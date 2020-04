Comment trader le DAX 30 en Bourse ?

Le DAX 30 est l’équivalent de l’indice CAC 40 français, négocié à la Bourse de Paris. Bien qu’un indice boursier volatil, il peut rapporter gros à celui qui le transige. Pourquoi est-il profitable de négocier des indices boursiers tels que le Dax 30 et comment procéder en utilisant des CFD ?

Qu’est-ce que le DAX 30 ?

Le DAX 30 se négocie à la bourse de Francfort. C’est un indice boursier qui suit l’évolution des cours des 30 plus grandes sociétés allemandes, en reflétant leur carnet de commandes et leur capitalisation boursière. Elle couvre une grande variété d’entreprises incluant des industriels, des banques, des compagnies d’assurances, le domaine du vêtement, de la santé, des produits pharmaceutiques, de logistique ainsi que produits chimiques et biens de consommation. Pour mieux comprendre le Dax 30 et comment on peut le transiger par l’achat de CFD, rendez-vous sur Saxo Banque.

A lire également : La facturation pour les infirmières libérales

L’économie allemande étant la plus importante de l’Union européenne et la cinquième économie mondiale, c’est un marché intéressant pour les traders, car il représente près de 75 % de la capitalisation totale de la bourse allemande. Pour cette raison, il est souvent considéré comme un indicateur phare pour l’économie du pays, ainsi que pour l’Europe.

Pourquoi trader des indices boursiers ?

Il y a deux raisons principales qui poussent les traders à transiger des indices boursiers. Tout d’abord, cela leur évite de choisir les actions individuelles à acheter. Cela peut paraître simple, mais en réalité, si l’on veut bien comprendre chaque action, avant de l’acheter en bourse, il faut passer du temps à éplucher le bilan de chaque société. Pour le Dax 30, cela implique d’en faire autant pour 30 entreprises différentes.

A lire également : Economiser de l'argent lors de la location d'un espace de bureau

L’autre avantage est que les indices sont peu coûteux à trader. Chaque fois que l’on achète des actions d’une entreprise, on doit payer des frais et des commissions. Lorsque l’on achète un indice boursier, on réduit ces coûts à une seule transaction au lieu de 30 (dans le cas du Dax 30).

Comment et pourquoi trader le DAX 30 en Bourse par l’entremise de CFD ?

En utilisant les CFD DAX 30 pour négocier l’indice boursier allemand, on peut tout aussi bien être acheteur (pour spéculer sur une hausse des prix de l’indice) que vendeur (pour parier sur une baisse de son cours en bourse). Les traders aiment négocier le DAX 30 parce qu’il leur offre un degré élevé de liquidités, de longues heures de négociation et des spreads serrés. Trois caractéristiques qui rendent les transactions de DAX 30 particulièrement attractives.