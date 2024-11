Bien choisir des lunettes de soleil pour bébé

Même si elles donnent à votre enfant un look craquant, les lunettes de soleil pour bébé ne sont pas de simples accessoires de mode. Découvrez pourquoi il est important de bien équiper les plus jeunes et comment bien choisir une paire de lunettes pour bébé.

Pourquoi mettre des lunettes de soleil à votre bébé ?

Les yeux d’un bébé sont particulièrement sensibles au soleil. Pourquoi ? Parce que leur développement n’est pas tout à fait terminé. De fait, ils sont plus vulnérables aux rayons UV que ceux des adultes. Avant 1 an, la pupille est plus dilatée et le cristallin, qui est encore immature, va laisser passer 90 % des UVA et 50 % des UVB. Par ailleurs, un bébé ne va pas cligner des yeux, même s’il se retrouve face au soleil !

Chez le nourrisson, une exposition excessive des yeux peut entraîner :

une photokératite qui se traduit par des rougeurs, des gonflements et des douleurs, nécessitant une consultation rapide ;

qui se traduit par des rougeurs, des gonflements et des douleurs, nécessitant une consultation rapide ; un vieillissement prématuré des yeux, avec le risque de développer des maladies comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

De la même façon que nous mettons de la crème solaire pour protéger sa peau, protéger les yeux de bébé, avec des lunettes de soleil adaptées, est essentiel pour sa santé oculaire.

Choisissez les bons verres

Des lunettes de soleil pour enfant doivent être équipées de verres qui offrent une protection anti-UV de 100 %. Elles protégeront bébé des UVA, des UVB et des UVC.

Fabriqués en polycarbonate, les verres sont incassables, garantissant ainsi la sécurité de l’enfant.

Pour un ensoleillement modéré, choisissez des verres de catégorie 3. Pour un environnement très lumineux, comme à la mer ou à la montagne, des verres de catégorie 4, plus sombres et qui fournissent une meilleure protection, sont préférables.

Optez pour une monture adaptée

Pour les moins de 12 mois, les montures avec bandeau ou cordon seront privilégiées. Elles doivent être bien ajustées sur le nez, les oreilles et les yeux, qui doivent être recouverts jusqu’aux sourcils. Les formes arrondies apportent plus de sécurité.

Avec des lunettes adaptées, bébé est prêt à partir à la découverte du monde !

Quand faire porter ses lunettes à bébé ?

L’idéal est de faire porter ses lunettes à votre enfant dès que vous effectuez une sortie en extérieur par temps ensoleillé, été comme hiver. Il est cependant essentiel d’équiper votre enfant si vous sortez entre 11 h et 16 h en été ou si vous êtes dans un environnement très lumineux (mer, lac, montagne). Et n’oubliez pas que les UVB passent à travers les nuages !