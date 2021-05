Comment prendre 3 ans de congé maternité ?

A lire en complément : Où envoyer demande congé parental ?

Si vous êtes le père ou la mère heureux d’un nouveau-né ou d’un nouvel enfant qui rentre à la maison, vous avez droit au congé parental, une mesure inscrite à l’article L 1225-47 du Code du travail.

Cependant, un seul parent sur 100 qui a droit au congé parental décide de prendre un congé , souvent plus à cause d’un manque de connaissances que d’un véritable choix.

Bien que son acceptation ne soit plus remise en question, plusieurs employés soulèvent des questions sur la façon dont ils reçoivent, la durée ou la rémunération.

Ce guide résume tout ce que vous devez savoir sur le congé parental.

Congé parental (ou congé parental) : Définition

Selon l’article L 1225-47 du Code du travail , le congé parental autorisait « les employés, qui veut prendre soin de son enfant pour suspendre son contrat de travail ou raccourcir la durée de son travail (au moins 16 heures par semaine) « à la naissance ou à l’arrivée d’un enfant (si l’enfant est de moins de 16 heures).

Chaque salarié doit être d’au moins un an à compter de la date de naissance ou d’adoption de son enfant.

Le congé parental, comme son nom l’indique, est un congé qui accorde le droit à la suspension du contrat de travail ou à une réduction du nombre d’heures travaillées, et ne peut donc prendre aucune autre forme.

Qui peut en bénéficier ?

Chaque parent souhaitant prendre un congé parental doit être âgé d’au moins un an dans son entreprise.

Le congé parental peut être pris simultanément par le père et la mère ou par les deux personnes qui élèveront l’enfant au cours de l’adoption.

Le congé parental peut être demandé à partir de la fin du congé de maternité ou d’adoption jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Au-delà de cette limite, certains employeurs peuvent répondre positivement à une demande de congé parental au cas par cas.

L’ employé doit présenter une demande à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception :

au cours du mois précédant le début du congé parental, lorsque le congé parental commence immédiatement à la fin du congé de maternité

dans les deux mois précédant son ouverture

En cas de prolongation du congé parental, vous devez en informer votre employeur au moins un mois avant la première fin du congé.

Une fois la demande acceptée, l’employé se verra offrir deux options :

Suspension de leur contrat de travail pendant la durée du congé parental une réorganisation de sa journée de travail à temps partiel (l’employé doit être travailler au moins 16 heures)

Dans le premier cas, choisissez un congé parental à temps plein et, dans le second cas, un congé parental à temps partiel.

Exemple de lettre de demande de congé parental

Prenons l’exemple d’une personne qui veut prendre un congé parental à temps plein de 6 mois.

Objet : Demande de congé parental à temps plein

,

Je vous informe de mon intention de prendre un congé parental à plein temps pour une période de 6 mois à compter du 20 juin 2020.

Veuillez accepter l’expression de mes excellentes salutations.

Prenons maintenant l’exemple d’une personne qui veut prendre un congé de maternité à temps partiel en congé parental après la fin d’une année.

Objet : Demande de congé parental à temps partiel

, Je vous informe de mon intention de prendre un congé parental à temps partiel à partir du 20 juin 2020 (à la fin de mon congé de maternité) pour une période d’un an.

Dans En ce qui concerne les heures de travail, je voudrais travailler à 16 heures, avec une ventilation des horaires comme suit : lundi et mercredi de 8 à 17 heures.

Veuillez accepter l’expression de mes excellentes salutations.

Si vous souhaitez renouveler votre congé parental, vous devez envoyer une lettre certifiée (accompagnée d’un reçu) d’une demande de renouvellement un mois avant la fin de votre permis original.

Veuillez noter que la prolongation du congé doit être continue : par exemple, si vous choisissez un permis d’un an à la naissance de votre enfant et que vous retournez au travail, il ne sera plus possible de demander une demande de renouvellement.

Vous pouvez également décider :

renouveler votre permis à temps plein ou à temps partiel

ou transformez votre permis à temps plein en permis à temps partiel ou à temps partiel Approbation à temps partiel

Exemple de lettre pour prolonger le congé parental

Prenons l’exemple d’une personne qui est en congé parental depuis un an et que vous souhaitez renouveler votre permis de conduire pour une autre année. Vous souhaitez également convertir votre licence en temps de travail.

