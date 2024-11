Pourquoi envoyer une carte de vœux personnalisée ?

Cette année, c’est l’occasion de renouer avec la tradition pour les fêtes de fin d’année ! Et parmi les incontournables ? L’envoi d’une carte de vœux à ses proches. Beaucoup plus soignée qu’un simple texto, vous pourrez la personnaliser longtemps à l’avance pour lui donner exactement l’apparence souhaitée. Cela vous permet de miser sur une petite surprise et qui fait simplement plaisir.

Pour renouer avec la tradition

Tous les ans, pour le passage à la nouvelle année, on s’embrasse, on s’envoie un texto ou on s’appelle en visio. Or, cela n’aura jamais le même impact qu’une carte de vœux pour la nouvelle année. Alors dans un esprit de la tradition, sachez qu’il est désormais possible de la personnaliser entièrement pour lui donner l’apparence souhaitée.

Lire également : Optimisation du mode de garde des enfants pour des parents salariés

Directement en ligne, il suffit de sélectionner le modèle qui vous plaît et qui sera susceptible de faire plaisir à vos proches. Vous pourrez soigner son apparence en choisissant précisément le graphisme qui vous convient pour une touche à la fois solennelle et touchante. Tantôt design pour un esprit contemporain, volontiers chic avec une jolie calligraphie, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies afin de faire plaisir à votre destinataire !

Une personnalisation complète

Pour personnaliser sa carte de vœux du nouvel an, vous pouvez opter pour une carte avec des photos de vos enfants, de vos amis ou de la famille au complet. Laissez libre cours à votre imagination et n’hésitez pas à miser sur une touche d’originalité qui donne toujours le sourire. Vous avez envie d’un brin d’excentricité ? Craquez pour la carte de vœux marque-page qui risque de séduire tous les lecteurs. C’est un format original qui se décline aussi un joli tirage de style photomaton pour s’accrocher sur le frigo.

A lire également : Choisir la crèche ou la nounou qui correspond à vos besoins

À l’intérieur, ajoutez votre message personnalisé en sélectionnant exactement la typographie souhaitée, la taille ou la couleur de votre choix. Dans l’outil d’édition, vous pourrez changer le look à volonté afin d’aboutir précisément au résultat souhaité. En plus, toute une équipe de graphistes et de correcteurs se chargeront d’harmoniser la mise en page afin de l’ajuster exactement en fonction de la photo et de l’emplacement du texte.

Quand faut-il l’envoyer ?

Normalement, vous avez jusqu’au 31 janvier pour souhaiter la nouvelle année. Toutefois, pour que votre carte de vœux du Nouvel An puisse avoir un fort impact, il est conseillé de l’envoyer le plus rapidement possible à tous vos destinataires. Dans la mesure du possible, essayez de faire le nécessaire durant la première semaine avant de recommencer une nouvelle année sur les chapeaux de roue ! Dans la boîte aux lettres, c’est une jolie surprise qui attend en vos proches pour un joli clin d’œil enchanté ! Il ne reste plus qu’à la préparer dès aujourd’hui.