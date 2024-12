Quel est le prix d’achat d’un container ?

Que ce soit pour le stockage, l’aménagement ou même la construction d’une maison container, le marché des containers maritimes offre une multitude d’options. Les prix varient en fonction de nombreux facteurs, tels que le type de container, son état, et ses dimensions.

Prix des containers maritimes neufs

Containers maritimes dry de 20 pieds

Les containers maritimes dry de 20 pieds sont parmi les plus populaires pour le stockage et le transport marchandises. Le prix d’un container neuf commence généralement autour de 2 750 € HT. Cependant, les coûts peuvent augmenter en fonction des spécificités requises, comme l’ajout de systèmes de ventilation ou d’isolation pour le stockage de marchandises sensibles.

Containers maritimes high cube de 40 pieds

Les containers high cube offrent un espace supplémentaire en hauteur, idéal pour des projets comme la création d’une maison container. Pour un container maritime high cube de 40 pieds, les prix commencent autour de 5 000 € HT. Ces containers sont souvent choisis pour les projets d’aménagement en raison de leur volume intérieur plus grand.

Prix des containers maritimes d’occasion

Containers maritimes dry de 20 pieds

Acquérir un container d’occasion est une option plus économique, notamment pour un usage de stockage standard. Le prix d’un container dry de 20 pieds d’occasion peut varier entre 1 399 € et 1 700 € HT, selon son état et le nombre de voyages maritimes effectués. Ces containers sont parfaits pour des usages temporaires ou à budget réduit.

Containers maritimes open side de 40 pieds

Les containers open side offrent une accessibilité accrue grâce à leur ouverture latérale. Pour un modèle d’occasion de 40 pieds, le prix habituel se situe autour de 4 000 € HT. Ce type de container est particulièrement prisé pour des aménagements spécifiques, comme des boutiques éphémères ou des espaces événementiels.

Autres coûts liés à l’achat d’un container

Coûts de livraison et de transport

Lors de l’achat d’un container, les frais de livraison et de transport doivent être pris en compte. Le coût standard de livraison dépend de la distance entre le dépôt et le lieu de destination, ainsi que des dimensions du container. Les options peuvent inclure la livraison avec ou sans déchargement.

Coûts additionnels pour containers spécifiques

Certains containers nécessitent des aménagements ou des équipements particuliers, ce qui peut augmenter le coût global. Par exemple, un container frigorifique neuf peut coûter jusqu’à 25 999 € HT. Les containers aménagés pour des bureaux ou des espaces de vie nécessitent aussi des investissements additionnels pour l’installation d’équipements électriques, la plomberie, ou l’isolation.

Pour des conseils avisés et des solutions adaptées à votre projet, vous pouvez contacter des entreprises spécialisées comme hautsdefrance-container.fr.

Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions de stockage abordables ou un professionnel souhaitant investir dans une maison container, il est essentiel de comparer les options disponibles et de choisir le container qui convient le mieux à vos exigences et à votre budget. N’oubliez pas de prendre en compte les coûts supplémentaires liés à la livraison et aux aménagements spécifiques pour optimiser votre investissement.