Objet : Demande de prolongation du congé parental à temps partiel

,

Je suis actuellement en congé parental du 1er mai 2019 au 1er mai 2020.

Dans cette lettre, je vous informe de mon souhait de prolonger cette licence conformément à l’article L1225-48 du Code du travail jusqu’au 1er mai 2021 avec une prolongation d’un an.

Je voudrais également un congé parental à temps partiel pour un congé parental à temps partiel. C’est pourquoi je propose de répartir mes heures de travail comme suit : 18 heures par semaine et entre 10 et 16 heures les lundis, mardis et jeudis.

Veuillez accepter l’expression de mes excellentes salutations.

L’ employeur peut-il rejeter la demande de congé parental ou sa prolongation ?

Si le salarié remplit toutes les conditions (dans un an d’ancienneté dans l’entreprise, le respect du délai d’application, enfant de moins de 16 ans en cas d’adoption), l’employeur ne peut pas refuser la demande de congé parental.

En ce qui concerne le choix du format de congé parental (congé à temps partiel ou à temps plein), soit ne pas refuser. Si l’employé a l’intention de continuer à travailler en partie, l’employeur peut décider d’achever son nouveau plan de travail sans consentement. Par conséquent, le refus du temps de travail proposé par l’employé constituerait une faute grave, à moins que la proposition ne soit contraire aux obligations familiales obligatoires. L’employé est toujours libre de choisir le nombre d’heures sur les jours ouvrables sur lesquels il souhaite travailler (au moins 16 heures par semaine)

En ce qui concerne la prolongation ou le renouvellement du congé parental (dans les limites fixées par la loi maximale), l’employeur ne peut pas divulguer.

Quelle est la durée maximale du congé parental ?

La durée maximale du congé parental dépend du nombre d’enfants que l’employé « ramène à la maison » et du fait que l’enfant est adopté ou non :

Durée maximale dans le cadre d’une naissance

À la naissance d’un enfant, la période maximale de congé est d’un an, prorogeable deux fois (c’est-à-dire une période maximale de trois ans), prendre au plus tard le jour du troisième anniversaire de l’enfant. Pour la naissance simultanée de deux enfants : la période maximale de congé est également une année, qui peut être prolongée deux fois (c’est-à-dire une période maximale de trois ans), ce qui est au plus tard le moment de l’entrée doit être fait par les enfants à la maternelle. S’ il s’agit de la naissance simultanée de trois enfants ou plus : la durée maximale du congé est également de cinq fois par an (c’est-à-dire une période maximale de six ans), qui doit durer au plus tard le jour du sixième anniversaire de l’enfant. En cas de maladie, d’accident ou d’invalidité grave d’un enfant, le congé parental peut être prolongé d’un an.

Durée maximale associée à l’adoption

Avec l’adoption simultanée d’un ou de deux enfants de moins de 3 ans : la durée maximale du congé est d’un an, qui peut être prolongée deux fois (c’est-à-dire une période maximale de trois ans), qui doit être prise au plus tard trois ans après l’arrivée des enfants à la maison. Avec l’adoption simultanée de trois enfants et de plus de 3 ans, la durée maximale des vacances est également augmentée de cinq fois par un an (c’est-à-dire une période maximale de six ans), qui doit être prise au plus tard le jour du sixième anniversaire de l’enfant. Avec l’adoption simultanée d’un ou de plusieurs enfants âgés de 3 ans et de moins de 16 ans, la durée maximale du congé est également d’un an (sans possibilité de prolongation), qui doit être prise au plus tard un an après l’arrivée de l’enfant ou des enfants.

Quelle est la rémunération de l’employé pendant le congé parental ?

Tout au long de la période de congé parental, le contrat de travail de l’employé est suspendu, ce qui signifie que l’employé ne reçoit pas de salaire s’il a un congé à plein temps (sauf dispositions plus favorables du contrat). Si vous travaillez à temps partiel, vous serez rémunéré proportionnellement à votre temps de travail.

