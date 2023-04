Messieurs, vous aimez l’hiver ? La neige, la glisse, la vitesse, les figures, les sauts, les gamelles dans la poudreuse, le slalom géant sur les lacs gelés ? Bref, vous aimez le ski ?

Alors vous savez sans doute mieux que quiconque que le port du casque dans ce sport n’est pas une option. Entre troncs d’arbres, rochers, plaques de verglas, autres skieurs (et snowboardeurs, et lugeurs) et possibles avalanches, on n’est jamais à l’abri.

Mieux vaut donc avoir la tête bien protégée, d’autant que les casques fabriqués aujourd’hui sont capables de faire des miracles ! Alors, avant d’acheter votre billet pour le prochain train en partance vers les Alpes, les Pyrénées ou encore l’Auvergne, nous vous conseiller de trouver un casque de ski pour homme adapté.

Une solution cheap : la location

Louer un casque en bas des pistes, dans la même boutique qui vous a fourni les skis, les bâtons, les chaussures et même les lunettes… pourquoi pas ? Cependant, prenez en compte un paramètre : le casque de ski pour homme que l’on va vous remettre aura déjà été porté. Il aura peut-être déjà connu des chutes.

Et surtout, il ne sera pas nécessairement de la dernière génération. Or les prouesses techniques réalisées en matière de fabrication de casque, via la technologie In-Mold par exemple (utilisée dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l’automobile) vous font bénéficier d’une protection autrement plus efficace qu’il y a quelques années.

Cette technique de fabrication du casque joue sur plusieurs plans : d’une part, l’emmagasinement de la force de l’impact et la diffusion de l’onde de choc sur le casque sont optimisés de manière à réduire les dégâts au maximum. Et d’autre part, les matériaux utilisés sont beaucoup plus légers (on trouve par exemple du polystyrène expansé).

Enfin, la technologie In-Mold est réputée pour permettre la constitution, sur les casques qui en sont équipés, d’une ventilation plus performante.

Une solution durable : l’achat

Bien sûr, quand on travaille toute la semaine, on n’a pas nécessairement envie de se déplacer encore et encore, pour trouver un magasin de qualité qui vende une variété de casques suffisamment grande pour vous laisser le choix. C’est pourquoi l’achat en ligne d’un casque de ski pour homme est une pratique de plus en plus répandue.

Mais que vous sélectionniez l’une ou l’autre option, l’important et que vous obteniez finalement ce dont vous avez besoin. Le casque de ski pour homme se décline sous de nombreuses formes et avec de nombreuses fonctions. Il faut accorder de l’importance à un certain nombre de critères afin d’être sûr de faire le bon choix :

Tout d’abord, la taille. C’est l’élément le plus important. A quoi bon acheter un casque s’il ne vous va pas ? Mesurez votre tour de tête à l’aide d’un mètre-ruban. Placez ce dernier juste au-dessus des oreilles et des sourcils et il devrait vous donner un chiffre compris approximativement entre 52 et 62 cm. Connaissant désormais votre tour de tête, vous pourrez choisir votre casque en conséquence.

La ventilation : c’est une affaire de goût. Tous les casques ne se basent pas sur le même modèle. On distingue d’emblée deux catégories : la ventilation active, qui peut être régulée à l’aide d’un système intégré de clapets, par exemple, et la ventilation passive, sur laquelle on n’a aucun contrôle. Une fois le choix fait dans l’une de ces catégories, il faut se décider entre une ventilation minimale, classique, et optimale. Là encore, c’est une affaire de goût. Un casque de ski pour homme doté d’une faible ventilation n’est pas synonyme d’un moins grand confort. Votre tête sera moins aérée, mais si, par exemple, vous êtes chauves, alors ce format pourrait très bien vous convenir.

Enfin, prenez connaissance de la composition exacte de votre casque de ski pour homme : ABS (polycarbonate), In-Mold, EPP ou EPS (polystyrène expansé) … et choisissez ce qui vous convient le mieux !

Enfin, n’oubliez pas : un casque qui a déjà subi quelques chocs importants perd au moins 50% de son efficacité. Remplacez-le !