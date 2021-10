Quelle banque en ligne pour prêt immobilier ? 

De nos jours, les banques en ligne prennent de plus en plus d’ampleur. Elles proposent une panoplie de services bancaires, y compris l’octroi des crédits immobiliers. Mais parmi cette multitude d’offres de prêt immobilier, le choix peut s’avérer difficile. Voici donc dans cet article, un comparatif sur les banques en ligne pour prêt immobilier.

Hello Bank

Cette banque figure parmi les banques en ligne proposant une large gamme de services bancaires. Elle propose à ses clients des offres de prêts adaptés à leur budget et à leurs projets et leur permet d’avoir accès à de nombreux avantages.

Chez Hello Bank, le montant du prêt est illimité, la somme minimum dont vous pouvez bénéficier est de 3000 euros sans plafond. En ce qui concerne la durée de remboursement, elle varie de 2 à 30 ans avec un taux de remboursement égal à 1,88%. Tout dépend de vos attentes et de votre situation personnelle.

Boursorama Banque

Boursorama Banque offre un crédit immobilier sans aucun apport personnel, domiciliation de revenus de la part de l’intéressé. Elle vous propose également une assurance emprunteur pour une prise en charge de votre crédit en cas de maladie ou de décès.

Avec Boursorama Banque, il vous est possible d’obtenir un financement de grande valeur dont le délai est de 7 ans à 25 ans au maximum. Quant au taux de remboursement, la banque propose un taux de 1,69%.

ING Direct

La banque en ligne ING Direct propose en plus du crédit immobilier une assurance et une assurance. Pour tous vos projets en immobilier des experts sont mis à votre service pour vous conseiller tout au long du processus.

Le montant du prêt peut être considérable (80000 euros et plus) si et seulement si vous êtes porteur d’un projet viable. Ici, le délai de remboursement se fait sur une période allant de 8 ans à 25 ans. Un taux de 1,69%. Mais vous pouvez bénéficier de – 0,10% sur le prêt immobilier grâce à une domiciliation de vos revenus

Fortuneo

Fortuneo vous offre un crédit immobilier en toute sécurité ainsi que d’autres services supplémentaires. En effet, cette banque vous propose un crédit immobilier sans frais de remboursement anticipé et sans taux variable.

Pour un crédit immobilier, le montant accordé est entre 80000 euros et 1000000 euros, il varie selon la grandeur du projet immobilier. Dès que le prêt est accordé, vous disposez d’un délai de remboursement d’une durée de 7 ans allant à 25 ans.

Chez Fortuneo, l’emprunteur a le pouvoir de choisir lui-même sa date de paiement et de le modifier au cours de la période de remboursement. Les clients peuvent faire ces changements sans dépenser le moindre centime, toutes ses options sont gratuites.

Monabank

Le prêt immobilier accordé par Monabank peut servir à acheter une résidence principale, une maison, un appartement ou encore un immeuble qu’il soit ancien ou neuf. Le montant d’un tel investissement varie entre 30.000 et 480.000 euros et est remboursable sur une période de 5 à 20 ans.

Toutefois, le délai peut être prolongé de 2 à 25 ans si vous effectuez un prêt immobilier à taux zéro. Quant au taux de remboursement, Monabank fait une offre à partir de 0,55% par an.