Comptabilité d’entreprise : comment la gérer efficacement ?

Obligation légale prévue par le code du commerce, la tenue d’une comptabilité à jour est également un outil indispensable dans la gestion d’une entreprise. Grâce à elle, l’entrepreneur connaît la situation financière de sa société en temps réel. Ces informations sont d’une aide précieuse à la prise de décisions stratégiques et permettent à l’entreprise de respecter ses obligations fiscales.

Une comptabilité d’entreprise à jour pour garantir la fraîcheur des informations

La comptabilité doit offrir une image fidèle et sincère de la situation financière de l’entreprise. Cela implique en particulier l’enregistrement quotidien de toutes les écritures comptables.

Une comptabilité à jour repose sur une organisation rigoureuse qui garantit la saisie des écritures de la journée et le classement des pièces justificatives (opérations bancaires, factures, déclarations fiscales et sociales, etc.).

Une organisation efficace consiste par exemple à tenir un calendrier recensant les principales opérations comptables : rapprochements bancaires, paiement des factures, relance des clients en cas d’impayés, confection des journaux de paie, etc. Les opérations fiscales et sociales doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour éviter les pénalités. Il s’agit notamment du paiement des cotisations sociales à bonne date, des opérations de TVA, de l’acquittement de l’impôt sur les sociétés, du paiement des factures…

En outre, disposer d’une information fiable à chaque instant permet de faciliter grandement les opérations de certification des comptes lorsque l’entreprise y est assujettie.

Le recours à un expert-comptable : le choix de la sérénité

L’entrepreneur peut choisir de la tenir sa comptabilité en interne, avec le recrutement éventuel de personnel pour assurer cette mission. Il peut aussi avoir recours à un expert-comptable et sous-traiter tout ou partie de la comptabilité d’entreprise.

Cette dernière option est privilégiée par de nombreuses entreprises : la tenue de la comptabilité est une mission technique qui requiert de solides compétences. De même, des erreurs peuvent être lourdes de conséquences : pénalités en cas d’impayés, contentieux, redressements fiscaux et sociaux… Cela offre aussi la garantie d’une comptabilité fiable conforme à la réglementation.

L’entreprise peut avoir recours à un expert-comptable traditionnel ou à un expert-comptable en ligne comme Livli par exemple. Cette dernière option présente de nombreux avantages :

échanges personnalisés avec un professionnel

dématérialisation des opérations comptables ;

accès permanent et à moindre coût à une information comptable de qualité.

Recourir à un expert-comptable permet donc d’alléger la charge de travail liée à la comptabilité et de se consacrer pleinement à la gestion de l’entreprise.

Utiliser un logiciel comptable pour automatiser la tenue de la comptabilité d’entreprise

Investir dans un bon logiciel comptable est une nécessité. Ce dernier permet l’automatisation de nombreuses opérations et la tenue de documents obligatoires : le livre-journal, le grand livre et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Un bon outil doit aussi permettre de respecter les principes du contrôle interne. En la matière, la gestion des habilitations est un point crucial qui garantit la saisie des opérations par les personnes autorisées et la confidentialité des données. Le système d’information doit aussi permettre des sauvegardes régulières qui permettront de récupérer les informations comptables en cas de sinistre par exemple.

Les outils disponibles sur le marché vous facilitent les déclarations fiscales, le suivi des comptes clients et des comptes fournisseurs. En outre, un bon logiciel comptable possède des fonctionnalités permettant un reporting en temps réel. Cela est bien pratique pour anticiper les éventuelles difficultés financières et faire des projections en cas de décision importante.

Un logiciel comptable doit aussi permettre le partage d’informations si vous recourez à un comptable en ligne notamment.