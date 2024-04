Clôture de jardin : quels critères pour bien choisir ?

Vous envisagez d’acheter et d’installer une clôture pour délimiter les limites de votre propriété, empêcher les intrusions, vous conférer une intimité visuelle, ou encore pour protéger vos enfants ou vos animaux ? Autant de possibilités s’offrent à vous. Entre la clôture en bois, la clôture en aluminium, la clôture en grillage, les filets brise-vue ou autres, il n’est pas toujours évident de faire son choix. Pour dénicher la clôture adaptée à vos besoins et à votre budget, voici les critères essentiels à prendre en compte.

Sur quel type de clôture de jardin miser ?

Quelle clôture choisir pour sa maison et son jardin ?

Pour les maisons et les jardins, la clôture est d’une grande utilité pour délimiter l’espace et à se protéger des intrusions et des vis-à-vis. Dans cette perspective, toute une panoplie de choix s’offre à vous.

Clôture occultante en bois et composite

Les panneaux occultants en bois ont l’atout d’offrir une esthétique chaleureuse et naturelle. Ils s’intègrent harmonieusement dans différents environnements. Ces clôtures sont personnalisables, durables et peuvent être traitées pour résister aux intempéries. De plus, elles ajoutent de la valeur à la propriété tout en offrant une certaine intimité et sécurité.

Clôture occultante en béton

Les clôtures en béton sont solides et résistantes. Elles assurent une sécurité et une durabilité exceptionnelles. Elles résistent aux intrusions et aux intempéries. Ce type de clôture nécessite peu d’entretien et a une longue durée de vie. Sa solidité fait de lui un choix idéal pour délimiter les propriétés et offrir une barrière efficace contre les intrusions.

Clôture en aluminium

Les clôtures en aluminium sont appréciées pour leur robustesse, durabilité et légèreté. Elles sont insensibles à la corrosion et ne demandent que très peu d’entretien au fil du temps. De plus, les clôtures alu adoptent une esthétique moderne et élégante, ce qui leur permet de s’intégrer facilement dans le style de décoration extérieur. Enfin, elles peuvent être personnalisées selon vos préférences esthétiques et fonctionnelles.

Clôture en PVC

La clôture en PVC se choisit pour sa durabilité, son faible entretien et aussi sa variété de styles. De plus, elle est légère et résistante aux intempéries. Son prix est aussi plus accessible comparé aux clôtures d’autres matériaux.

Clôture barreaudée

Il s’agit d’une clôture constituée de barres verticales espacées. La clôture barreaudée est préconisée si vous souhaitez avoir une visibilité à travers et en même temps sécuriser votre propriété. Elle est fabriquée dans des matériaux solides, résistants et durables.

Clôture végétalisable

Ce type de clôture vous permet à la fois de sécuriser le lieu et en même temps d’apporter une touche esthétique et écologique. La clôture végétalisable est généralement constituée d’une structure en barres horizontales espacées, qui servent de support aux plantes d’occultation.

Panneau brise-vue

Le panneau brise-vue est la meilleure option pour bénéficier d’une intimité et d’une protection visuelle et pour bloquer les vis-à-vis et les regards indiscrets depuis l’extérieur. Le panneau brise-vue s’installe bien dans le jardin et aussi sur le balcon. Il peut aussi servir de brise-vue pour optimiser votre confort lors de vos moments de détente à l’extérieur.

Clôture en grillage

Il s’agit d’une solution à la fois économique, polyvalente et fonctionnelle pour délimiter et sécuriser sa propriété. La clôture en grillage permet de délimiter les espaces tout en conservant une certaine transparence visuelle. Facile à installer et à entretenir, elle offre également une bonne ventilation. Elle convient à différents types de terrains et aux usages résidentiels et commerciaux.

Quelle clôture pour un usage sportif ?

On trouve aujourd’hui des clôtures dédiées aux usages sportifs. On distingue plus particulièrement les clôtures pour terrain de tennis, qui servent à délimiter l’espace de jeu, à sécuriser les joueurs et à empêcher les balles de sortir pendant le jeu.

Quelle clôture pour les terrains agricoles ?

Il existe des clôtures conçues pour les terrains agricoles. Parmi celles-ci, on peut citer le grillage à mouton, qui sert à empêcher votre troupeau de moutons de sortir de la zone délimitée. Outre cela, vous trouverez aussi divers modèles de barrières agricoles.

Les critères essentiels à prendre en compte pour bien choisir sa clôture

Pour bien choisir votre clôture, pensez à vous appuyer sur les critères suivants :

Usage prévu

Demandez-vous sur le rôle de votre future clôture et faites votre choix en fonction :

Sécurisation de la propriété : optez pour une clôture résistante, solide et haute tels que les panneaux pleins, le grillage à maillage serré, le muret ;

: optez pour une clôture résistante, solide et haute tels que les panneaux pleins, le grillage à maillage serré, le muret ; Délimitation de l’espace : une clôture basse et minimaliste convient idéalement ;

: une clôture basse et minimaliste convient idéalement ; Sécurisation des animaux : vous pouvez miser sur une palissade en bois, un grillage souple ou rigides ou encore des panneaux pleins ;

: vous pouvez miser sur une palissade en bois, un grillage souple ou rigides ou encore des panneaux pleins ; Intimité visuelle: sont préconisés les panneaux occultants, la clôture végétalisée ou encore les brises vues pleins ou ajourés.

Solidité et résistance aux intempéries

Si vous habitez dans une zone venteuse et/ou pluvieuse, ne négligez pas le choix du matériau de votre clôture. Assurez-vous que celui-ci résiste aux vents et aux intempéries. Il ne doit pas notamment rouiller. Sont ainsi conseillés l’aluminium et le PVC.

Entretien

Choisissez votre clôture selon le temps et les ressources à votre disposition pour son entretien. Si vous êtes moins disponibles, privilégiez les clôtures en aluminium ou en PVC. En effet, elles ne demandent qu’un simple nettoyage au fil des années. Il en est de même pour les clôtures grillagées. Elles n’exigent qu’un nettoyage trois à quatre fois par an.

En ce qui concerne les clôtures en bois, elles demandent plus d’entretien, comme la peinture ou la teinture régulière pour prévenir la pourriture et la décoloration. Les clôtures végétalisées ont aussi besoin d’être taillées régulièrement pour maintenir leur attrait esthétique.

Design

Avant de choisir l’esthétique de votre clôture, pensez à vous informer sur les réglementations en vigueur. Le design fait partie des critères à prendre en compte pour choisir sa clôture. En effet, celle-ci dépend du style architectural de la maison et aussi de vos préférences personnelles.

Les clôtures en aluminium et en PVC apportent une touche de modernité à la propriété. Quant aux panneaux en bois, ils affichent un aspect naturel et chaleureux. Selon vos envies esthétiques, vous pouvez aussi miser sur le grillage en fer forgé. Privilégiez une clôture qui complète l’esthétique globale de votre propriété et qui reflète en même temps vos préférences.