. Vous avez ainsi la possibilité de choisir le métier qui répond spécifiquement aux exigences de votre structure. Au terme de votre formation, vous serez capable d’apporter une contribution significative dans le domaine du recrutement au sein de votre société.

Choisir le parcours de votre formation le plus adapté aux profils de vos apprenants

Plusieurs parcours de formation sont proposés et ils ouvrent la voie à l’exercice de différents métiers en rapport avec le domaine des RH. Il s’agit entre autres du Responsable de la diversité, du Responsable du recrutement, de l’Assistante de direction ou encore du Responsable en charge de la communication.

Les périodes d’immersion en entreprise ponctuant la formation sont une aubaine pour les étudiants en vue de faciliter leur insertion dans le monde du travail. Ceux-ci pourront ainsi facilement décrocher un stage ou un emploi au terme de leur cursus.