Amorti, dynamisme, stabilité et confort : les critères pour bien choisir ses chaussures de running

Le running est une activité sportive intensive qui demande de la discipline, de la rigueur et de l’endurance. Des qualités qu’un coureur développe à l’aide d’un entrainement régulier et soutenu. En ce sens, il est naturel de se procurer un matériel de qualité pour effectuer cette activité physique. En effet, il est primordial d’utiliser des chaussures de running adaptées à votre pied pour garantir une expérience optimale. Comment peut-on donc bien choisir ses chaussures de running ? C’est ce que nous traitons dans cet article.

Les chaussures de running, quelles sont les options à considérer ?

Avant de vous lister les critères de sélection à suivre pour choisir des chaussures de running adaptées à la forme de votre pied, il est nécessaire de parler des différentes options qui s’offrent à vous. En effet, il faut savoir qu’il existe plusieurs types de chaussures de running.

La chaussure de trail

Ce type de chaussure doit être en mesure de protéger votre pied lors des courses à pied de trail. Cela signifie qu’elle doit à la fois s’adapter à la forme de votre pied, mais également être assez résistante pour courir sur des surfaces rocheuses et caillouteuses. La semelle de votre chaussure de trail doit être épaisse et relativement solide afin de limiter les chocs et garantir une expérience agréable pour votre pied.

De plus, nous vous invitons à opter pour une chaussure de trail dont la semelle souple bénéficie d’un excellent amorti. En effet, les semelles antidérapantes sont très pratiques pour les courses à pied en sentiers puisque ces derniers peuvent présenter des surfaces humides et glissantes. En parlant d’humidité, votre chaussure doit être en mesure de s’adapter aux aléas du temps. Elle doit être en ce sens complétement imperméable.

La chaussure pointe d’athlétisme

Comme son nom l’indique, ce type de chaussure est utilisé par les sportifs qui pratiquent la course et le running de haut niveau. L’utilisation de ce type de chaussure est adaptée à un terrain plat et lisse. La chaussure d’athlétisme est caractérisée par sa légèreté ainsi que sa pointe souple qui lui donne une forme aérodynamique. Sa semelle est rigide et ferme ce qui lui permet de s’adapter à un terrain de course plat. De plus, la chaussure d’athlétisme possède un amorti extrêmement réduit, chose qui augmente la vitesse du coureur sur la piste.

La chaussure classique de running

La chaussure de running classique est l’option la plus privilégiée par les débutants, mais également par les coureurs expérimentés. En effet, son design s’adapte parfaitement au pied et garantit un confort optimal. La semelle des chaussures de running classiques est épaisse et bénéficie d’un puissant amorti ce qui octroie aux coureurs une stabilité remarquable.

De plus, la course est optimisée grâce à ce type de chaussures, puisqu’elles épousent la forme de n’importe quelle surface. Vous pourrez donc courir sur une piste lisse, ou bien sur une route caillouteuse facilement. Il est important de noter que le choix de votre chaussure de running dépendra de la foulée que vous adopterez en course. En effet, il existe trois types de foulée :

La foulée universelle

La foulée supinatrice

La foulée pronatrice

Ce facteur revêt une importance capitale, car il déterminera l’emplacement de l’usure de vos chaussures de running.



© idealo.fr

Quels sont les critères à considérer avant d’acheter des chaussures de running ?

Avant d’effectuer votre choix d’achat, sachez que certains critères de sélections doivent rentrer en jeu afin d’acquérir la meilleure paire de chaussures pour votre pied. En effet, dans un premier temps, il faut prendre en considération le poids de votre chaussure. En fonction de celui-ci, vous aurez un large panel d’option. Pour un confort optimal, nous vous conseillons d’acheter des chaussures dont le poids est compris entre 250 g et 300 g.

Le deuxième critère est celui du drop qui correspond à la courbure de la semelle. Plus le drop est important plus la chaussure est adaptée au sprint. Tout comme le drop, l’amorti n’est pas à négliger. En effet, c’est cet élément qui vous apportera de la stabilité et limitera le glissement sur les surfaces humides. Le dernier critère à garder à l’esprit est le prix. Nul besoin de vous ruiner, il existe actuellement d’excellentes alternatives à prix raisonnable.