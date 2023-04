Quelle armoire choisir pour une petite chambre ?

Une armoire est souvent connue pour prendre beaucoup de place et pourtant ce meuble est indispensable tant pour les rangements que pour le côté esthétique d’une chambre. Cependant, tout le monde ne dispose pas forcément d’une chambre spacieuse. Il est alors important de savoir choisir votre armoire selon vos besoins tout en tenant compte de l’espace que vous disposez. Il est donc évident que la taille est un critère de choix, mais voici d’autres points qui pourront également vous aider à choisir votre armoire.

Opter pour une armoire à portes coulissantes

Vous pouvez être séduit par une armoire à portes battantes pour son prix, mais vous vous rendrez vite compte de l’espace qu’elle va occuper à chaque ouverture des portes. Une armoire à porte coulissante quant à elle ne nécessite pas d’espace pour ouvrir les portes. Comme son nom l’indique, il vous suffit de faire coulisser les portes encastrées dans des rails en aluminium pour accéder à l’ensemble des rangements. Ainsi, même avec les portes ouvertes, votre armoire ne vous gênera pas dans vos déplacements dans la pièce.

Un miroir pour rendre votre pièce plus spacieuse

Le miroir que comporte une armoire ne sert pas seulement à se contempler lorsqu’on essaie des vêtements ou pour une question d’esthétique. En effet, il peut également servir à intensifier la luminosité de votre pièce en reflétant la lumière naturelle. Cela fera paraitre votre pièce plus spacieuse. Pour bien accentuer la luminosité de la pièce, il est judicieux de disposer l’armoire sur le mur face à la fenêtre. Il arrive pourtant que l’armoire qui vous a fait craquer ne comporte pas de miroir. Il vous est toujours possible d’en installer un après l’achat. Il est toutefois prudent de s’assurer que l’armoire sera en mesure de supporter le poids.

Pourquoi pas l’armoire-lit ?

Si vous trouvez qu’une armoire sera encombrante, voici la solution idéale pour gagner de l’espace dans une chambre peu spacieuse. L’armoire-lit, comme son nom l’indique, est à la fois une armoire et un lit. À première vue, ce meuble a tout d’une armoire ordinaire et lorsque vous allez dormir, il vous suffit d’ouvrir les portes et de rabattre le lit qu’elle contient. Il est toutefois important de s’assurer que votre chambre dispose de l’espace nécessaire pour accueillir le lit. Pour vous aider dans votre choix, optez pour une armoire-lit transversale plutôt qu’une armoire-lit classique avec ouverture verticale. Cette dernière a tendance à occuper plus de place.