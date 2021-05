Qui touche les APL en cas de garde alternée ?

Les détenteurs de RSA recevront un bonus exceptionnel de 150€. Et 100€ de plus par enfant. Tous les bénéficiaires d’allocations logement reçoivent 100 euros par enfant. Mais les bénéficiaires de l’AAH ou d’une petite pension qui ne remplissent pas cette double condition – aide à l’hébergement des enfants – ne reçoivent rien.

Comme un air de déjà-vu… Emmanuel Macron a annoncé mercredi 14 octobre le paiement d’une aide exceptionnelle « aux précaires ». Une réponse aux conséquences sociales de la crise de Covid 19 qui touche la France depuis le début du mois de mars : « Nous avons fait la même chose au printemps », a déclaré le Président de la République.

A voir aussi : Où envoyer demande congé parental ?

Aides versées fin novembre

Les allocations familiales apporteront donc un soutien financier aux ménages éligibles au cours des six prochaines semaines. Les détenteurs de RSA et probablement l’aide spéciale de Solidarité (SSA) recevront 150€. Et 100€ de plus par enfant à charge de moins de 20 ans.

Ne convient pas aux détenteurs AAA sans enfants

Les bénéficiaires d’une pension non RSA recevront 100€ par enfant à charge de moins de 20 ans. Par conséquent, les détenteurs d’AAH qui satisfont à cette double exigence — le soutien au logement pour enfants — y ont droit.

A lire également : Quelle est la différence entre APL et ALF ?

D’ autre part, les titulaires d’une pension d’invalidité et/ou d’invalidité qui ne reçoivent pas d’aide au logement, même s’ils reçoivent une minorité, passeront par le réseau. Il en va de même pour ceux qui n’ont pas d’enfants. Comme en mai…