Les SCPI en tête du classement : que révèlent-elles ?

Au terme de l’année 2024, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier affichent des taux de distribution très attractifs. On note une importante diversification du patrimoine investi et une hausse considérable des taux de crédits dans le secteur de l’immobilier. Nous vous proposons ici une analyse du marché des SCPI qui a battu tous les records cette année.

Des rendements annuels exceptionnels pour les SCPI en 2024

À la fin de cette année 2024, de nombreuses sociétés civiles de placement immobilier se sont démarquées par leurs rendements exceptionnels. C’est notamment le cas de la SCPI Reason gérée par MNK Partners qui affiche un taux de distribution remarquable de 12,60% en rythme annuel. On retrouve également Comète (AIdera) avec 11,18% et Wemo One (Wemo REIM) avec 10%.

A lire également : Calcul plus-value maison secondaire : comment procéder ?

Les performances exceptionnelles de SCPI au cours de cette année 2024 témoignent du très grand potentiel de rendement de nombreuses stratégies d’investissement innovantes. Elles doivent cependant être analysées avec prudence, surtout pour les sociétés récentes (avec moins d’un an d’existence).

En dehors des trois sociétés civiles de placement immobilier précédemment citées qui présentent des niveaux de performances hors normes, on retrouve également une dizaine d’autres SCPI avec des taux de distributions supérieurs à 7%. Il s’agit par exemple de Edr Europa (9,66%), Sofidynamic (9,52%) et Osmo Energie (9,33%).

A découvrir également : Quel est le coût d'un diagnostic immobilier à Paris ?

Ces entreprises démontrent ainsi leur capacité à générer d’importants revenus malgré la complexité du contexte économique. Sur le site de Weelim, retrouvez le classement des SCPI les plus performantes de l’année 2024.

Les stratégies gagnantes utilisées par les meilleures SCPI de l’année 2024

Pour obtenir des résultats exceptionnels, les sociétés civiles de placement immobilier ont misé sur une diversification géographique et sectorielle comme pilier de leur stratégie. Elles ont en effet élargi leur présence à l’échelle européenne et profitent des opportunités économiques des marchés immobiliers émergents ou stabilisés.

Les SCPI ciblent également les secteurs porteurs tels que la santé, la logistique, les bureaux modernes ainsi que les résidences gérées. Cette diversification réduit considérablement l’exposition au risque et augmente le potentiel de rendement sur le long terme.

En 2024, les sociétés civiles de placement immobilier se sont par ailleurs démarquées par leur gestion proactive. Les gestionnaires ont en effet adopté des approches innovantes pour identifier les actifs stratégiques avant la concurrence. Ils ont aussi utilisé les technologies modernes pour analyser les données du marché immobilier afin de prendre des décisions objectives.

Les SCPI mettent enfin l’accent sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans l’optique de répondre aux attentes des investisseurs qui se soucient des questions environnementales.

Quelles perspectives pour les investisseurs ?

Avec les résultats exceptionnels des SCPI, les investisseurs profitent de rendements attractifs. Ils ne doivent cependant pas négliger les risques inhérents à leurs différents placements. Le secteur connaît encore de nombreux défis parmi lesquels on peut évoquer la liquidité des parts (les sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas aussi faciles à vendre que les actifs financiers traditionnels).

La volatilité du marché immobilier affecte par ailleurs la valeur des parts, surtout en cas de crise économique ou de déséquilibre entre l’offre et la demande. Les SCPI restent cependant une option attrayante pour diversifier son portefeuille et bénéficier d’une rentabilité intéressante dans un contexte de taux d’intérêt favorables.

Avant d’investir dans une société civile de placement immobilier, analysez sa stratégie d’investissement pour vous assurer qu’elle correspond à vos objectifs financiers. Vérifiez également la qualité de la gestion.

La présence d’un gestionnaire expérimenté garantit la stabilité des rendements. Étudiez enfin la composition du portefeuille immobilier de la SCPI ainsi que ses performances historiques qui sont des indicateurs précieux pour évaluer la solidité de la société.

Quelques conseils pour acheter des parts de SCPI

Avant d’acheter des parts de SCPI, discutez avec un conseiller qui vous aidera à sélectionner les meilleures sociétés civiles de placement immobilier du marché et qui correspondent à vos objectifs d’investissement et à votre profil. Ce professionnel vous transmettra également tous les documents d’information dont vous avez besoin pour comprendre les produits sur lesquels vous allez investir.

Vous pouvez ensuite procéder à l’achat des parts en remplissant un dossier d’investissement qui contient un bulletin de souscription, une fiche de connaissance client… Vous devenez ainsi le propriétaire des parts de la SCPI et obtenez des revenus générés par les biens immobiliers détenus par la société.

Chez Weelim, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine et la réalisation de vos investissements. Notre société est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et vous garantit des résultats exceptionnels.