Quelles sont les sources de revenus pour les personnes titulaires d’un permis complet ou partiel ?

Sous certaines conditions, vous pouvez Prestations sociales versées par les FAC ou ASM dans le cadre du Programme de protection de la petite enfance (PAEC). Ces bourses comprennent :

la prime à la naissance ou à l’adoption ;

; la rémunération de base ;

Fourniture d’une éducation conjointe à l’enfant (Préparer) ;

l’ ajout du libre choix du mode de garde (CMG).

Parmi ces avantages, la prestation conjointe pour l’éducation parentale (PrE) est la plus payée.

Combien devez-vous préparer en 2020 ?

Les montants versés à PrE en 2020 (au 1er avril) sont les suivants :

398,39 EUR pour tous les congés parentaux ;

257,54 EUR pour les congés à temps partiel (heures de travail inférieures ou égales à un quart de travail) ;

148,57 € par congé parental à temps partiel compris entre 50 % et 80 % du temps de travail.

Il est également possible de bénéficier d’une augmentation de la préparation, si vous avez au moins 3 enfants à charge et que vous avez cessé de travailler (congé d’âge total). Dans ce cas, le montant accru de la préparation sera de 651,21 euros par mois.

Pour plus de détails, vous pouvez simuler la quantité de PrePrep sur le site Web des FAC.

Quelles sont les conditions qui se préparent pour les avantages pour 2020 ?

Pour être admissibles à cette allocation financière des FAC, les parents doivent satisfaire à tous les critères suivants :

l’ enfant doit être âgé de moins de 3 ans (ou dans le cadre de l’adoption de moins de 20 ans) ;

le parent doit être en congé parental complet ou partiel ;

Le demandeur doit avoir au moins huit quarts des cotisations de retraite au cours des deux dernières années s’il est le premier enfant, au cours des quatre dernières années s’il s’agit d’un deuxième enfant, ou au cours des cinq dernières années si l’enfant est un troisième enfant.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’accumuler des pensions ou prestations (telles que les prestations de chômage, les prestations journalières de sécurité sociale, etc.). Si vous recevez d’autres sources de revenus, vous n’êtes pas éligible à cette tâche.

Pour plus d’informations sur votre période de paiement ou sur la façon de demander un renouvellement, consultez notre guide prepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepreprepre

L’ employé conserve-t-il les droits sociaux pendant le congé parental ?

Quel que soit le type de congé parental choisi par l’employé (congé à temps partiel ou pension complète), l’employé est toujours couvert par son assurance et sa réciprocité. Vous êtes responsable de toutes les prestations sociales (primes d’incitation, activités sociales et culturelles de votre comité d’entreprise, autres primes), ainsi que de vos droits de congé payé et de RTT si vous souscrivez à un congé parental à À temps partiel décider.

Seul le calcul de votre ancienneté diffère en ce que vous prenez la moitié de la durée de votre congé parental (notez, cependant, que dans certaines entreprises, un contrat de succursale prévoit un calcul de la durée totale).

L’ employé peut-il décider d’interrompre ou de modifier le congé parental ?

Si vous le souhaitez, dans le cas d’un accord entre l’employé et l’employeur, l’employé peut décider à tout moment d’interrompre le congé parental. L’employeur doit s’assurer qu’il est informé un mois avant la date d’interruption souhaitée (si cela est logique et si le désir d’interruption n’est pas lié au décès d’un enfant) en soumettant une demande d’interruption.

Lors de son retour dans l’entreprise, l’employé doit retourner à un travail antérieur ou similaire avec une rémunération équivalente.

Ci-dessous les deux conditions suivantes n’exigent pas le consentement préalable de l’employeur :

décès de l’enfant ;

Diminution significative des ressources budgétaires, qui ne devraient pas être associées au congé parental.

trouve

Le congé parental est un droit fondamental de la société française, qui lui permet d’élever votre (s) enfant (s) tout en conservant son emploi et en recevant un supplément ou un revenu minimum.

Assurez-vous d’avoir au moins un an dans votre entreprise pour bénéficier et présenter une demande.

