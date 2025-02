Logements interdits à la location : découvrez les critères et les exceptions légales

Les règles entourant la location de logements en France sont de plus en plus strictes. Face à des préoccupations croissantes concernant la sécurité et la salubrité, certaines habitations sont désormais interdites à la location. Ces interdictions visent principalement à protéger les locataires contre des conditions de vie insalubres ou dangereuses.

Il existe des exceptions légales à ces interdictions. Par exemple, des travaux de mise en conformité peuvent permettre de louer à nouveau un logement initialement jugé inapte. Les propriétaires doivent donc bien connaître les critères et les dérogations possibles pour naviguer dans ce cadre légal complexe et en constante évolution.

Les critères d’interdiction de location des logements

Depuis le 1er janvier 2023, les logements qualifiés de passoires thermiques sont interdits à la location en France métropolitaine. Ces habitations affichent une consommation énergétique égale ou supérieure à 450 kWh/m²/an, un seuil fixé par un décret publié au Journal officiel le 13 janvier 2021. Le ministère de la Transition écologique estime que 5,2 millions de logements, soit plus de 17 % des 30 millions de résidences principales en France, sont concernés.

La loi Climat et résilience, adoptée en 2021, renforce ces exigences. Elle vise à interdire la location de toutes les passoires thermiques à partir de 2028, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Selon cette loi, les logements avec un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) de classe G seront interdits à la location dès le 1er janvier 2025, ceux de classe F dès 2028, et ceux de classe E à partir de 2034.

Les annonces de location doivent mentionner la classe énergétique des biens à louer.

Le contrat de location doit être annexé au DPE.

Les critères de performance énergétique sont aussi définis par le DPE, qui mesure à la fois la consommation d’énergie du logement et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les logements classés F et G sont considérés comme des passoires énergétiques, et leur consommation d’énergie dépasse souvent les 330 kWh/m²/an. La réforme de 2024 du DPE, effective à partir du 1er juillet 2024, modifiera le calcul de l’étiquette DPE des petits logements de moins de 40 m², ajoutant une nouvelle dimension à ces évaluations.

Les exceptions légales à l’interdiction de location

Le décret du 18 août 2023 précise les cas où les logements classés G peuvent encore être loués. Parmi les exceptions, les bâtiments classés au titre du livre VI du code du patrimoine et ceux inscrits au titre IV du livre III du code de l’environnement sont exemptés. Les travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique de ces biens peuvent effectivement altérer leur caractère historique ou architectural.

Les logements en état de clos et couvert en sont aussi dispensés. Cette catégorie inclut les biens pour lesquels les travaux de rénovation énergétique ne peuvent être effectués sans compromettre la structure du bâtiment. Les propriétaires doivent toutefois fournir une attestation prouvant cette impossibilité.

Les baux spécifiques

Les locations de courte durée et les baux mobilité bénéficient aussi d’exemptions, à condition de respecter des critères de décence énergétique minimum. Ces locations, limitées dans le temps, ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que les baux longue durée.

Les critères de décence énergétique pour ces baux sont moins stricts.

Les propriétaires doivent néanmoins garantir un confort thermique minimal.

Les logements situés dans les territoires d’Outre-mer disposent de délais supplémentaires. Les logements classés G ne seront interdits à la location qu’à partir du 1er janvier 2031, et ceux classés F à partir du 1er janvier 2034.

Les sanctions pour non-respect des critères de location

Les propriétaires qui louent des logements non conformes aux critères de performance énergétique s’exposent à des sanctions sévères. En premier lieu, les locataires ont le droit de demander la mise en conformité du logement. Si le propriétaire refuse, les locataires peuvent saisir la commission départementale de conciliation ou le juge pour faire valoir leurs droits.

Les sanctions financières sont aussi dissuasives. Les propriétaires risquent une amende pouvant aller jusqu’à 5000 euros par logement non conforme. Cette mesure vise à contraindre les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique de leurs biens.

Les locataires ne sont pas sans recours en cas de manquement. Ils peuvent obtenir une réduction de loyer, voire des dommages et intérêts si les conditions de décence ne sont pas respectées.

Engager un recours contre le bailleur

Exiger la mise en conformité du logement

Obtenir une réduction de loyer

Les propriétaires doivent donc veiller à respecter les obligations légales sous peine de sanctions juridiques et financières. La mise en conformité des logements est une exigence indispensable, non seulement pour éviter les sanctions, mais aussi pour contribuer à l’effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les aides et solutions pour les propriétaires

Pour répondre aux exigences de mise en conformité énergétique, les propriétaires peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs financiers et techniques. Plusieurs organismes offrent des aides variées afin de faciliter la rénovation énergétique des logements.

MaPrimeRénov’ est l’une des principales aides financières. Accessible aux propriétaires occupants et aux bailleurs, elle permet de financer une partie des travaux de rénovation énergétique. Une version renforcée, MaPrimeRénov’ Sérénité, s’adresse aux ménages modestes pour des projets ambitieux.

L’éco-prêt à taux zéro constitue une autre solution. Ce prêt sans intérêt couvre les coûts des travaux de rénovation énergétique, sans condition de ressources. Il est cumulable avec MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

Le dispositif France Rénov’, géré par l’ADEME, propose un accompagnement personnalisé. Les propriétaires peuvent recourir à l’Accompagnateur Rénov’ pour les guider dans leur projet, de l’audit énergétique à la réalisation des travaux.

Aide Description Conditions MaPrimeRénov’ Subvention pour travaux de rénovation énergétique Propriétaires occupants et bailleurs Éco-prêt à taux zéro Prêt sans intérêt pour financer les travaux Sans condition de ressources Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) Soutien financier des fournisseurs d’énergie Cumulable avec d’autres aides

Pour les travaux de rénovation plus légers, le Coup de pouce Économie d’énergie et le Chèque Énergie sont aussi disponibles. Une TVA réduite à 5,5% s’applique aux travaux de rénovation énergétique, réduisant ainsi le coût global des interventions.

Les propriétaires doivent donc se renseigner auprès des services compétents pour optimiser le financement de leurs projets. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’ADEME sont des interlocuteurs privilégiés pour obtenir des informations précises sur les aides disponibles.