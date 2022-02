Centres de loisirs : 3 conseils pour augmenter l’attractivité

Être propriétaire d’un centre de loisirs est une aubaine à l’heure où l’engouement pour ce genre de divertissement est profitable. La gestion de celui-ci n’est cependant pas si facile. Vous avez en effet tout intérêt à optimiser la fréquentation des lieux pour rentabiliser l’investissement effectué. Soyez alors à l’affût des innovations en matière de divertissement, comme l’arrivée des jeux immersifs.

Proposez des jeux immersifs dans votre centre de loisirs

Pour être sûr d’attirer de plus en plus de visiteurs dans un centre de loisirs, il faut veiller à une innovation continue. D’une part, cela vous permettra de mettre à jour vos offres, en fonction des tendances sur le marché. D’autre part, vous parviendrez à susciter l’intérêt de vos clients grâce à des concepts peu développés sur le marché. Pour connaître les jeux tendance, une étude de marché s’impose. Vous pouvez aussi consulter les créateurs de centre de loisirs pour disposer des dernières nouveautés du moment.

Les jeux les plus en vogue, comme l’expliquent encomgame.com, sont ceux immersifs qui se basent sur la réalité augmentée. Finis les jeux vidéo qui nous rendaient passifs devant l’écran. Avec une première bonne impression de la réalité virtuelle, le concept se complexifie pour offrir une expérience inédite à chaque joueur. Ici, il n’est pas question de simuler une ambiance ou un environnement. La technologie permet d’exploiter le monde réel en y intégrant des éléments virtuels divers (objets, textes, animations, etc.).

Les jeux immersifs ont changé l’envers du gaming grâce à une participation active du joueur. Celui-ci devient le héros de l’aventure dans lequel il est plongé : sensations fortes et émotions garanties. Bien plus qu’un simple jeu, c’est un moment de découverte et d’enrichissement.

Plus de diversité dans vos offres de loisir

Mettre en place de nouvelles activités ne suffit pas pour attirer de nouveaux clients. En plus de cela, il va également falloir diversifier vos offres. Le moyen le plus simple est de proposer des jeux en intérieur et en extérieur.

Par ailleurs, vous avez tout intérêt à connaître le profil de personnes qui fréquentent votre centre de loisirs. S’il a tendance à attirer une clientèle jeune, la diversification des activités proposées permettra d’étendre les cibles vers d’autres tranches d’âge, avec des activités adaptées.

La diversification des offres peut aussi se concrétiser à travers l’organisation d’événements ou de tournois ponctuels. C’est un bon moyen pour faire connaître un centre de loisirs et pour dynamiser les fréquentations, surtout durant les périodes où celles-ci sont en baisse.

Analysez la participation des joueurs

Afin d’augmenter l’attractivité d’un centre de loisirs, une étude des habitudes de la clientèle est recommandée. Cette initiative permet de mieux travailler les offres. Grâce à un suivi des activités des clients, vous serez en mesure de connaître leurs préférences de jeux. De ce fait, il sera plus facile d’orienter les nouveautés à mettre en place.

Si certaines activités sont le plus souvent saturées, vous pourrez par exemple multiplier le nombre de stands pour pouvoir accueillir plus de participants. Vous contribuez ainsi à répondre aux attentes des clients tout en bénéficiant d’un avantage en termes de fréquentation.