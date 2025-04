Taxe d’habitation : qui paie sur les résidences secondaires ?

La question de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires suscite de vifs débats en France. Avec la suppression progressive de cette taxe pour les résidences principales, les propriétaires de résidences secondaires se demandent ce qu’il adviendra de leurs obligations fiscales. Ces logements, souvent situés dans des régions touristiques ou balnéaires, représentent une source de revenus non négligeable pour les communes.

Les propriétaires de résidences secondaires doivent encore s’acquitter de la taxe d’habitation, une mesure considérée comme équitable par certains, mais jugée injuste par d’autres. Cette disparité fiscale soulève des questions sur l’équilibre entre les besoins des collectivités locales et les contraintes des propriétaires.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires : définition et cadre légal

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est une redevance due par les propriétaires de logements utilisés à des fins non principales. En vertu de la Loi de finances pour 2020, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été progressivement supprimée, une mesure effective depuis 2023. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux résidences secondaires.

Cadre légal

La Loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale. En revanche, les résidences secondaires demeurent soumises à cette taxe. Le Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 fixe la liste des communes où une proportion élevée de logements non affectés à l’habitation principale justifie une majoration de la taxe.

Document Disposition Date Loi de finances pour 2020 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale 2023 Décret n° 2023-822 Liste des communes à forte proportion de résidences secondaires 25 août 2023

Implications pour les propriétaires

Les propriétaires de résidences secondaires doivent s’acquitter de cette taxe au 1er janvier de l’année d’imposition. Ils doivent aussi effectuer une déclaration d’occupation avant le 1er juillet en cas de changement. Les services fiscaux sont chargés de recevoir ces déclarations et peuvent être contactés pour toute question via le centre des impôts.

Exonérations et majorations

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires peut être majorée dans certaines communes où une forte proportion de logements n’est pas affectée à l’habitation principale. La taxe sur les logements vacants s’applique aux logements inoccupés depuis plus de deux ans.

Qui doit payer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ?

Les propriétaires de résidences secondaires sont tenus de payer la taxe d’habitation sur ces biens. Ils doivent s’acquitter de cette redevance au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette obligation concerne tout type de propriétaire : particuliers, sociétés civiles immobilières ou autres entités juridiques possédant des biens immobiliers à usage non principal.

Déclaration d’occupation

Les propriétaires doivent effectuer une déclaration d’occupation avant le 1er juillet en cas de changement dans l’occupation de leur résidence secondaire. Cette déclaration permet aux services fiscaux de mettre à jour les informations nécessaires pour le calcul de la taxe. Vous pouvez contacter le centre des impôts pour toute question relative à cette déclaration.

Cas spécifiques

Les logements vacants depuis plus de deux ans sont soumis à la taxe sur les logements vacants .

. En cas de changement d’usage du bien, une nouvelle déclaration est requise.

Les résidences secondaires situées dans des communes à forte proportion de logements non affectés à l’habitation principale peuvent être soumises à une majoration de la taxe.

Redevabilité et exemptions

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due par le propriétaire, qu’il soit résident français ou étranger. Les exonérations sont rares et concernent principalement les logements mis en location longue durée. La majoration peut aller jusqu’à 60 % du montant initial de la taxe, selon la localité et les règlements municipaux en vigueur.

Les règles spécifiques varient d’une commune à l’autre, en fonction de la politique locale en matière d’urbanisme et de gestion du parc immobilier. Les collectivités territoriales ont la latitude d’ajuster les taux en fonction des besoins et des objectifs locaux.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires repose sur la valeur locative cadastrale du bien. Cette valeur est déterminée par les services fiscaux en fonction des caractéristiques du logement (surface, confort, etc.) et de la situation du marché immobilier local. Les collectivités territoriales et les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) perçoivent cette taxe et peuvent ajuster les taux d’imposition selon leurs besoins.

Les différents éléments pris en compte

La valeur locative cadastrale : base de calcul de la taxe.

: base de calcul de la taxe. Les abattements : possibles pour certains logements, mais rares pour les résidences secondaires.

: possibles pour certains logements, mais rares pour les résidences secondaires. Les taux d’imposition : variables selon les décisions des collectivités locales.

Le calcul de la taxe inclut aussi des majorations possibles dans certaines communes où les résidences secondaires sont nombreuses. Le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 fixe la liste des communes concernées.

Exemples de majorations

Dans les communes à forte proportion de logements non affectés à l’habitation principale, les majorations peuvent atteindre jusqu’à 60 % de la taxe initiale. Ces majorations visent à dissuader les propriétaires de laisser leurs biens vacants et à favoriser la mise en location.

Les propriétaires doivent être attentifs aux modifications législatives. La Loi de finances pour 2020 a supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales dès 2023, mais les résidences secondaires restent concernées.

Exonérations et majorations : ce qu’il faut savoir

Certaines communes appliquent des majorations sur la taxe d’habitation des résidences secondaires. La majoration peut atteindre jusqu’à 60 % du montant initial de la taxe. Cette mesure vise à dissuader les propriétaires de laisser leurs biens inoccupés, notamment dans les zones où la pression immobilière est forte.

Les communes touristiques : souvent concernées par ces majorations.

: souvent concernées par ces majorations. Les zones tendues : définies par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023.

Qui peut bénéficier d’une exonération ?

Les exonérations de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont rares. Certains propriétaires peuvent en bénéficier sous conditions :

Logements vacants : uniquement si le propriétaire prouve qu’il cherche activement à vendre ou louer le bien.

: uniquement si le propriétaire prouve qu’il cherche activement à vendre ou louer le bien. Résidences secondaires pour raisons professionnelles : si la distance entre le domicile principal et le lieu de travail est trop importante.

La taxe sur les logements vacants

La taxe sur les logements vacants s’applique aux biens inoccupés depuis plus de deux ans. Elle vise à inciter les propriétaires à mettre leurs logements sur le marché locatif. Le montant de cette taxe est calculé sur la base de la valeur locative cadastrale, similaire à celle utilisée pour la taxe d’habitation.

Les propriétaires doivent donc être vigilants et s’informer régulièrement des modifications législatives et des décisions locales. Les services fiscaux et les centres des impôts restent les interlocuteurs privilégiés pour toute question ou clarification.