5 idées créatives pour aménager une terrasse écologique

Tuer le temps sur le transat, le rocking-chair ou le hamac de la terrasse est un moment de détente de qualité qu’on voudrait toujours prolonger. Ces moments seront d’autant plus qualitatifs si vous optez pour une terrasse écologique.

Utiliser des lames durables, résistantes et écologiques

A quoi rime une terrasse écologique si ce n’est à une terrasse dont le revêtement est créé avec des lames provenant d’une ressource renouvelable à l’infini et respectueuse de l’environnement ? Aménager une terrasse en bambou, la terrasse écologique par excellence est la meilleure alternative.

Les lames de terrasse en bambou sont extrêmement résistantes et même plus résistantes que les lames de terrasse en bois. Il faut toutefois qu’elles soient thermo-traitées et compressées comme les modèles de parquets de terrasse en bambou Aikobambou. Le traitement thermique et la compression n’impliquent pas l’utilisation de produits chimiques.

Opter pour des matériaux naturels pour la décoration de la terrasse

Dans les grandes lignes, c’est surtout le choix des matériaux qui rend une terrasse écologique. Avec sa croissance tellement rapide, le bambou est une ressource inépuisable et renouvelable. On ne peut pas en dire autant du bois, et encore moins des bois exotiques. Ces derniers sont ainsi à éviter, tout du moins utilisés avec parcimonie.

Les éléments de décoration comme les vases, utiles pour la végétalisation qui plus est, doivent être en matériaux naturels comme de la terre cuite. Notez que pour apporter une touche bohème à votre terrasse en bambou, vous pouvez aussi opter pour des vases en bambou.

Un mobilier de terrasse respectueux de l’environnement

Vous allez vous dire, autant aménager une terrasse tout en bambou alors ! Eh oui ! Ce n’est pas une si mauvaise idée puisque le bambou est un matériau écologique extrêmement polyvalent. Tout du moins, tant que vous n’optez pas pour les chaises et les tables en plastique blanc, cela passera.

Le mobilier et le salon de jardin peuvent être fabriqués avec du bambou. Multipliez les coussins, les assises et les dossiers moelleux et vous obtenez un espace de vie prompt à la détente et aux soirées tardives en extérieur en de bonne compagnie.

Des cannisses en matériaux naturels pour protéger votre intimité

Les voisins n’auront de cesse de vous observer sur votre terrasse en bambou nouvellement aménagée. Vous avez une large gamme de choix pour ce qui est des moyens pour protéger votre terrasse des regards indiscrets.

En dehors des canisses en bambou, d’autres alternatives plus ou moins écologiques comme les cannisses en roseau, en jonc ou encore en paille existent. Pour aménager votre terrasse écologique, vous pouvez opter pour n’importe quelle brise-vue et canisse naturels.

Végétaliser sa terrasse en bambou écologique

Les plantes apportent toujours une touche de fraîcheur à la terrasse qu’elles soient conçues pour créer de l’ombrage ou juste pour faire office de décoration et/ou d’occultation. En principe, pour un jardin écologique, on opte pour des plantes adaptées aux spécificités du sol et de la région.

Faites-en de même quant aux choix des plantes que vous allez utiliser pour végétaliser votre terrasse. Bien sûr, on peut toujours se permettre quelques pots de plantes exotiques pour dynamiser la terrasse. On évite juste les plantes trop gourmandes en eau si vous n’avez pas cette ressource par exemple.