Les erreurs courantes qui freinent la croissance des start-ups

On parle toujours des petites astuces qui permettent de booster la croissance d’une entreprise. Mais on oublie trop souvent de citer les erreurs fréquentes qui peuvent l’entraver. Pourtant, rappelons que le fait de connaître un mal permet de prendre ses dispositions pour s’en éloigner.

Voici donc 5 erreurs fatales qui peuvent mener votre start-up vers la faillite.

A découvrir également : Peugoet 208 : la voiture la plus vendue en ce début d’année

1- Ne pas suffisamment communiquer

Vous êtes au top, votre service est irréprochable, vos tarifs défient toute concurrence et vos idées sont innovantes mais… Personne ne vous connaît. Ou alors, on ne vous estime pas à votre juste valeur. Ce qui revient sensiblement au même : vous n’arrivez pas à obtenir suffisamment de clients pour faire vivre votre business. Ceci est souvent le fruit d’une mauvaise communication. Soit votre cible a été mal définie dès le départ et vous n’arrivez pas à trouver de prospects qualifiés. Soit vos supports ne sont pas adaptés et votre com n’est pas assez efficace. Posez-vous donc les questions suivantes :

A voir aussi : Le crédit hypothécaire en ligne, un marché dominé par le Belge

Pouvez-vous imprimer des flyers et des cartes de visite à distribuer afin de laisser une trace de vos conversations à vos prospects et qu’ils puissent vous rappeler?

Avez-vous un site internet sur lequel figurent toutes les informations nécessaires? Est-il régulièrement mis à jour? Correctement référencé dans Google?

Etes vous présent sur au moins un réseau social? Ce dernier est-il celui qui est le plus adapté à votre avatar client?

Vos textes de ventes sont-ils correctement rédigés? Donnent-ils envie de passer à l’action?

Vos design reflètent-ils les valeurs que vous souhaitez partager avec votre communauté?

La communication est le nerf central de la vente. Si elle n’est pas correctement ficelée, votre produit ou service ne se vendra jamais et vous ne pourrez pas devenir une référence dans votre domaine.

2- Ne pas vouloir dépenser trop d’argent au départ

Certains entrepreneurs sont très frileux à l’idée d’investir trop d’argent tant qu’ils n’ont pas leurs premiers revenus. Hors, les meilleurs services, les meilleurs outils et les meilleures formations ont un prix qu’il faut être prêt à débourser. Ces investissements sont la clé d’une activité croissante et il ne faut pas hésiter à beaucoup investir si vous savez que le retour peut être potentiellement colossal.

3- Ne pas élaborer de plan d’action clair

Un business plan correctement établi est un levier important du succès. Beaucoup de tout nouveaux entrepreneurs pensent qu’en y allant “au talent”, et en prenant des décisions au jour le jour, ils vont réussir à atteindre les sommets. Hors, c’est une grave erreur. Un plan d’action clair permet de respecter chaque étape du processus, d’éviter de perdre du temps et de l’argent inutilement et aide à s’organiser pour être plus productif.

4- Choisir un mauvais associé

Le choix d’un associé est une lourde responsabilité qui peut avoir des conséquences très positives tout comme il peut mettre vos rêves à rude épreuve. Tout d’abord, vous devez choisir une personne avec qui vous avez la même vision de l’avenir et des objectifs communs. Ensuite, il va s’agir d’élaborer une relation de confiance. Enfin, vous devrez vous protéger de toute mésentente en rédigeant des contrats et en conservant des documents que vous pouvez brandir en cas de désaccord.

5- Négliger son mindset

Les entrepreneurs à succès vous le diront: le mindset est la base de la prospérité. Avoir un mauvais état d’esprit est la garantie que votre affaire ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que c’est lui qui guide toutes vos actions! Entretenir un bon mood est essentiel pour construire l’entreprise de toutes vos espérances.