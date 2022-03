Cryptomonnaie : arrivée imminente de l’ETH 2 ?

Cette fois pourrait être la bonne. L’Ethereum se rapproche du proof of stake. Un changement envisagé depuis le lancement, en 2015, de la cryptomonnaie et qui devrait se réaliser par le biais du mécanisme The Merge. Il a pour objectif de connecter la couche d’exécution à celle de consensus. Explications.

Ethereum, présentation

L’Ethereum, aussi connu sous le nom d’ETH, est une chaîne de blocs qui est à la fois programmable et en open source. Lancée en 2015, la cryptomonnaie l’Ether est une monnaie décentralisée. Aucun établissement financier ou instance ne la contrôle et elle peut être utilisée dans le but de mettre de côté de l’argent. Aujourd’hui, l’ETH s’affiche comme la deuxième monnaie virtuelle après le Bitcoin d’un point de vue de la capitalisation boursière. Mais en raison de sa programmabilité intégrée, elle serait la cryptomonnaie la plus puissante. Il peut donc être intéressant d’acheter Ethereum lorsqu’on cherche à se lancer dans le domaine des cryptoactifs. Il faut aussi savoir que les développeurs ont la possibilité de recourir à la plateforme pour la création d’applications décentralisées. L’ETH se base sur le jeton ERC-20, un des plus utilisés dans le monde des crypto-devises. Aujourd’hui miné selon le même procédé que le Bitcoin, à savoir le proof-of-work, le but demeure de passer à un système consommant moins d’énergie, le proof-of-stake.

Du proof-of-work au proof-of-stake

Le passage d’un procédé à l’autre est un objectif de longue date des créateurs de l’ETH, bien qu’elle n’ait pas été considérée comme prioritaire jusqu’à présent. C’est seulement au début de l’année 2022 que la mise à jour du nom de The Merge a été mise au point. Elle a pour but de raccorder plusieurs couches de l’ETH, de façon à passer sur le principe du proof-of-stake. Plusieurs devnets et testnets ont ainsi permis de tester le déploiement de cette mise à jour. Le 14 mars, Kiln a ainsi été déployé pour que les opérateurs de nœuds et les développeurs puissent tester les derniers détails de The Merge.

De façon plus concrète, le proof-of-stake est un système qui permet de créer de la cryptomonnaie via la détention et la conservation de cryptoactifs. Pour pouvoir prétendre à créer de la monnaie virtuelle, un utilisateur doit prouver qu’il en détient déjà une certaine quantité. C’est ensuite un algorithme qui se charge de désigner les investisseurs qui auront le droit de créer un bloc, de manière totalement aléatoire.

Pourquoi investir dans l’ETH

Les raisons d’investir dans l’ETH sont, par ailleurs, nombreuses. En plus d’être reconnue comme la seconde cryptomonnaie derrière le Bitcoin, l’Ethereum offre de belles possibilités de développement. Encore plus avec la mise à jour prévue et relative au proof-of-stake. Ce cryptoactif possède également une communauté engagée et des applications décentralisées avancées. Sachez aussi que son image de marque est reconnue par plusieurs grands établissements financiers mondiaux. Les tokens demeurent moins chers que ceux du Bitcoin, ce qui laisse l’opportunité à tous d’investir. Bien entendu, ils se revendront moins chers, à moins que leur valeur augmente considérablement. Mais attention, gardez aussi à l’esprit avant de vous lancer que l’ETH a quelques inconvénients, comme toutes les cryptomonnaies.